AGON by AOC profite du Black Friday pour baisser le prix de plusieurs écrans gaming, du petit 24 pouces compétitif au QD-OLED 4K haut de gamme, avec jusqu'à 200 € de remise.

AGON by AOC regroupe les écrans gaming d'AOC en trois gammes, AOC GAMING, AGON et AGON PRO, qui vont des modèles d'entrée de gamme aux écrans pensés pour l'esport. Pour le Black Friday, la marque fait baisser le prix de plusieurs références de son catalogue.



La sélection va du 24 pouces à moins de 100 € jusqu'au QD-OLED 4K, avec des remises qui atteignent 200 € sur le modèle le plus haut de gamme. De quoi trouver un écran adapté à son budget, qu'on joue surtout en compétitif ou qu'on cherche une image plus immersive.

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Des écrans 240 Hz pour le compétitif à petit prix

Pour ceux qui veulent goûter au jeu à haute fréquence sans casser leur tirelire, l'AOC GAMING 24G4ZRE est l'option la plus accessible de l'opération. Ce 23,8 pouces Full HD repose sur une dalle Fast IPS, une version plus réactive de l'IPS qui conserve ses bonnes couleurs, et monte à 240 Hz, voire 260 Hz en overclocking. Sur un FPS ou un jeu de combat, cette fréquence rend les mouvements bien plus lisibles qu'un écran 60 ou 144 Hz, d'autant que son temps de réponse de 1 ms limite le flou lors des déplacements rapides.



AOC ajoute aussi les fonctions Flicker-Free et Low Blue Light pour réduire la fatigue visuelle pendant les longues sessions, et il fait ainsi une bonne porte d'entrée vers le jeu à haute fréquence.







Si l'on souhaite gagner en finesse d'image sans renoncer à la réactivité, l'AOC GAMING Q27G4ZR reprend la même recette en 27 pouces et en QHD, une définition plus précise qui ne demande pas une carte graphique aussi musclée que la 4K. Il conserve les 240 Hz et ajoute la compatibilité HDR400 ainsi que deux ports HDMI 2.0, de quoi y brancher aussi une PS5 ou une Xbox Series X en QHD.

Sélection compétitive

AOC GAMING 24G4ZRE 119,99 € → 84,99 € environ 29 % de réduction AOC GAMING Q27G4ZR 229,99 € → 149,95 € environ 35 % de réduction

Un 32 pouces incurvé pour l'immersion

Les joueurs qui passent plus de temps à explorer de grands mondes ouverts qu'à enchaîner les parties classées trouveront davantage leur compte avec l'AOC GAMING CQ32G4VE. Ce grand écran incurvé de 31,5 pouces en WQHD profite d'une courbure 1500R qui ramène les bords de la dalle vers le joueur, et permet ainsi de garder l'ensemble de l'écran dans son champ de vision sans tourner la tête.



Sa dalle VA affiche par ailleurs un contraste de 3 500:1, environ trois fois plus qu'une dalle IPS classique, ce qui se remarque dans les jeux sombres comme devant un film avec des noirs plus denses. On reste toutefois loin d'un écran OLED, dont les pixels s'éteignent complètement, alors que le rétroéclairage d'une dalle VA laisse toujours un léger voile dans le noir.

Sélection grand format

AOC GAMING CQ32G4VE 219,99 € → 168,81 € environ 23 % de réduction









La 4K QD-OLED à 240 Hz

Pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis, ou qui souhaitent simplement profiter de ce qu'AOC propose de plus abouti aujourd'hui, il faut se tourner vers l'AGON PRO AG326UZD2, le haut de gamme de la sélection. Ce 31,5 pouces 4K UHD embarque une dalle QD-OLED de 4e génération, et comme sur tout écran OLED, chaque pixel produit sa propre lumière et peut s'éteindre complètement, d'où des noirs parfaits et un contraste qu'aucune dalle LCD ne peut suivre.



La dalle monte aussi à 1 000 nits en pointe pour donner du relief aux scènes HDR, et AOC annonce une couverture de 99,7 % du DCI-P3, l'espace de couleurs utilisé au cinéma, ce qui en fait également un bon candidat pour la retouche photo ou le montage vidéo.



Ses 240 Hz et son temps de réponse de 0,03 ms assurent une image très fluide en 4K, à condition d'avoir la configuration pour suivre. La connectique ne laisse rien de côté non plus, avec deux HDMI 2.1 pour les consoles, un DisplayPort 2.1, un USB-C 65 W capable d'alimenter un ordinateur portable et un switch KVM pour piloter deux machines avec le même clavier et la même souris.









Sélection QD-OLED 4K