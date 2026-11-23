Depuis quelques temps, il est possible de commander à manger via WhatsApp. Discord a décidé de rejoindre le mouvement en s'offrant un partenariat et une fonctionnalité inédite avec McDonald's.

Si vous avez un petit creux en pleine session de Grand Theft Auto VI, de Fortnite ou de FC 27, plusieurs options sont disponibles pour manger tout en continuant à jouer. L'une des options privilégiées est de passer commande sur une application de livraison à domicile. Que vous soyez team Uber Eats, team Deliveroo ou team Just Eat, les options ne manquent pas pour avoir un repas livré en moins d'une heure.

En France, certaines chaînes de fast-food proposent également ce type de service via WhatsApp. Parce qu'il permet de communiquer avec d'autres personnes, Discord a donc décidé d'ajouter cette fonctionnalité avec « Order McDonald's ».

« Order McDonald's », l'application Discord qui vous fait jouer tout en commandant un menu Best of

Vous l'avez certainement deviné : cette application peut être lancée directement depuis Discord et elle offre les mêmes fonctionnalités que les autres services de livraison. Quand vous lancez Order McDonal's, deux choix sont possibles : passer commande ou jouer à un mini-jeu.

En sélectionnant « Passer commande », vous aurez accès au menu du restaurant McDonald's de votre choix et vous pouvez passer votre commande depuis votre ordinateur, votre smartphone… Précisons d'ailleurs que cette intégration est possible via un partenariat avec Uber Eats et qu'il est impératif de posséder l'application pour l'utiliser depuis Discord.

Une fois le menu commandé, vous pouvez patienter en lançant le mini-jeu « Fast Lane Feast ». Dans celui-ci, vous conduisez sur une petite route. Vous devrez collecter des hamburgers et des frites qui servent de carburant, enchaînant les sauts sur des rampes, tout en essayant d'éviter la circulation.

Une idée amusante, mais avec une contrainte majeure pour le moment

Offrir cette fonctionnalité aux joueurs est une idée amusante, même si elle nécessite de posséder un compte Uber Eats pour l'utiliser. Néanmoins, l'application Order McDonald's possède un gros défaut : elle n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment. Pour l'heure, impossible de savoir si elle sera proposée dans d'autres pays à l'avenir.

Malgré tout, vous pouvez lancer l'application depuis un compte Discord français. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur n'importe quelle conversation privée, discussion ou serveur. Cliquez sur l'icône Applications (la dernière visible sur la barre de discussion) et indiquez « Order McDonald's » dans la barre de recherche. Elle s'ouvrira, mais il sera impossible de commander dessus.