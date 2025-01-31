Sleeping Dogs : Une adaptation sur grand écran souhaitée par un célèbre acteur

Facilement adaptable et taillé pour le cinéma, le jeu Sleeping Dogs pourrait avoir une version live-action si son plus fervent défenseur obtient les droits d'exploitation.
Les années 2010 et 2020 ont marqué les débuts d'une renaissance pour les adaptations de jeux vidéo au cinéma
. Entre le succès de la trilogie Sonic, Super Mario. Bros le Film, Détective Pikachu ou Donjons & Dragons: L'Honneur des Voleurs, les projets de films inspirés de titres emblématiques se multiplient. Parmi les noms déjà confirmés figurent notamment Horizon: Zero Dawn
et Ghost of Tsushima
. Mais celui de Sleeping Dogs pourrait bien s'ajouter à la liste.
Le film Sleeping Dogs possible grâce au soutien d'un super-héros ?
En effet, l'univers du titre se prête assez bien à l'exercice car l'action se déroule à Hong Kong, inclut de nombreuses scènes de combat et des arts martiaux. D'ailleurs, l'acteur Simu Liu est conscient du potentiel du titre
. Connu pour ses rôles dans Kim's Convenience et de Shang-Chi dans « Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux », l'acteur a récemment répondu à une publication sur X/Twitter à ce sujet.
Un utilisateur lui demandait s'il souhaiterait incarner à l'écran Wei Shen, le personnage principal de Sleeping Dogs. Or, Simu Liu a répondu ceci : « Je travaille avec les détenteurs des droits pour porter Sleeping Dogs sur grand écran ! ».
Actuellement, il est impossible de savoir si un accord a été trouvé ou si les ayants droit ont refusé cette proposition. Il faut donc attendre une confirmation officielle
, mais cette simple phrase remplit d'espoir le cœur des passionnés du titre.
Même si l'espoir est permis, ce n'est pas la première fois qu'une adaptation cinématographique de Sleeping Dogs est évoquée. Pour des raisons inconnues, une version du projet développée par Donnie Yen a été abandonnée. Si les négociations sont concluantes, le projet peut être ressuscité et mené à son terme. Affaire à suivre...
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