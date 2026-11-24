Pour l'heure, Ezio n'a pas prévu de revenir sur le devant de la scène. Mais celui qui lui prête sa voix est prêt à retourner en studio pour redoubler le plus célèbre des assassins.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced est un succès qui a enchanté les nouveaux venus comme les vétérans présents au lancement de l'opus dédié à la piraterie. De fait, il est logique de penser qu'Ubisoft pourrait proposer d'autres remakes de la saga Assassin's Creed. Plusieurs titres sont de sérieux concurrents, mais Assassin's Creed II a une place particulière dans le cœur des fidèles de la première heure. Ce constat vaut également pour Roger Craig Smith, l'acteur qui prête sa voix à Ezio Auditore da Firenze.

Roger Craig Smith adorerait retrouver Ezio

Interrogé par PCgamesN sur la possibilité de reprendre le rôle, l'acteur a déclaré être impatient de retrouver le personnage. D'ailleurs, il confie que « C'est une évidence, il faut le faire ! ». Cependant, il faut garder en tête qu'actuellement, Ubisoft n'a rien annoncé concernant d'éventuels remakes des premiers jeux de la franchise. Toutefois, l'acteur partage sa théorie sur le sujet, alors qu'Assassin's Creed célébrera son 20e anniversaire en novembre 2027.

J'aime à penser qu'ils préparent quelque chose pour 2029, année qui marquera le 20e anniversaire de la sortie d'Assassin's Creed 2. Alors, évidemment, je serais ravi d'avoir cette opportunité.

Néanmoins, il a ajouté qu'il ne travaillait sur aucun projet pour le moment et qu'il n'avait « aucune idée de ce qu'ils préparent là-bas » en évoquant les studios d'Ubisoft.

Un remake d'Assassin's Creed II en prévision pour 2029 ou un simple fantasme ?

Même si un remake d'Assassin's Creed II voit le jour, rien ne garantit que Roger Craig Smith reprendrait le rôle de l'assassin italien. Toutefois, il ajoute qu'il est encore « tout à fait capable de retrouver les registres vocaux nécessaires. Mais il serait également fascinant de découvrir s'ils ont autre chose en tête. »

Pour l'heure, tout cela reste de l'ordre de la spéculation. Les passionnés de la franchise attendent donc 2027 pour découvrir les surprises prévues pour fêter l'anniversaire de la guilde des assassins. Mais voudriez-vous voir un remake d'Assassin's Creed II ou préférez-vous qu'un autre opus ait droit à ce traitement ? Partagez vos suggestions dans les commentaires juste en dessous.