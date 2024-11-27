Tencent travaille sur une console portable incluant un écran de 11 pouces



le 27 novembre 2024 à 10h30 Publié par Justine Manchuelle le 27 novembre 2024 à 10h30

Nouvel acteur sur le marché des consoles portables, Tencent compte grappiller des parts de marché avec le prototype 3D One, développé en partenariat avec Intel.