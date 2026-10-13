Xbox insiste : les licences originales et les exclusivités ne disparaitront pas, mais...

L'arrivée de Fable et de Forza Horizon 6 chez PlayStation début 2027 rappelle qu'Xbox a décidé de rendre certaines de ses exclusivités accessibles. Mais cela ne signe pas la fin des licences originales chez la firme à la croix verte.

C'est l'une des annonces qui avaient le plus marqué la communauté vidéoludique ces derniers mois : l'arrivée dans le catalogue PlayStation de titres qui étaient jusqu'à présent des exclusivités Xbox. Cela a commencé avec Halo: Campaign Evolved et cela va se poursuivre en 2027 avec Forza Horizon 6 et Fable.

Si des rumeurs évoquaient un scénario identique pour Gears of War: E-Day, le jeu est finalement resté une exclusivité Xbox et PC. D'ailleurs, Asha Sharma a récemment rappelé, lors d'une réunion, que ces exclusivités étaient au centre du plan de restructuration entamé il y a quelques semaines.

« Trouver de nouvelles voies, et avoir le courage d'innover avec des licences inédites »

Cette réunion, dont le contenu a pu être consulté par Windows Central, montre que la création de jeux originaux reste cruciale pour l'avenir de la division jeu vidéo. Mais pour créer de nouvelles licences originales ou des titres exclusifs, il faut des studios et des développeurs passionnés. Or, la fermeture de nombreuses structures peut être un frein à cette production. Néanmoins, la directrice reste confiante.

Nous soutenons nos franchises les plus solides. Je veux que nos grands jeux deviennent de formidables franchises mondiales générant des milliards de dollars. J'aimerais aussi que nous continuions à créer de nouvelles licences durables. Nous ne survivrons pas si nous nous contentons de ressusciter le passé. Nous devons trouver de nouvelles voies, et avoir le courage d'innover avec des licences inédites, capables d'atteindre de nouveaux publics.

Cette déclaration suggère que Xbox ne compte pas uniquement se reposer sur les titres qui ont fait son succès lors des 25 années écoulées. Miser sur de nouveaux univers pour fédérer le public est un choix ambitieux, mais la disponibilité dans les abonnements Game Pass peut être un bon moyen de les découvrir et de séduire.

Une stratégie sur le long terme

Cependant, cette stratégie mettra plusieurs années à se mettre en place. Même si elle est ambitieuse, elle peut être à double tranchant sans un grand succès. Malgré tout, Asha Sharma reste confiante et dément fermement l'idée que Xbox soit à vendre.

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Désormais, il faut attendre les prochains grands Xbox Showcases pour découvrir les univers qui pourraient incarner le futur de la firme, en commençant par Clockwork Revolution, prévu pour 2027.