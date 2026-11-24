Nous vous précisons comment avoir un parachute sur GTA 6, mais aussi comment utiliser cet équipement spécifique, qui peut se montrer grandement utile dans certaines situations.

Durant leur aventure sur Grand Theft Auto VI, les joueurs et les joueuses pourraient avoir envie de prendre de l'altitude, notamment à bord d'un avion ou bien en rejoignant le sommet de certains bâtiments. Dans ce cas-là, il est préférable d'être équipé d'un parachute afin de pouvoir rejoindre la terre ferme en vie. Néanmoins, cet équipement n'est pas forcément facile à dénicher.

Dès lors, ci-dessous, nous vous expliquons comment avoir un parachute sur GTA 6, mais aussi comment l'utiliser.

Comment avoir un parachute sur GTA 6 ?

Pour avoir un parachute sur GTA 6, les joueurs et les joueuses ont deux solutions : l'une d'entre elles est gratuite, tandis que l'autre exige de se séparer de quelques centaines de dollars. Ainsi, si vous désirez posséder un parachute, il est tout à fait possible d'acheter cet équipement : pour cela, rendez-vous dans un Ammu-Nation. Dans ce magasin, vous apercevrez une section réservée à cet objet et vous pourrez, dès lors, acheter un parachute.

Autrement, sachez que vous pouvez récupérer gratuitement un parachute sur GTA 6, notamment en vous rendant aux emplacements des Base Jump. Attention, toutefois, si vous réalisez le défi lié à cette activité, vous perdrez le parachute précédemment ramassé. Soulignons qu'il y a 25 Base Jump, au total, à Leonida. D'ailleurs, si vous désirez connaître leur localisation, vous pouvez toujours vous aider de la carte interactive que nous vous conseillons dans un guide dédié.

Comment utiliser un parachute sur GTA 6 ?

Maintenant que vous avez réussi à obtenir un parachute sur GTA 6 et que vous l'avez équipé sur l'un des personnages jouables, vous pouvez en profiter. Pour cela, rejoignez un emplacement suffisamment en hauteur pour vous laisser tomber dans le vide. Il vous suffit, dès lors, d'ouvrir votre parachute (touche X sur PS5 et touche A sur Xbox Series). À partir de ce moment-là, vous pouvez contrôler votre descente à l'aide du joystick, mais aussi votre direction vers la gauche ou vers la droite (L2/R2 sur PS5, LT/RT sur Xbox Series).

Pour conclure, rappelons que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est disponible sur PS5 ainsi que Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.