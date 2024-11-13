Xbox : Une console portable verra bien le jour

Si Nintendo est actuellement le seul constructeur à proposer une console portable, il sera bien rejoint par Microsoft. Cependant, les joueurs devront patienter avant d'avoir la Xbox portable entre leurs mains.
Depuis ses débuts, la Xbox est une console de salon. Mais Phil Spenser n'a jamais caché son désir de voir Microsoft intégrer le marché des consoles portables
, dominé par Nintendo depuis de nombreuses années. Si Sony et Valve ont tous deux proposé divers modèles par le passé, Microsoft est toujours en retrait. Cependant, dans une interview donnée au magazine Bloomberg
, Phil Spencer a confirmé que la Xbox portable est bel et bien en cours de développement.
Pas de sortie prévue avant plusieurs années pour la Xbox portable
Les équipes de Microsoft planchent actuellement sur plusieurs prototypes qui pourraient devenir la version définitive de la Xbox portable. Pour cela, Microsoft étudie activement le marché pour imaginer sa vision idéale et déterminer ce que Microsoft pourrait apporter aux joueurs.
Phil Spencer a déclaré que « nous voulons nous baser sur ce que nous apprenons et ce qui se passe maintenant
».
Si le président de Microsoft Gaming n'a pas partagé de date de sortie ou de caractéristiques techniques, il a confié que « pouvoir jouer à des jeux localement est vraiment important
». Néanmoins, son attention et celle de ses équipes se porte à l'heure actuelle sur l'application Xbox. Même si cela est destiné à améliorer son fonctionnement sur les consoles actuelles, elle pourrait être rattachée à ce nouvel appareil portable. Cependant, la découverte de ses différentes fonctionnalités n'est pas prévue pour les prochaines semaines.
Phil Spencer a précisé qu'il faudrait attendre plusieurs années avant de voir cette Xbox portable. Aucune annonce ou image ne devrait donc être faite au CES 2026 ou lors des prochains Xbox Showcases
. Mais le projet est bien lancé : il faut désormais faire preuve de patience.
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