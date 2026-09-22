Plan de restructuration chez Xbox : tout ce qu'il faut savoir

Depuis quelques semaines, les studios et les licences appartenant à Xbox sont confrontés à un plan de restructuration d'une ampleur inattendue. Découvrez le résumé des annonces faites jusqu'à présent et ce que cela implique pour l'avenir de vos titres préférés.

Récemment, Xbox a fait de nouvelles annonces qui ont choqué la communauté. Dans le cadre du plan de restructuration lancé début juillet, la firme a pris des mesures drastiques. Des milliers de licenciements avaient été annoncés ainsi qu'une séparation avec plusieurs studios comme Double Fine ou IO Interactive. Cependant, certains d'entre eux ont pu retrouver leur indépendance et poursuivre le développement de leurs projets respectifs.

Le 22 septembre 2026, de nouvelles annonces ont été faites. Résumées dans un article sur le blog Xbox Wire, celles-ci reviennent sur les événements estivaux, mais dévoilent également le futur des studios. Cela inclut des fusions, des rapprochements mais aussi des décisions toujours en suspens.

Les studios de Fable et de Forza Horizon 6 fusionnent pour ne créer qu'une seule équipe

L'une des premières annonces notables concerne la fusion des équipes de Playground Games et de Turn 10 Studios. Comptant parmi les studios vétérans de Xbox, ils sont derrière Fable et Forza Horizon 6. Comme le précise le communiqué, ces deux structures « collaborent depuis plus de dix ans sur le plan créatif et sur ces franchises ; les changements d'aujourd'hui officialisent leur regroupement au sein d'une seule et même équipe. »

Dans un esprit similaire, Bethesda va élargir son périmètre d'action pour inclure Obsidian Entertainment. Si ce dernier va continuer le développement de Grounded, le billet précise que ses développeurs plancheront également sur le nouveau projet Fallout (développé en collaboration avec Bethesda Game Studios).

Quant à King, créateur de Candy Crush, il va désormais inclure inclure Microsoft Casual Games et se focaliser uniquement sur les casual games.

Halo rejoint Activision, mais Senua et Ninja Theory ne sont pas encore sauvés

L'annonce la plus marquante concerne toutefois Halo. Licence mythique de Xbox Game Studios, celle-ci appartient désormais à Activision Blizzard. Ce coup de tonnerre est d'autant plus marquant qu'il survient à quelques semaines du 25e anniversaire de Xbox, pour lequel Halo a été créé. Le groupe récupère également deux autres studios bien connus des amateurs de stratégie et de jeux de plateforme : World's Edge et Rare.

Dans la foulée, 268 postes vont être supprimés, dont une grande partie chez Halo Studios. Les créateurs de Call of Duty vont donc désormais pouvoir développer les jeux du Master Chief, mais Matt Booty déclare qu'une « petite équipe au sein de Halo Studios continuera de soutenir la communauté Halo et les jeux déjà disponibles sur le marché. »

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Une autre annonce majeure concerne Ninja Theory. Alors que Senua avait été présenté lors du Summer Game Fest, l'avenir du studio était très incertain. Des accords de rachats avaient été évoqués, mais ceux-ci n'ont pas abouti. Si rien n'a encore été prononcé, Ninja Theory pourrait annoncer le pire dans les prochaines semaines.

Undead Labs et State of Decay 3 rejoignent un nouvel éditeur

Enfin, le communiqué se termine sur une note positive. Matt Booty explique que « Undead Labs a désormais finalisé une transition selon des modalités similaires et, avec un nouvel éditeur, sortira State of Decay 3 dès le jour de son lancement sur le Game Pass ».

Malgré tout, il est difficile d'être optimiste en voyant le nombre de fusions et de séparations marquantes. Xbox ne s'attendait certainement pas à ce type de cadeau pour son 25e anniversaire et les joueurs seront possiblement les premiers déçus. Il faut désormais attendre plus de précisions et voir ce qui sera prévu lors de l'événement, le 15 novembre prochain.