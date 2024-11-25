PlayStation 5 : Une vraie version portable serait en développement

Si le dernier modèle en date de console portable de Sony était la PS Vita, le constructeur pourrait bien ajouter une nouvelle entrée à sa collection : un projet de PlayStation 5 portable.
Quand le PlayStation Portal a été officialisé en mai 2023, les joueurs voyaient dans le produit le retour de Sony sur le marché des consoles portables
. Cependant, l'accessoire n'est pas une console à proprement parler, mais un lecteur à distance connecté à une PlayStation 5. Il n'entre donc pas dans la même catégorie que la PSP ou que la PS Vita, d'autant qu'une connexion Internet stable est nécessaire pour jouer. Cependant, cela pourrait bien changer dans les années à venir.
Une rumeur évoquant la création d'une troisième console portable chez Sony
Un article publié dans le média américain Bloomberg
(réputé pour sa fiabilité) révèle que Sony travaillerait actuellement au développement d'un nouveau support portable. D'après les informations partagées par les journalistes, cette nouvelle console serait capable de faire tourner des titres PS5
comme Marvel's Spider-Man 2
, Elden Ring ou Gran Turismo 7
. Mais le projet serait encore « aux premiers stades
» de recherche, d'autant que les contacts anonymes ayant dévoilé l'information expliquent qu'elle ne verrait pas le jour avant plusieurs années
. Si le développement est trop long, trop complexe ou trop onéreux, le projet pourrait d'ailleurs ne jamais voir le jour.
Même si elle est encore au stade de rumeur, cette nouvelle console profiterait des innovations qui ont servi à la conception du PlayStation Portal. D'ailleurs, Sony avait pour ambition de créer avec le PlayStation Portal une console totalement autonome
, à l'image du Steam Deck de Valve. Cependant, les caractéristiques techniques ont été revues à la baisse, faisant que la console n'est utilisable que via l'option Remote Play.
Pour l'heure, il est encore trop tôt pour officialiser l'arrivée de cette petite sœur de la PlayStation Portable et de la PS Vita
. Néanmoins, Bloomberg possède des sources qui ont démontré leur fiabilité au fil des ans. Il faut donc surveiller avec attention les annonces Sony et les prochains PlayStation Showcases pour vérifier si cette rumeur est bien vraie.
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