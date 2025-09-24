FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers gauches (AG) du mode Carrière

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
À lire également
FC 26 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|76→83 (+7)
| M. Cho
(AG, AD, BU, MG)
|21
|OGC Nice
|15 M
|75→84 (+9)
| M. Fernandez-Pardo
(MG, MD, AG)
|20
|Lille OSC
|12,5 M
|75→83 (+8)
| A. Schjelderup
(AG, MOC, MG)
|21
|SL Benfica
|12,5 M
|75→86 (+11)
| J. Bahoya
(MG, MOC, AG)
|20
|Eintracht Frankfurt
|12,5 M
|75→83 (+8)
| W. Odobert
(AG, AD, MG)
|20
|Tottenham Hotspur
|12,5 M
|74→85 (+11)
| Jesús Rodríguez
(MG, MD, AG)
|19
|Como
|9 M
|74→86 (+12)
| C. Echeverri
(MOC, MC, AG)
|19
|Bayer 04 Leverkusen
|10 M
|74→85 (+11)
| M. Godts
(AG, MG)
|20
|Ajax
|9,5 M
|74→83 (+9)
| I. Akhomach
(MD, AD, AG)
|21
|Villarreal CF
|9,5 M
|74→84 (+10)
| R. van Bommel
(AG, MG)
|20
|PSV
|9,5 M
|74→85 (+11)
| C. Harder
(BU, MOC, AG, MC)
|20
|RB Leipzig
|9,5 M
|73→83 (+10)
| C. Bonsu Baah
(MG, MD, AG)
|20
|Al Qadsiah FC
|6,5 M
|73→83 (+10)
| B. Domínguez
(MG, AG)
|21
|Bologna
|7 M
|72→84 (+12)
| S. Mbangula
(MG, AG)
|21
|SV Werder Bremen
|6 M
|72→84 (+12)
| I. Osman
(MG, MD, AG)
|20
|AJ Auxerre
|5,5 M
|72→86 (+14)
| M. Moore
(AG, MG)
|17
|Rangers FC
|5,5 M
|72→86 (+14)
| L. Sauer
(AG, MOC, MG)
|19
|Feyenoord
|5,5 M
|71→84 (+13)
| T. George
(MG, MD, BU, AG)
|19
|Chelsea
|4,4 M
|70→84 (+14)
| Y. Medina
(DG, AG, MG)
|20
|KRC Genk
|3,7 M
|70→83 (+13)
| I. Jensen
(MG, AG)
|21
|AZ Alkmaar
|3,9 M
|70→85 (+15)
| B. Touré
(MG, AG, MOC)
|19
|TSG 1899 Hoffenheim
|3,8 M
|69→85 (+16)
| Adrián Liso
(MG, BU, AG)
|20
|Getafe CF
|3,7 M
|69→85 (+16)
| I. Subiabre
(AG, AD, BU, MG)
|18
|River Plate
|3,5 M
|69→85 (+16)
| Antoñito Cordero
(AG, AD, MG)
|18
|KVC Westerlo
|3,5 M
|68→84 (+16)
| S. El Mala
(MG, MOC, AG)
|18
|1. FC Köln
|3,1 M
|68→85 (+17)
| T. Gomis
(MG, MD, BU, AG)
|18
|RB Leipzig
|3,1 M
|68→83 (+15)
| S. Andino
(MG, AG, MOC)
|19
|Godoy Cruz
|2,9 M
|68→83 (+15)
| I. Mbaye
(AD, AG, MD)
|17
|Paris Saint-Germain
|2,8 M
|68→88 (+20)
| R. Ngumoha
(MG, AG)
|16
|Liverpool
|3,3 M
|67→83 (+16)
| N. Adedeji-Sternberg
(MG, AG)
|20
|KRC Genk
|2,7 M
|67→83 (+16)
| I. Babadi
(MOC, MC, AG)
|20
|Royal Antwerp FC
|2,7 M
|66→84 (+18)
| Unai Hernández
(MG, MC, MOC, AG)
|20
|Al Shabab
|2,2 M
|64→84 (+20)
| R. Bounida
(AG, MOC, MG)
|19
|Ajax
|1,6 M
|64→85 (+21)
| J. Lerma
(MG, MOC, MC, AG)
|17
|Independiente del Valle
|1,8 M
|63→83 (+20)
| Arturo
(AD, AG, MD)
|18
|UD Las Palmas
|1,3 M
|63→83 (+20)
| Pablo López
(AD, AG, MD)
|19
|CD Mirandés
|1,3 M
|63→84 (+21)
| F. Curtis
(AG, AD, MG)
|18
|Rangers FC
|1,5 M
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
commentaire (0)