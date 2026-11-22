Envie de vous lancer dans une aventure vidéoludique sur Nintendo Switch 2 avec vos amis, votre partenaire ou votre famille, durant les fêtes de fin d'année ? Voici une sélection des meilleurs jeux coopératifs à découvrir sur Switch 2 pendant les vacances hivernales.

Les fêtes de fin d'année sont toujours un moment particulier où les familles, les groupes d'amis et les couples se réunissent pour célébrer Noël et le Nouvel An ensemble. Durant cette période, il est souvent question de se divertir et de s'amuser avec ses proches. D'ailleurs, il se peut que vous ayez une Nintendo Switch 2 à portée de main.

Si tel est le cas, et vous souhaitez découvrir une aventure vidéoludique avec votre entourage, sachez que nous vous proposons une liste des meilleurs jeux coopératifs à faire sur Nintendo Switch 2 durant les fêtes de fin d'année 2026.

Les meilleurs jeux Nintendo Switch 2 coopératif à faire durant les fêtes de fin d'année 2026

Mario Tennis Fever

Développeur : Nintendo

Éditeur : Nintendo

Genre : Sport

Mario Tennis Fever vous invite à vous munir de vos raquettes et à fouler le court pour affronter vos proches dans des parties de tennis endiablées. Proposant différents modes de jeu et plateaux, le titre de Nintendo va vous plonger dans des matchs frénétiques grâce à quelques nouveautés de taille, dont les raquettes dotées de pouvoirs spécifiques. À côté de cela, Mario Tennis Fever propose également un mode Aventure jouable en solo.

Absolum

Développeur : Guard Crush Games et Supamonks

Éditeur : Dotemu

Genre : Action beat 'em up

Jeu d'action beat 'em up, Absolum n'a pas manqué de se faire remarquer lors de sa sortie officielle. Avec ses divers héros jouables, aux capacités uniques, Absolum nous propose un périple au sein de Talamh, un endroit où les forces du Roi Soleil Azra conquièrent toujours plus de terres. Il est alors question de se battre pour s'opposer à ce régime des plus oppressifs, et ce, jusqu'au boss final.

Orbitals

Développeur : Shapefarm

Éditeur : Kepler Interactive

Genre : Action-aventure

Avec sa direction artistique inspirée des classiques de l'animation japonaise, Orbitals propose une aventure coopérative, à parcourir à deux, et ce, aux côtés de Maki et Omura. Ces deux explorateurs ont pour objectif de trouver un matériel précis, qui leur permettra de sauver leur foyer, soit une station prise dans une tempête cosmique surnaturelle. Jouable en écran partagé et en ligne (via GameShare), Orbitals est un très bon titre coopératif, qui vous charmera à coup sûr.

Super Mario Bros. Wonder

Développeur : Nintendo

Éditeur : Nintendo

Genre : Plateforme

Disposant d'une version Nintendo Switch 2, après sa sortie initiale sur Switch 1, Super Mario Bros. Wonder invite la communauté pour une aventure en 2D, qui met en scène le célèbre Bowser. Devant sauver la situation, les joueurs et les joueuses, pouvant être jusqu'à 4 (en local ou en ligne), sont amenés à parcourir différents niveaux aux côtés de nombreux personnages, tandis que la fleur prodige peut leur conférer des pouvoirs aussi étranges qu'amusants.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Super Mario Party Jamboree

Développeur : Nintendo

Éditeur : Nintendo

Genre : Party game

Dernier opus de la franchise, Super Mario Party Jamboree est un party game, qui dispose de plusieurs plateaux, mais surtout plus d'une centaine de mini-jeux. Disponible sur les deux Nintendo Switch, Super Mario Party Jamboree vous assure des moments très amusants et conviviaux avec vos proches. Mais, attention aux plus compétitifs d'entre vous...

Split Fiction

Développeur : Hazelight Studios

Éditeur : EA

Genre : Action-aventure et plateforme

Développé par Hazelight Studios, qui est connu pour différents jeux coopératifs, Split Fiction est un excellent choix, si vous souhaitez parcourir une aventure se renouvelant régulièrement et très amusante à deux. Le jeu nous propose de suivre les péripéties de deux scénaristes, Mio et Zoé, qui se retrouvent piégées à l'intérieur d'une machine conçue pour donner vie aux écrits. Les deux jeunes femmes doivent alors collaborer pour s'en sortir, et ce, à travers différents niveaux à l'ambiance science-fiction ou médiévale.

Nintendo Switch Sports Resort

Développeur : Nintendo

Éditeur : Nintendo

Genre : Sport

Comptabilisant plus de 10 sports différents et mettant en avant les fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort est un très bon jeu familial, où compétition rime avec sports. Avec des options de personnalisation pour son avatar et des PNJ à affronter dans chaque discipline, Nintendo Switch Sports Resorts peut être joué en solo ou à plusieurs (jusqu'à 4 sur une seule et même console).

Mario Kart World

Développeur : Nintendo

Éditeur : Nintendo

Genre : Course

Sorti en même temps que la Nintendo Switch 2, Mario Kart World est un incontournable, si vous souhaitez passer des moments amusants avec vos proches. Avec ses emblématiques modes de jeu (Grand Prix, etc.), mais aussi quelques nouveautés (Balade, par exemple), et ses circuits édulcorés, Mario Kart World vous promet de belles sessions avec votre entourage.

Les mentions honorables

Évidemment, bien d'autres jeux coopératifs disponibles sur Nintendo Switch 2 auraient pu être convoqués dans ce listing. Dès lors, et afin de vous donner davantage d'idées, voici quelques mentions honorables, qui pourraient tout autant vous intéresser :

It Takes Two , un jeu vidéo d'aventure signé Hazelights Studios, sorti avant Split Fiction.

, un jeu vidéo d'aventure signé Hazelights Studios, sorti avant Split Fiction. Reanimal , un titre d'aventure et d'horreur réalisé par Tarsier Studios.

, un titre d'aventure et d'horreur réalisé par Tarsier Studios. PowerWash Simulator 2 , qui est catégorisé comme un jeu de simulation et développé par FuturLab.

, qui est catégorisé comme un jeu de simulation et développé par FuturLab. Sea of Stars , l'excellent jeu de rôle à la direction artistique Pixel Art de Sabotage Studio.

, l'excellent jeu de rôle à la direction artistique Pixel Art de Sabotage Studio. Donkey Kong Bananza , un jeu d'action-aventure et plateforme avec DK et Pauline.

, un jeu d'action-aventure et plateforme avec DK et Pauline. Overcooked! 2 , un titre de simulation de cuisine avec pas mal de défis amusants.

, un titre de simulation de cuisine avec pas mal de défis amusants. Stardew Valley , le très bon jeu de simulation de vie d'Eric Barone/ConcernedApe.

, le très bon jeu de simulation de vie d'Eric Barone/ConcernedApe. Cult of the Lamb, le roguelike de Massive Monster qui vous invite à gérer un culte.

N'hésitez pas à partager votre sélection dans l'espace commentaires ci-dessous afin d'apporter de plus amples exemples pour les joueurs et les joueuses à la recherche de leur prochaine aventure coopérative sur Nintendo Switch 2.