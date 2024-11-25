PlayStation 5 : Une vraie version portable serait en développement



le 25 novembre 2024 à 14h49 Publié par Justine Manchuelle le 25 novembre 2024 à 14h49

Si le dernier modèle en date de console portable de Sony était la PS Vita, le constructeur pourrait bien ajouter une nouvelle entrée à sa collection : un projet de PlayStation 5 portable.