FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux droits (MD) du mode Carrière

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
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|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|76→83 (+7)
| A. Fatawu
(MD, AD)
|21
|Leicester City
|15 M
|75→83 (+8)
| J. Hinshelwood
(MDC, DD, DG, MD)
|20
|Brighton & Hove Albion
|11,5 M
|75→83 (+8)
| O. Hutchinson
(MOC, MD, MC)
|21
|Nottingham Forest
|12,5 M
|75→84 (+9)
| M. Fernandez-Pardo
(MG, MD, AG)
|20
|Lille OSC
|12,5 M
|75→86 (+11)
| A. Gray
(MDC, DC, DD, MD)
|19
|Tottenham Hotspur
|11,5 M
|75→85 (+10)
| Martim Fernandes
(DD, MD)
|19
|FC Porto
|11,5 M
|75→88 (+13)
| G. Read
(DD, MD)
|19
|Feyenoord
|13 M
|75→83 (+8)
| Juanlu Sánchez
(DD, MOC, MD)
|21
|Sevilla FC
|12 M
|74→85 (+11)
| Jesús Rodríguez
(MG, MD, AG)
|19
|Como
|9 M
|74→83 (+9)
| M. Šín
(MOC, MD, MC)
|21
|AZ Alkmaar
|9,5 M
|74→83 (+9)
| W. Gnonto
(MD, MG, AD)
|21
|Leeds United
|9,5 M
|74→83 (+9)
| I. Akhomach
(MD, AD, AG)
|21
|Villarreal CF
|9,5 M
|74→86 (+12)
| L. Rodríguez
(AD, MD, BU)
|21
|NEOM SC
|10,5 M
|74→85 (+11)
| T. Dibling
(MD, AD, MOC)
|19
|Everton
|9 M
|74→84 (+10)
| B. Gruda
(MOC, MD, MC)
|21
|Brighton & Hove Albion
|9,5 M
|74→84 (+10)
| N. Collins
(DC, DD, MD)
|21
|Eintracht Frankfurt
|9 M
|73→86 (+13)
| C. Talbi
(MD, MG, AD)
|20
|Sunderland
|7,5 M
|73→86 (+13)
| J. Seys
(DD, DG, MD)
|20
|Club Brugge KV
|7 M
|73→84 (+11)
| J. Enciso
(MOC, MG, MD, BU)
|21
|RC Strasbourg Alsace
|7 M
|73→83 (+10)
| C. Bonsu Baah
(MG, MD, AG)
|20
|Al Qadsiah FC
|6,5 M
|73→84 (+11)
| A. Khalaili
(MD, DD, AD)
|20
|Union Saint-Gilloise
|6,5 M
|73→83 (+10)
| Kaio César
(MD, AD)
|21
|Al Hilal
|7 M
|72→83 (+11)
| Patati
(MD, MG, AD)
|21
|AZ Alkmaar
|5,5 M
|72→86 (+14)
| M. Carrizo
(MD, MOC, BU, AD)
|19
|Vélez Sarsfield
|5,5 M
|72→84 (+12)
| I. Osman
(MG, MD, AG)
|20
|AJ Auxerre
|5,5 M
|72→87 (+15)
| K. Smit
(MOC, MC, MD)
|19
|AZ Alkmaar
|5,5 M
|72→85 (+13)
| C. Kostoulas
(BU, MOC, MD)
|18
|Brighton & Hove Albion
|5,5 M
|72→84 (+12)
| E. Baum
(DD, MD)
|19
|Eintracht Frankfurt
|5,5 M
|72→87 (+15)
| J. Duranville
(MD, MG, BU, AD)
|19
|Borussia Dortmund
|5,5 M
|72→84 (+12)
| V. Carboni
(MOC, BU, MD, MC)
|20
|Genoa
|5,5 M
|72→83 (+11)
| K. Nedeljković
(DD, MD)
|19
|RB Leipzig
|4,8 M
|71→86 (+15)
| João Costa
(MD, MG, DG, DD)
|20
|Al Ettifaq
|4,5 M
|71→84 (+13)
| Luis Guilherme
(MD, MG, MOC, AD)
|19
|West Ham United
|4,4 M
|71→84 (+13)
| T. George
(MG, MD, BU, AG)
|19
|Chelsea
|4,4 M
|71→85 (+14)
| B. Gannon-Doak
(MD, AD)
|19
|AFC Bournemouth
|4,4 M
|71→83 (+12)
| S. Lencina
(AD, MOC, MD)
|19
|River Plate
|4,4 M
|71→84 (+13)
| K. Sabbe
(DD, DG, MD)
|20
|Club Brugge KV
|4,3 M
|71→83 (+12)
| G. Prestianni
(MD, MOC, AD)
|19
|SL Benfica
|4,4 M
|70→84 (+14)
| Pau Sans
(MD, MG, BU, AD)
|20
|Real Zaragoza
|3,8 M
|70→84 (+14)
| Yang Min Hyeok
(MD, AD, MG)
|19
|Portsmouth
|3,8 M
|70→85 (+15)
| J. Acheampong
(DD, DC, MDC, MD)
|19
|Chelsea
|3,6 M
|69→83 (+14)
| L. Koumas
(MD, MG, AD)
|19
|Birmingham City
|3,3 M
|69→83 (+14)
| M. Young
(DC, DD, MD)
|19
|Sparta Rotterdam
|3,1 M
|68→85 (+17)
| T. Gomis
(MG, MD, BU, AG)
|18
|RB Leipzig
|3,1 M
|68→83 (+15)
| Pedro Lima
(DD, MD)
|19
|FC Porto
|2,7 M
|68→87 (+19)
| Pablo García
(MD, BU, MG, AD)
|18
|Real Betis Balompié
|3,1 M
|68→83 (+15)
| I. Mbaye
(AD, AG, MD)
|17
|Paris Saint-Germain
|2,8 M
|68→83 (+15)
| N. Wurmbrand
(MD, BU, AD)
|19
|SK Rapid
|2,9 M
|67→84 (+17)
| J. Addai
(MD, AD)
|19
|Como
|2,6 M
|67→84 (+17)
| E. Bajraktarević
(AD, MD)
|20
|PSV
|2,7 M
|66→83 (+17)
| Rodri Mendoza
(MC, MD, MOC)
|20
|Elche CF
|2,2 M
|65→84 (+19)
| M. Liberali
(AD, MD, MOC)
|18
|Catanzaro
|1,8 M
|65→83 (+18)
| V. Tsukanov
(MC, MOC, MD)
|19
|Shakhtar Donetsk
|1,8 M
|64→83 (+19)
| C. Donovan
(DD, DC, MD)
|18
|Celtic
|1,4 M
|64→84 (+20)
| B. Durdov
(AD, MD)
|17
|Hajduk Split
|1,6 M
|64→83 (+19)
| Toni Fernández
(AD, MD)
|16
|FC Barcelona
|1,5 M
|63→83 (+20)
| Arturo
(AD, AG, MD)
|18
|UD Las Palmas
|1,3 M
|63→84 (+21)
| Dani Díaz
(MD, BU, AD)
|19
|Real Sociedad de Fútbol B
|1,5 M
|63→83 (+20)
| Pablo López
(AD, AG, MD)
|19
|CD Mirandés
|1,3 M
|63→86 (+23)
| L. Karl
(MOC, MD, MC)
|17
|FC Bayern München
|1,5 M
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