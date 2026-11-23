Moins de deux semaines après sa démission, Jensen Huang est officiellement réintégré dans ses fonctions de PDG de NVIDIA. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité son retour, écartant les craintes liées à la sécurité nationale après des consultations avec le gouvernement américain.

Un retour inattendu à la tête du géant technologique

C'est un revirement de situation spectaculaire pour l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Ce 23 novembre, NVIDIA a annoncé la réintégration immédiate de Jensen Huang en tant que président, directeur général et membre du conseil d'administration. Cette décision intervient quelques jours seulement après son départ précipité, survenu au début du mois, sur fond d'enquêtes internes et de graves soupçons de compromission. Le conseil d'administration a précisé que ce choix faisait suite à de multiples discussions avec le principal intéressé. Ces échanges ont permis de lever les doutes sur sa capacité à diriger la société avec la transparence requise par ses fonctions.

La démission initiale de Jensen Huang était motivée par des révélations particulièrement troublantes concernant des relations personnelles. Les rapports pointaient du doigt des liens avec une cadre dirigeante associée par les services de renseignement américains à des opérations d'espionnage chinoises, ainsi qu'avec plusieurs employés de NVIDIA.

Les accusations d'ingérence et la sécurité nationale

Pour prendre une décision aussi cruciale, le conseil d'administration a dû solliciter l'avis de hauts responsables du gouvernement des États-Unis. Sur la base de ces échanges au sommet de l'État, l'instance dirigeante a formellement conclu que le retour de son PDG historique ne présentait absolument aucun risque pour la sécurité nationale du pays.

Le conseil estime que Jensen est la bonne personne pour diriger NVIDIA, et que sa réintégration est dans le meilleur intérêt de nos actionnaires, employés, partenaires et clients.

Ces mots ont été prononcés par Harvey C. Jones, président du conseil d'administration, qui conserve par ailleurs ses fonctions actuelles. Il a également tenu à remercier publiquement Colette Kress pour son travail remarquable en tant que PDG par intérim, un rôle extrêmement exigeant qu'elle a cumulé avec ses responsabilités de directrice financière durant cette période de crise inédite.

Une nouvelle structure pour rassurer les marchés

De son côté, Jensen Huang a tenu à exprimer sa profonde gratitude et sa volonté farouche de reprendre le travail immédiatement pour guider l'entreprise vers de nouveaux horizons.

Je suis honoré de revenir chez NVIDIA et de diriger l'une des entreprises technologiques les plus importantes au monde au début d'une nouvelle révolution industrielle. J'assume cette responsabilité avec la plus grande humilité et un engagement renouvelé.

Malgré ce retour en grâce évident, l'enquête indépendante menée par un comité de directeurs se poursuivra jusqu'à son terme, avec le plein soutien et la coopération absolue du dirigeant. Afin de prévenir de futures crises de ce genre, NVIDIA a également annoncé la création immédiate d'un comité dédié à la sécurité nationale et au contrôle des exportations.

Cette nouvelle entité stratégique, composée exclusivement de membres indépendants, sera chargée de surveiller attentivement la conformité commerciale et les risques géopolitiques grandissants. Enfin, l'entreprise a lancé le recrutement d'un directeur de la conformité, un poste totalement inédit visant à centraliser et renforcer les procédures internes, tout en maintenant une coopération totale avec les autorités gouvernementales impliquées dans les enquêtes en cours.