FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC) du mode Carrière

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
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|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|75→83 (+8)
| O. Hutchinson
(MOC, MD, MC)
|21
|Nottingham Forest
|12,5 M
|75→83 (+8)
| A. Schjelderup
(AG, MOC, MG)
|21
|SL Benfica
|12,5 M
|75→83 (+8)
| F. Ivanović
(BU, MOC)
|21
|SL Benfica
|12,5 M
|75→86 (+11)
| J. Bahoya
(MG, MOC, AG)
|20
|Eintracht Frankfurt
|12,5 M
|75→83 (+8)
| Juanlu Sánchez
(DD, MOC, MD)
|21
|Sevilla FC
|12 M
|74→86 (+12)
| C. Echeverri
(MOC, MC, AG)
|19
|Bayer 04 Leverkusen
|10 M
|74→86 (+12)
| M. Stroeykens
(MC, MOC)
|20
|RSC Anderlecht
|10 M
|74→83 (+9)
| M. Šín
(MOC, MD, MC)
|21
|AZ Alkmaar
|9,5 M
|74→85 (+11)
| J. Bellingham
(MC, MDC, MOC)
|19
|Borussia Dortmund
|9 M
|74→83 (+9)
| C. Uzun
(MOC, BU, MC)
|19
|Eintracht Frankfurt
|9 M
|74→83 (+9)
| N. Sadiki
(MC, MDC, MOC)
|20
|Sunderland
|9 M
|74→83 (+9)
| A. Scott
(MOC, MDC, MC)
|21
|AFC Bournemouth
|9,5 M
|74→85 (+11)
| C. Harder
(BU, MOC, AG, MC)
|20
|RB Leipzig
|9,5 M
|74→85 (+11)
| T. Dibling
(MD, AD, MOC)
|19
|Everton
|9 M
|74→85 (+11)
| Gustavo Sá
(MOC, MC)
|20
|Famalicão
|9,5 M
|74→84 (+10)
| B. Gruda
(MOC, MD, MC)
|21
|Brighton & Hove Albion
|9,5 M
|73→84 (+11)
| Pablo Marín
(MC, MOC)
|21
|Real Sociedad
|7 M
|73→85 (+12)
| K. Páez
(MOC, AD, MC)
|18
|RC Strasbourg Alsace
|7 M
|73→83 (+10)
| N. O'Reilly
(DG, MC, MOC)
|20
|Manchester City
|6,5 M
|73→84 (+11)
| J. Enciso
(MOC, MG, MD, BU)
|21
|RC Strasbourg Alsace
|7 M
|73→85 (+12)
| A. Milambo
(MC, MOC)
|20
|Brentford
|7,5 M
|72→86 (+14)
| M. Carrizo
(MD, MOC, BU, AD)
|19
|Vélez Sarsfield
|5,5 M
|72→84 (+12)
| N. Pisilli
(MC, MOC)
|20
|Roma
|5,5 M
|72→87 (+15)
| K. Smit
(MOC, MC, MD)
|19
|AZ Alkmaar
|5,5 M
|72→85 (+13)
| C. Kostoulas
(BU, MOC, MD)
|18
|Brighton & Hove Albion
|5,5 M
|72→84 (+12)
| V. Carboni
(MOC, BU, MD, MC)
|20
|Genoa
|5,5 M
|72→86 (+14)
| L. Sauer
(AG, MOC, MG)
|19
|Feyenoord
|5,5 M
|72→86 (+14)
| P. Wanner
(MOC, AD, MC)
|19
|PSV
|5,5 M
|71→84 (+13)
| Luis Guilherme
(MD, MG, MOC, AD)
|19
|West Ham United
|4,4 M
|71→85 (+14)
| L. Miller
(MC, MDC, MOC, DC)
|18
|Udinese
|4,3 M
|71→83 (+12)
| S. Lencina
(AD, MOC, MD)
|19
|River Plate
|4,4 M
|71→84 (+13)
| I. Maza
(MOC, MC)
|19
|Bayer 04 Leverkusen
|4,4 M
|71→86 (+15)
| C. Mouzakitis
(MC, MOC)
|18
|Olympiacos FC
|4,3 M
|71→83 (+12)
| Marlon Gomes
(MC, MOC, MDC)
|21
|Shakhtar Donetsk
|4,6 M
|71→83 (+12)
| G. Prestianni
(MD, MOC, AD)
|19
|SL Benfica
|4,4 M
|70→84 (+14)
| C. Rigg
(MOC, MC)
|18
|Sunderland
|3,7 M
|70→86 (+16)
| K. Karetsas
(MOC, AD, MC)
|17
|KRC Genk
|4 M
|70→83 (+13)
| C. Ndour
(MC, MOC, MDC)
|20
|Fiorentina
|3,8 M
|70→84 (+14)
| N. Weiper
(BU, MOC, MC)
|20
|1. FSV Mainz 05
|3,9 M
|70→84 (+14)
| A. Devine
(MOC, MC)
|20
|Preston North End
|3,8 M
|70→85 (+15)
| B. Touré
(MG, AG, MOC)
|19
|TSG 1899 Hoffenheim
|3,8 M
|69→83 (+14)
| M. Krattenmacher
(MOC, BU, MC)
|19
|Hertha BSC
|3,3 M
|69→85 (+16)
| A. Ouédraogo
(MOC, MC)
|19
|RB Leipzig
|3,6 M
|69→83 (+14)
| João Simões
(MC, MOC, MDC)
|18
|Sporting CP
|3,2 M
|69→86 (+17)
| S. Nypan
(MC, MOC, BU)
|18
|Middlesbrough
|3,5 M
|68→84 (+16)
| S. El Mala
(MG, MOC, AG)
|18
|1. FC Köln
|3,1 M
|68→83 (+15)
| S. Andino
(MG, AG, MOC)
|19
|Godoy Cruz
|2,9 M
|68→83 (+15)
| J. King
(MC, MDC, MOC)
|18
|Fulham FC
|2,8 M
|68→84 (+16)
| S. Pafundi
(MOC, MC, BU)
|19
|Sampdoria
|3,1 M
|67→84 (+17)
| J. Manzambi
(MOC, MC, MDC, BU)
|19
|SC Freiburg
|2,6 M
|67→83 (+16)
| I. Babadi
(MOC, MC, AG)
|20
|Royal Antwerp FC
|2,7 M
|66→84 (+18)
| Unai Hernández
(MG, MC, MOC, AG)
|20
|Al Shabab
|2,2 M
|66→83 (+17)
| D. Watson
(MC, MDC, MOC)
|20
|Kilmarnock
|2,2 M
|66→83 (+17)
| Rodri Mendoza
(MC, MD, MOC)
|20
|Elche CF
|2,2 M
|65→84 (+19)
| M. Liberali
(AD, MD, MOC)
|18
|Catanzaro
|1,8 M
|65→83 (+18)
| V. Tsukanov
(MC, MOC, MD)
|19
|Shakhtar Donetsk
|1,8 M
|65→85 (+20)
| Alejandro Granados
(MC, MOC)
|19
|Club Brugge KV
|2 M
|64→84 (+20)
| T. Nyoni
(MC, MOC)
|18
|Liverpool
|1,6 M
|64→84 (+20)
| R. Bounida
(AG, MOC, MG)
|19
|Ajax
|1,6 M
|64→85 (+21)
| J. Lerma
(MG, MOC, MC, AG)
|17
|Independiente del Valle
|1,8 M
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