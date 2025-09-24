FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC) du mode Carrière

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
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|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|75→83 (+8)
| J. Hinshelwood
(MDC, DD, DG, MD)
|20
|Brighton & Hove Albion
|11,5 M
|75→86 (+11)
| A. Bouaddi
(MC, MDC)
|17
|Lille OSC
|11,5 M
|75→86 (+11)
| A. Gray
(MDC, DC, DD, MD)
|19
|Tottenham Hotspur
|11,5 M
|75→85 (+10)
| Dário Essugo
(MDC, MC, DC)
|20
|Chelsea
|11,5 M
|75→84 (+9)
| A. Engels
(MC, MDC)
|21
|Celtic
|12,5 M
|74→83 (+9)
| N. Mukau
(MDC, MC)
|20
|Lille OSC
|8,5 M
|74→83 (+9)
| P. Sučić
(MC, MDC)
|21
|Inter
|9,5 M
|74→85 (+11)
| J. Bellingham
(MC, MDC, MOC)
|19
|Borussia Dortmund
|9 M
|74→83 (+9)
| N. Sadiki
(MC, MDC, MOC)
|20
|Sunderland
|9 M
|74→83 (+9)
| A. Scott
(MOC, MDC, MC)
|21
|AFC Bournemouth
|9,5 M
|73→83 (+10)
| Stefan Bajcetic
(MDC, MC, DC)
|20
|Liverpool
|6,5 M
|73→83 (+10)
| Y. Regeer
(MC, DD, MDC)
|21
|Ajax
|7 M
|73→83 (+10)
| V. Atangana
(MDC, MC)
|19
|Al Ahli SFC
|6 M
|73→84 (+11)
| D. Cissé
(MC, MDC)
|21
|Stade Rennais FC
|7 M
|73→85 (+12)
| Marc Bernal
(MDC, MC)
|18
|FC Barcelona
|6,5 M
|72→83 (+11)
| O. Højlund
(MC, MDC)
|20
|Eintracht Frankfurt
|5 M
|72→83 (+11)
| C. Ordoñez
(MDC, MC)
|20
|Parma
|4,8 M
|71→85 (+14)
| L. Miller
(MC, MDC, MOC, DC)
|18
|Udinese
|4,3 M
|71→83 (+12)
| Marlon Gomes
(MC, MOC, MDC)
|21
|Shakhtar Donetsk
|4,6 M
|71→84 (+13)
| A. Kozubal
(MC, MDC, DC)
|20
|Lech Poznań
|4,5 M
|70→89 (+19)
| J. Mokio
(MDC, MC, DG, DC)
|17
|Ajax
|3,8 M
|70→83 (+13)
| C. Ndour
(MC, MOC, MDC)
|20
|Fiorentina
|3,8 M
|70→84 (+14)
| I. Bangoura
(MDC, MC)
|21
|KRC Genk
|3,7 M
|70→85 (+15)
| J. Acheampong
(DD, DC, MDC, MD)
|19
|Chelsea
|3,6 M
|70→84 (+14)
| A. Tóth
(MDC, MC)
|19
|Ferencvárosi Torna Club
|3,6 M
|70→84 (+14)
| E. Banzuzi
(MC, MDC)
|20
|RB Leipzig
|3,8 M
|69→83 (+14)
| João Simões
(MC, MOC, MDC)
|18
|Sporting CP
|3,2 M
|68→83 (+15)
| J. King
(MC, MDC, MOC)
|18
|Fulham FC
|2,8 M
|68→86 (+18)
| T. Land
(MC, MDC)
|19
|FC Groningen
|3,1 M
|67→83 (+16)
| H. Armstrong
(MDC, MC)
|18
|Preston North End
|2,5 M
|67→84 (+17)
| J. Manzambi
(MOC, MC, MDC, BU)
|19
|SC Freiburg
|2,6 M
|66→83 (+17)
| M. Siltanen
(MDC, MC)
|18
|Djurgårdens IF
|2,1 M
|66→83 (+17)
| D. Watson
(MC, MDC, MOC)
|20
|Kilmarnock
|2,2 M
|64→83 (+19)
| S. Steur
(MC, MDC)
|17
|Ajax
|1,5 M
|63→83 (+20)
| K. Dyer
(MC, MDC)
|18
|FC Volendam
|1,3 M
|63→83 (+20)
| N. De Cat
(MDC, MC)
|16
|RSC Anderlecht
|1,2 M
|61→83 (+22)
| B. Rice
(MDC, MC)
|18
|Rangers FC
|1 M
|61→83 (+22)
| L. Page
(MC, MDC, MOC)
|16
|Leicester City
|1 M
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