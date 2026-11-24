À l'approche de la sortie du film Avengers: Doomsday, Monopoly GO et Marvel s'associent pour une saison inédite. Dès le 25 novembre, les joueurs pourront affronter le redoutable Docteur Fatalis, collectionner des objets exclusifs et redécouvrir le célèbre jeu mobile aux couleurs de leurs super-héros favoris.

L'univers des jeux mobiles s'apprête à trembler sous le poids d'une alliance titanesque. Scopely et Marvel Games unissent leurs forces pour transformer le célèbre jeu de plateau virtuel avec la saison Doomsday GO. Prévue du 25 novembre au 27 janvier, cette mise à jour anticipe la sortie en salle du très attendu long-métrage de Marvel Studios. Les joueurs de Monopoly Go!, appelés magnats, vont devoir faire face à une menace sans précédent tout en profitant de mécaniques de jeu totalement repensées pour l'occasion. L'objectif est clair, offrir une immersion totale dans un monde où les super-héros dictent les règles de l'économie immobilière.

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Le Docteur Fatalis prend le contrôle du plateau

Le grand méchant de cette nouvelle aventure n'est autre que le Docteur Fatalis. L'emblématique antagoniste de l'univers Marvel ne se contente pas de faire de la figuration. Il s'impose comme une véritable menace interactive grâce à l'événement Duel fatal. Les joueurs devront obtenir la face pile trois fois de suite lors d'un lancer de pièce spécial pour espérer le vaincre avant la fin du temps imparti et remporter des récompenses exclusives.

Victor Diaz-Roig, président de la division jeux chez Scopely, souligne l'ambition démesurée de ce projet collaboratif.

Pour notre troisième intégration Marvel dans Monopoly GO, nous avons poussé l'animation et les effets visuels du jeu plus loin que jamais, tout en créant de nouvelles façons pour les magnats de jouer, de collectionner et d'exprimer leur passion.

Cette passion se traduira par l'exploration de nouveaux environnements spectaculaires. Les magnats pourront notamment traverser le château du Docteur Fatalis en Latvérie, mais aussi visiter le mythique manoir des X-Men. Ces lieux emblématiques viendront remplacer les plateaux traditionnels pour une immersion garantie.

Des objets de collection toujours plus rares et convoités

L'une des grandes nouveautés de cette saison réside dans l'introduction des super autocollants. Ces versions holographiques ultra-rares apportent une dimension inédite à la complétion des albums. Chaque super autocollant débloque automatiquement un super pion à l'effigie du personnage correspondant, offrant ainsi aux collectionneurs un moyen prestigieux d'afficher leur réussite sur le plateau de jeu.

Pour faciliter ces acquisitions difficiles, des événements temporaires nommés super Blitz permettront aux joueurs d'échanger ces objets rarissimes avec leurs amis. L'album de cette saison s'annonce d'ailleurs colossal avec 23 ensembles uniques mettant en vedette des figures incontournables comme Thor, Iron Man, Deadpool, Spider-Man ou encore Wolverine. Les complétistes auront de quoi s'occuper pendant de longues semaines.

Des mini-jeux aux pouvoirs dévastateurs

L'expérience de jeu s'enrichit également de capacités spéciales directement inspirées des comics. Le mini-jeu de chasse aux trésors intègre désormais des boosters héroïques. Une nouvelle compétence permet même de déclencher une explosion spectaculaire capable de détruire une grande partie des tuiles restantes, selon la charge accumulée par le joueur.

La dimension sociale du titre prend aussi de l'ampleur. La communauté sera invitée à participer à des événements interactifs sur Discord pour affronter des robots de Fatalis en coopération. De plus, les joueurs pourront voter pour sélectionner les prochaines cartes Chance qui intégreront définitivement le jeu. En guise de cadeau de bienvenue pour fêter ce lancement, le bouclier des Avengers sera offert à tous les participants ayant franchi le quatrième plateau (visible ci-dessus). La bataille pour sauver l'univers de Monopoly GO s'annonce épique.