PlayStation 5 : Une vraie version portable serait en développement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 novembre 2024 à 14h49
Si le dernier modèle en date de console portable de Sony était la PS Vita, le constructeur pourrait bien ajouter une nouvelle entrée à sa collection : un projet de PlayStation 5 portable.
PlayStation 5 : Une vraie version portable serait en développement
Quand le PlayStation Portal a été officialisé en mai 2023, les joueurs voyaient dans le produit le retour de Sony sur le marché des consoles portables. Cependant, l'accessoire n'est pas une console à proprement parler, mais un lecteur à distance connecté à une PlayStation 5. Il n'entre donc pas dans la même catégorie que la PSP ou que la PS Vita, d'autant qu'une connexion Internet stable est nécessaire pour jouer. Cependant, cela pourrait bien changer dans les années à venir. 

Une rumeur évoquant la création d'une troisième console portable chez Sony 

Un article publié dans le média américain Bloomberg (réputé pour sa fiabilité) révèle que Sony travaillerait actuellement au développement d'un nouveau support portable. D'après les informations partagées par les journalistes, cette nouvelle console serait capable de faire tourner des titres PS5 comme Marvel's Spider-Man 2, Elden Ring ou Gran Turismo 7. Mais le projet serait encore « aux premiers stades » de recherche, d'autant que les contacts anonymes ayant dévoilé l'information expliquent qu'elle ne verrait pas le jour avant plusieurs années. Si le développement est trop long, trop complexe ou trop onéreux, le projet pourrait d'ailleurs ne jamais voir le jour.

Même si elle est encore au stade de rumeur, cette nouvelle console profiterait des innovations qui ont servi à la conception du PlayStation Portal. D'ailleurs, Sony avait pour ambition de créer avec le PlayStation Portal une console totalement autonome, à l'image du Steam Deck de Valve. Cependant, les caractéristiques techniques ont été revues à la baisse, faisant que la console n'est utilisable que via l'option Remote Play. 

Ps-Portal
Pour l'heure, il est encore trop tôt pour officialiser l'arrivée de cette petite sœur de la PlayStation Portable et de la PS Vita. Néanmoins, Bloomberg possède des sources qui ont démontré leur fiabilité au fil des ans. Il faut donc surveiller avec attention les annonces Sony et les prochains PlayStation Showcases pour vérifier si cette rumeur est bien vraie.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 05 octobre 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 05 octobre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 05 octobre 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)