FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU) du mode Carrière

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
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|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|76→83 (+7)
| M. Cho
(AG, AD, BU, MG)
|21
|OGC Nice
|15 M
|75→83 (+8)
| L. Stassin
(BU)
|20
|AS Saint-Étienne
|12,5 M
|75→83 (+8)
| F. Ivanović
(BU, MOC)
|21
|SL Benfica
|12,5 M
|74→83 (+9)
| C. Uzun
(MOC, BU, MC)
|19
|Eintracht Frankfurt
|9 M
|74→83 (+9)
| O. Óskarsson
(BU)
|20
|Real Sociedad
|9,5 M
|74→85 (+11)
| E. Kroupi
(BU)
|19
|AFC Bournemouth
|9 M
|74→85 (+11)
| C. Harder
(BU, MOC, AG, MC)
|20
|RB Leipzig
|9,5 M
|74→86 (+12)
| L. Rodríguez
(AD, MD, BU)
|21
|NEOM SC
|10,5 M
|73→83 (+10)
| M. Meerdink
(BU)
|21
|AZ Alkmaar
|7 M
|73→84 (+11)
| J. Enciso
(MOC, MG, MD, BU)
|21
|RC Strasbourg Alsace
|7 M
|72→85 (+13)
| K. Konaté
(BU)
|21
|FC Red Bull Salzburg
|6 M
|72→86 (+14)
| M. Carrizo
(MD, MOC, BU, AD)
|19
|Vélez Sarsfield
|5,5 M
|72→84 (+12)
| F. Esposito
(BU)
|20
|Inter
|5,5 M
|72→85 (+13)
| R. Vermant
(BU)
|21
|Club Brugge KV
|6 M
|72→85 (+13)
| C. Kostoulas
(BU, MOC, MD)
|18
|Brighton & Hove Albion
|5,5 M
|72→87 (+15)
| J. Duranville
(MD, MG, BU, AD)
|19
|Borussia Dortmund
|5,5 M
|72→84 (+12)
| V. Carboni
(MOC, BU, MD, MC)
|20
|Genoa
|5,5 M
|71→84 (+13)
| Marc Guiu
(BU)
|19
|Chelsea
|4,5 M
|71→84 (+13)
| T. George
(MG, MD, BU, AG)
|19
|Chelsea
|4,4 M
|71→83 (+12)
| Kauã Elias
(BU)
|19
|Shakhtar Donetsk
|4,5 M
|70→84 (+14)
| Pau Sans
(MD, MG, BU, AD)
|20
|Real Zaragoza
|3,8 M
|70→83 (+13)
| M. Meïté
(BU)
|17
|Stade Rennais FC
|3,7 M
|70→83 (+13)
| I. Gueye
(BU)
|18
|Udinese
|3,7 M
|70→84 (+14)
| J. Domina
(BU)
|19
|Club Atlético Unión
|3,8 M
|70→84 (+14)
| N. Weiper
(BU, MOC, MC)
|20
|1. FSV Mainz 05
|3,9 M
|69→85 (+16)
| Adrián Liso
(MG, BU, AG)
|20
|Getafe CF
|3,7 M
|69→83 (+14)
| M. Krattenmacher
(MOC, BU, MC)
|19
|Hertha BSC
|3,3 M
|69→85 (+16)
| I. Subiabre
(AG, AD, BU, MG)
|18
|River Plate
|3,5 M
|69→83 (+14)
| N. Tresoldi
(BU)
|20
|Club Brugge KV
|3,4 M
|69→86 (+17)
| S. Nypan
(MC, MOC, BU)
|18
|Middlesbrough
|3,5 M
|68→85 (+17)
| T. Gomis
(MG, MD, BU, AG)
|18
|RB Leipzig
|3,1 M
|68→83 (+15)
| Carlos Espí
(BU)
|19
|Levante UD
|2,9 M
|68→84 (+16)
| C. Kofane
(BU)
|18
|Bayer 04 Leverkusen
|3,1 M
|68→87 (+19)
| Pablo García
(MD, BU, MG, AD)
|18
|Real Betis Balompié
|3,1 M
|68→84 (+16)
| S. Pafundi
(MOC, MC, BU)
|19
|Sampdoria
|3,1 M
|68→83 (+15)
| N. Wurmbrand
(MD, BU, AD)
|19
|SK Rapid
|2,9 M
|68→83 (+15)
| Thalys
(BU)
|20
|UD Almería
|2,9 M
|67→84 (+17)
| J. Manzambi
(MOC, MC, MDC, BU)
|19
|SC Freiburg
|2,6 M
|65→84 (+19)
| C. Obi
(BU)
|17
|Manchester United
|1,8 M
|65→87 (+22)
| F. Camarda
(BU)
|17
|Lecce
|2,3 M
|64→83 (+19)
| M. Melia
(BU)
|17
|St Patrick's Athletic FC
|1,5 M
|63→83 (+20)
| K. Furo
(BU)
|18
|Club Brugge KV
|1,3 M
|63→84 (+21)
| Dani Díaz
(MD, BU, AD)
|19
|Real Sociedad de Fútbol B
|1,5 M
|63→83 (+20)
| A. Stepanov
(BU)
|17
|1. FC Nürnberg
|1,3 M
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