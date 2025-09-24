FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD) du mode Carrière

Retrouvez la liste complète des pépites et meilleurs jeunes joueurs pour le mode Carrière de FC 26 au poste de défenseur droit (DD).
Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de leur génération au poste de défenseur droit
. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal
et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83
et d'une valeur monétaire qui n'excédant pas les 15 millions d'euros
. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.
Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines
de votre carrière.
Défenseurs droits (DD)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|75→83 (+8)
| J. Hinshelwood
(MDC, DD, DG, MD)
|20
|Brighton & Hove Albion
|11,5 M
|75→86 (+11)
| A. Gray
(MDC, DC, DD, MD)
|19
|Tottenham Hotspur
|11,5 M
|75→85 (+10)
| Martim Fernandes
(DD, MD)
|19
|FC Porto
|11,5 M
|75→88 (+13)
| G. Read
(DD, MD)
|19
|Feyenoord
|13 M
|75→83 (+8)
| Juanlu Sánchez
(DD, MOC, MD)
|21
|Sevilla FC
|12 M
|74→84 (+10)
| N. Collins
(DC, DD, MD)
|21
|Eintracht Frankfurt
|9 M
|73→86 (+13)
| J. Seys
(DD, DG, MD)
|20
|Club Brugge KV
|7 M
|73→83 (+10)
| Y. Regeer
(MC, DD, MDC)
|21
|Ajax
|7 M
|73→84 (+11)
| A. Khalaili
(MD, DD, AD)
|20
|Union Saint-Gilloise
|6,5 M
|72→84 (+12)
| E. Baum
(DD, MD)
|19
|Eintracht Frankfurt
|5,5 M
|72→83 (+11)
| K. Nedeljković
(DD, MD)
|19
|RB Leipzig
|4,8 M
|71→86 (+15)
| João Costa
(MD, MG, DG, DD)
|20
|Al Ettifaq
|4,5 M
|71→84 (+13)
| K. Sabbe
(DD, DG, MD)
|20
|Club Brugge KV
|4,3 M
|70→85 (+15)
| Pau Navarro
(DC, DD, MC)
|20
|Villarreal CF
|3,6 M
|70→85 (+15)
| J. Acheampong
(DD, DC, MDC, MD)
|19
|Chelsea
|3,6 M
|69→83 (+14)
| J. Spileers
(DC, DD)
|20
|Club Brugge KV
|3,2 M
|69→83 (+14)
| M. Young
(DC, DD, MD)
|19
|Sparta Rotterdam
|3,1 M
|68→83 (+15)
| Pedro Lima
(DD, MD)
|19
|FC Porto
|2,7 M
|64→83 (+19)
| C. Donovan
(DD, DC, MD)
|18
|Celtic
|1,4 M
|62→84 (+22)
| S. Renders
(DD, MD)
|17
|Royal Antwerp FC
|1,2 M
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
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