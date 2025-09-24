FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC) du mode Carrière

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
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|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|76→84 (+8)
| M. Sarr
(DC)
|19
|RC Strasbourg Alsace
|15 M
|75→87 (+12)
| E. Bitshiabu
(DC)
|20
|RB Leipzig
|12,5 M
|75→86 (+11)
| J. Ordoñez
(DC)
|21
|Club Brugge KV
|12 M
|75→85 (+10)
| L. Querfeld
(DC)
|21
|1. FC Union Berlin
|12 M
|75→84 (+9)
| J. Jacquet
(DC)
|19
|Stade Rennais FC
|11,5 M
|75→86 (+11)
| A. Gray
(MDC, DC, DD, MD)
|19
|Tottenham Hotspur
|11,5 M
|75→84 (+9)
| C. Mawissa
(DC, DG, MG)
|20
|AS Monaco
|11,5 M
|75→85 (+10)
| Dário Essugo
(MDC, MC, DC)
|20
|Chelsea
|11,5 M
|74→84 (+10)
| Z. Van Den Bosch
(DC)
|21
|Royal Antwerp FC
|9 M
|74→86 (+12)
| P. Comuzzo
(DC)
|20
|Fiorentina
|9,5 M
|74→84 (+10)
| N. Collins
(DC, DD, MD)
|21
|Eintracht Frankfurt
|9 M
|73→83 (+10)
| Stefan Bajcetic
(MDC, MC, DC)
|20
|Liverpool
|6,5 M
|73→85 (+12)
| Yarek
(DC, DG)
|20
|PSV
|7 M
|72→83 (+11)
| W. Kambwala
(DC)
|20
|Villarreal CF
|4,8 M
|72→83 (+11)
| A. Bah
(DC)
|19
|OGC Nice
|4,7 M
|72→87 (+15)
| L. Vušković
(DC)
|18
|Hamburger SV
|5 M
|72→87 (+15)
| F. Jeltsch
(DC)
|18
|VfB Stuttgart
|5 M
|71→85 (+14)
| L. Miller
(MC, MDC, MOC, DC)
|18
|Udinese
|4,3 M
|71→84 (+13)
| A. Kozubal
(MC, MDC, DC)
|20
|Lech Poznań
|4,5 M
|70→85 (+15)
| J. Simić
(DC)
|20
|Al Ittihad
|3,6 M
|70→84 (+14)
| Vitor Reis
(DC)
|19
|Girona FC
|3,5 M
|70→85 (+15)
| Pau Navarro
(DC, DD, MC)
|20
|Villarreal CF
|3,6 M
|70→83 (+13)
| T. Mykhavko
(DC)
|20
|Dynamo Kyiv
|3,6 M
|70→84 (+14)
| V. Milosavljević
(DC)
|18
|AFC Bournemouth
|3,5 M
|70→89 (+19)
| J. Mokio
(MDC, MC, DG, DC)
|17
|Ajax
|3,8 M
|70→85 (+15)
| J. Acheampong
(DD, DC, MDC, MD)
|19
|Chelsea
|3,6 M
|69→83 (+14)
| Y. Özcan
(DC, DG, MG)
|19
|RSC Anderlecht
|3,1 M
|69→85 (+16)
| T. Ramírez
(DC)
|18
|Argentinos Juniors
|3,3 M
|69→83 (+14)
| J. Spileers
(DC, DD)
|20
|Club Brugge KV
|3,2 M
|69→84 (+15)
| A. Heaven
(DC, DG)
|18
|Manchester United
|3 M
|69→83 (+14)
| M. Young
(DC, DD, MD)
|19
|Sparta Rotterdam
|3,1 M
|68→83 (+15)
| B. Kovačević
(DC)
|21
|Cádiz CF
|2,8 M
|68→83 (+15)
| A. Faye
(DC)
|20
|FC Lorient
|2,7 M
|68→84 (+16)
| Jon Martín
(DC)
|19
|Real Sociedad
|2,9 M
|67→83 (+16)
| T. Tati
(DC)
|17
|FC Nantes
|2,4 M
|66→85 (+19)
| J. Gadou
(DC)
|18
|FC Red Bull Salzburg
|2 M
|65→83 (+18)
| D. Odogu
(DC)
|19
|AC Milan
|1,7 M
|65→83 (+18)
| A. Bouwman
(DC)
|17
|Ajax
|1,7 M
|64→83 (+19)
| C. Donovan
(DD, DC, MD)
|18
|Celtic
|1,4 M
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