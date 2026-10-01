Xbox mis en vente suite au plan de restructuration ? Asha Sharma répond

Suite aux récents événements survenus chez la firme à la croix verte, des rumeurs ont suggéré qu'Xbox pouvait être mis en vente par Microsoft. Sa directrice, Asha Sharma, a décidé de répondre à ces bruits de couloir.

La marque Xbox a beaucoup fait parler d'elle depuis le début de l'année 2026, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Entre les fermetures de studios, les nombreux licenciements, le retour des exclusivités et les changements liés aux licences historiques, les actions choc se sont multipliées. Mais toutes s'inscrivaient dans le cadre d'un grand plan de restructuration.

À lire également Plan de restructuration chez Xbox : tout ce qu'il faut savoir

Cependant, beaucoup s'inquiètent de voir les événements se multiplier. De fait, beaucoup ont pensé qu'une session était envisagée par Microsoft. Les hypothèses et les rumeurs ont donc pris de l'ampleur en ligne, notamment après les déclarations de Satya Nadella, directrice de Microsoft. Selon elle, la « rationalisation » de Xbox est « très positive ».

« Xbox n'est pas à vendre »

Voyant que les rumeurs prenaient de plus en plus d'ampleur, Asha Sharma a réagi en les démentant. Interrogée par le New York Times, la directrice d'Xbox a bien insisté sur le fait que la firme n'était pas à vendre.

Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer la réussite de l'entreprise, en envisageant les partenariats adéquats, le modèle opérationnel le plus adapté et toutes les mesures requises pour y parvenir.

Via ces déclarations, elle veut rassurer à la fois les consommateurs mais également les investisseurs. Mais elle ajoute qu'un plan de restructuration prend du temps, possiblement plusieurs années. Elle déclare que « Nous avons encore un long chemin à parcourir avec Microsoft et nous adoptons une perspective à long terme ». Mais la directrice d'Xbox estime que ces changements parfois drastiques rendront la firme viable et rentable.

Une décision ferme, même si Xbox fait face à une période agitée

La rumeur avait comme point de départ des propos relayés par le journal The Independant. En juin 2026, ce dernier rapportait que Microsoft envisageait de scinder la branche Xbox ou de la vendre en restructurant la société. Si Asha Sharma dément aujourd'hui cette information, plusieurs raisons expliquent que cette rumeur ait pris de l'ampleur.

Alors que les ventes de consoles stagnent depuis quelques années, l'abonnement Xbox Game Pass serait rentable, mais à quel prix ? Des hausses de tarification ont provoqué la colère des utilisateurs qui ont répondu avec une vague de désabonnements massive. Il faut maintenant attendre les fruits de ce plan de restructuration et voir ce que la firme proposera dans les prochains mois pour inciter le public à rester fidèle à la croix verte 25 ans après ses débuts.