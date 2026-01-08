The Witcher série TV : Une fenêtre de sortie pour la saison 5 annoncée par Netflix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 janvier 2026 à 10h57
Cette année 2026 marquera la fin des aventures de Geralt de Riv, narrées dans la série TV The Witcher, sur nos écrans.
The Witcher série TV : Une fenêtre de sortie pour la saison 5 annoncée par Netflix
Les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent, depuis la fin du mois d'octobre 2025, découvrir la saison 4 de la série TV The Witcher sur Netflix. Ces derniers n'auront, d'ailleurs, pas beaucoup de temps à attendre pour visionner la suite, étant donné que la saison 5 de la série The Witcher arrive cette année.

La saison 5 de la série TV The Witcher prévue pour 2026

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En effet, dans un récent article recensant toutes les sorties 2026, Netflix a confirmé que la saison 5 de la série TV The Witcher débarquera bien cette année. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne possédons aucune information sur sa date de sortie précise. Nul doute que Netflix communiquera à ce sujet en temps et en heure, et nous vous tiendrons informés. 

Rappelons, à ce sujet, que la saison 5 de la série TV The Witcher sera bien la dernière. Cette information avait notamment été partagée par Netflix, via une publication sur Twitter/X. Et comme vous le savez probablement déjà, la saison 5 a déjà été tournée et est donc normalement en post-production en ce moment même. Cela explique ainsi ce court délai entre les deux dernières saisons.

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Une première description pour la saison 5 de la série The Witcher

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Netflix a profité de l'occasion pour dévoiler de premières informations concernant la saison 5 de la série TV The Witcher, via une courte description
La fin est proche : les forces obscures s'alignent à travers tout le Continent avec des desseins malveillants envers Ciri. Même si Geralt et Yennefer parviennent à sauver leur fille et à réaliser leur dernier souhait, celui de se réunir en famille, ils devront faire face à des obstacles et à des ennemis comme ils n'en ont jamais rencontrés auparavant.

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Pour rappel, les quatre premières saisons de la série TV The Witcher sont disponibles sur Netflix. La cinquième, qui ne possède pas encore de date de sortie, est donc attendue pour cette année 2026.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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