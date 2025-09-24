FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC) du mode Carrière

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 septembre 2025 à 22h56
Retrouvez la liste complète des pépites et meilleurs jeunes joueurs pour le mode Carrière de FC 26 au poste de défenseur central (DC).
FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC) du mode Carrière
Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de leur génération au poste de défenseur central. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 et d'une valeur monétaire qui n'excédant pas les 15 millions d'euros. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.

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Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.

Défenseurs centraux (DC)

Notes Nom Âge Club Prix
76→84 (+8) fr M. Sarr
(DC)		 19 RC Strasbourg Alsace 15 M
75→87 (+12) fr E. Bitshiabu
(DC)		 20 RB Leipzig 12,5 M
75→86 (+11) ec J. Ordoñez
(DC)		 21 Club Brugge KV 12 M
75→85 (+10) at L. Querfeld
(DC)		 21 1. FC Union Berlin 12 M
75→84 (+9) fr J. Jacquet
(DC)		 19 Stade Rennais FC 11,5 M
75→86 (+11) en A. Gray
(MDC, DC, DD, MD)		 19 Tottenham Hotspur 11,5 M
75→84 (+9) fr C. Mawissa
(DC, DG, MG)		 20 AS Monaco 11,5 M
75→85 (+10) pt Dário Essugo
(MDC, MC, DC)		 20 Chelsea 11,5 M
74→84 (+10) be Z. Van Den Bosch
(DC)		 21 Royal Antwerp FC 9 M
74→86 (+12) it P. Comuzzo
(DC)		 20 Fiorentina 9,5 M
74→84 (+10) de N. Collins
(DC, DD, MD)		 21 Eintracht Frankfurt 9 M
73→83 (+10) es Stefan Bajcetic
(MDC, MC, DC)		 20 Liverpool 6,5 M
73→85 (+12) es Yarek
(DC, DG)		 20 PSV 7 M
72→83 (+11) fr W. Kambwala
(DC)		 20 Villarreal CF 4,8 M
72→83 (+11) sl A. Bah
(DC)		 19 OGC Nice 4,7 M
72→87 (+15) hr L. Vušković
(DC)		 18 Hamburger SV 5 M
72→87 (+15) de F. Jeltsch
(DC)		 18 VfB Stuttgart 5 M
71→85 (+14) sco L. Miller
(MC, MDC, MOC, DC)		 18 Udinese 4,3 M
71→84 (+13) pl A. Kozubal
(MC, MDC, DC)		 20 Lech Poznań 4,5 M
70→85 (+15) rs J. Simić
(DC)		 20 Al Ittihad 3,6 M
70→84 (+14) br Vitor Reis
(DC)		 19 Girona FC 3,5 M
70→85 (+15) es Pau Navarro
(DC, DD, MC)		 20 Villarreal CF 3,6 M
70→83 (+13) ua T. Mykhavko
(DC)		 20 Dynamo Kyiv 3,6 M
70→84 (+14) rs V. Milosavljević
(DC)		 18 AFC Bournemouth 3,5 M
70→89 (+19) be J. Mokio
(MDC, MC, DG, DC)		 17 Ajax 3,8 M
70→85 (+15) en J. Acheampong
(DD, DC, MDC, MD)		 19 Chelsea 3,6 M
69→83 (+14) tr Y. Özcan
(DC, DG, MG)		 19 RSC Anderlecht 3,1 M
69→85 (+16) ar T. Ramírez
(DC)		 18 Argentinos Juniors 3,3 M
69→83 (+14) be J. Spileers
(DC, DD)		 20 Club Brugge KV 3,2 M
69→84 (+15) en A. Heaven
(DC, DG)		 18 Manchester United 3 M
69→83 (+14) nl M. Young
(DC, DD, MD)		 19 Sparta Rotterdam 3,1 M
68→83 (+15) rs B. Kovačević
(DC)		 21 Cádiz CF 2,8 M
68→83 (+15) sn A. Faye
(DC)		 20 FC Lorient 2,7 M
68→84 (+16) es Jon Martín
(DC)		 19 Real Sociedad 2,9 M
67→83 (+16) fr T. Tati
(DC)		 17 FC Nantes 2,4 M
66→85 (+19) fr J. Gadou
(DC)		 18 FC Red Bull Salzburg 2 M
65→83 (+18) de D. Odogu
(DC)		 19 AC Milan 1,7 M
65→83 (+18) nl A. Bouwman
(DC)		 17 Ajax 1,7 M
64→83 (+19) sco C. Donovan
(DD, DC, MD)		 18 Celtic 1,4 M
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Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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