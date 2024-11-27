Tencent travaille sur une console portable incluant un écran de 11 pouces

Nouvel acteur sur le marché des consoles portables, Tencent compte grappiller des parts de marché avec le prototype 3D One, développé en partenariat avec Intel.
Basée en Chine, Tencent est une entreprise qui est spécialisée dans le développement de forfaits Internet et de téléphonie. Mais depuis 2008, elle investit beaucoup d'argent dans le jeu vidéo, et ce de différentes manières. Via Jade Studio (devenu entre temps TiMi Studio Group) développe de nombreux jeux mobiles dont Arena of Valor, un clone de League of Legends, ainsi que le portage mobile de Call of Duty. Mais aujourd'hui, Tencent souhaite se lancer sur le marché des consoles
.
La 3D One, première console portable de Tencent
Le géant chinois vient de présenter pour la première fois la 3D One, un prototype de console portable. Pensée pour concurrencer le Steam Deck, elle mise avant tout sur ses caractéristiques techniques atypiques pour séduire les joueurs. Le premier détail qui saute aux yeux est son imposant écran mesurant 11 pouces, soit la taille d'écran d'un petit ordinateur portable
. De plus, ce dernier a une résolution 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz
, le rendant deux fois supérieur à celui de la Nintendo Switch.
Pour pouvoir faire tourner des jeux avec une telle qualité d'image, les performances techniques doivent suivre. Pour cela, le partenariat avec Intel permet à Tencent d'intégrer à la 3D One un processeur Intel Core Ultra 7 258V, basé sur l'architecture Lunar Lake.
En complément, le 4 cœurs Lion Cove, 4 cœurs Skymont, 32 Go de RAM LPDDR5X-8533, ainsi qu'une puce graphique Intel Arc 140V. Cependant, tout ce matériel consomme une grande quantité d'énergie. La question de l'autonomie de la batterie se pose.
Là encore, Tencent surprend en annonçant que, comme certains smartphones récents, la console bénéficiera d'une option charge rapide de 100W.
Cependant, aucune information concernant la durée maximale d'utilisation de la 3D One n'a encore été dévoilée. D'ailleurs, les joueurs intéressés devront prendre leur mal en patience car l'appareil est encore à un stade de développement expérimental.
La 3D One, qui pourrait changer de nom d'ici à sa commercialisation, n'arrivera dans les rayons que dans plusieurs années.
Néanmoins, cela promet une belle bataille sur le marché des consoles potables. Entre le Steam Deck, l'arrivée de Xbox sur ce marché
dans les années à venir, le lancement de la Nintendo Switch 2 et le développement d'une nouvelle portable chez Sony
, le marché sera inondé d'ici la fin des années 2020. Mais qui sortira vainqueur de cette nouvelle guerre des consoles ? Il est encore trop tôt pour le dire…
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