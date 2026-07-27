HS35 v3 sans fil : Test du casque gaming de Corsair

Bien implanté sur le marché des produits gaming, Corsair vise un large public avec son casque HS35 v3 sans fil. Nous avons eu l'opportunité de le tester pendant plusieurs heures, voici nos impressions sur le HS35 v3 sans fil de Corsair.

Caractéristiques

Compatibilité : PC, Mac, Mobile, consoles PlayStation et Nintendo Switch

: PC, Mac, Mobile, consoles PlayStation et Nintendo Switch Connectivité : Sans fil (dongle)

: Sans fil (dongle) Poids : 250 grammes

: 250 grammes Dimensions : 83 (L) x 184 (W) x 201.9 (H) mm

: 83 (L) x 184 (W) x 201.9 (H) mm Couleur : Noir/Carbone ou Blanc

: Noir/Carbone ou Blanc Câble : 1,8 mètres

: 1,8 mètres Microphone : Détachable et omnidirectionnel

: Détachable et omnidirectionnel Batterie : Jusqu'à 30 heures (à 50 % du volume)

: Jusqu'à 30 heures (à 50 % du volume) Spécificités techniques : Fréquence de réponse : 20Hz - 20 kHz Portée : Environ 18 mètres

: Garantie : 2 ans

: 2 ans Prix : 79,99 €





Unboxing

Avec les couleurs représentatives de la marque Corsair, la boîte du casque HS35 v3 sans fil offre toutes les informations les plus importantes en un coup d'œil à l'avant. Derrière, des détails complémentaires sont disponibles afin que les potentiels acquéreurs aient toutes les clés en main pour faire leur choix. En ouvrant la boîte, nous retrouvons les éléments suivants, qui sont bien emballés pour plus de sécurité :

Casque HS35 v3 sans fil (dans un tissu protecteur)

Transmetteur/Dongle sans fil (dans une boîte cartonnée)

Câble USB (dans une boîte cartonnée)

Feuillet sur la garantie

Notons qu'aucun manuel d'utilisation n'est fourni en version papier. En revanche, celui-ci est consultable sur le site officiel. D'ailleurs, un QR code est présent sur l'un des rabats de la boîte afin que chacun puisse accéder facilement et rapidement au manuel d'utilisation du casque.

Design

Disponible également en blanc, la version noir/carbone du casque HS35 v3 est du plus bel effet. Arborant majoritairement cette couleur, qui lui permet de se marier avec la plupart des setup gaming, le périphérique affiche tout de même un peu de jaune, notamment via un liseré au-dessus des oreillettes. Une petite touche qui, en plus de rappeler les couleurs de la marque, apporte un peu de variété. Dans ce sens, le casque profite également de différentes textures, avec des parties plus lisses que d'autres.

Sur l'arceau, le nom de la marque est écrit en blanc, et ce, dans une police très minimaliste. De la même manière, l'appellation de ce modèle est présente en tout petit caractère sur l'oreillette gauche. Visuellement, le casque HS35 v3 sans fil de Corsair se veut ainsi épuré et très classe.

Châssis et ergonomie

Avoir un casque confortable et ergonomique est probablement le souhait de tous les joueurs, qui espèrent pouvoir passer des heures à jouer sans ressentir aucun inconfort. Sur ce point, le casque HS35 v3 sans fil de Corsair est réellement convaincant.

Pour ce casque, Corsair a implanté un arceau flottant et réglable sur la partie supérieure. Ainsi, à la place d'un arceau plastique ou d'un renfort rembourré pouvant s'affaisser avec le temps, nous avons une fine bande élastique et souple qui épouse parfaitement le haut de la tête et qui ne cause aucune pression. Celle-ci est réglable pour plus d'adaptabilité, notamment grâce à trois crans qui viennent se placer sur un insert à l'intérieur de chaque oreillette.





Pour ce modèle, Corsair a opté pour une forme ovale en ce qui concerne les oreillettes, qui ont un revêtement en tissu doux et qui peuvent pivoter. C'est un choix très judicieux car cette forme ne fait pas pression sur les oreilles, tant elle englobe avec une bonne ampleur cette région du visage. D'ailleurs, même avec des lunettes, nous n'avons ressenti aucune gêne ou douleur, et ce, même après plusieurs heures de jeu. Un point qui peut sembler ridicule pour certains, mais qui fera très certainement écho chez tous les joueurs et les joueuses qui ont des lunettes et qui ont fréquemment ce souci en cas de port prolongé d'un casque.

De plus, le produit est d'une légèreté remarquable, soit d'environ 230-250 grammes (avec microphone ou non). Agréable à porter, tout en étant robuste, ce périphérique de la marque Corsair est d'un confort et d'une ergonomie exemplaires.

Audio et microphone

Le casque HS35 v3 sans fil de Corsair est fourni avec un microphone omnidirectionnel qui vient se placer à l'avant de l'oreillette gauche. Mesurant environ 14 cm en longueur, le microphone est amovible et peut donc être manipulé afin d'être rapproché ou éloigné davantage de la bouche. Si celui-ci est facilement détachable et d'une bonne mobilité, il est, en revanche, dommage que le microphone n'offre pas assez de souplesse pour être plié et logé le long de l'oreillette pour un rangement plus efficace et un gain de place dans le setup.

Toutefois, la clarté sonore offerte par le microphone est excellente. Certains casques ont tendance à changer un tantinet la voix, en la rendant plus grave et surtout moins nette. Ce qui n'est absolument pas le cas ici. Nos interlocuteurs nous ont entendus très nettement et parfaitement, à tel point que ces derniers ont dit que notre voix n'était pas altérée et que celle-ci était la même que d'habitude. Un point non négligeable pour toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'un casque pour des sessions multijoueur avec une communication en ligne.

Nous avons majoritairement utilisé le casque HS35 v3 sans fil sur PS5, notamment sur divers types de jeu (Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Call of Duty: Modern Warfare 3 ou encore PUBG). Grâce à ses transducteurs en néodyme de 50 mm, le casque propose une belle qualité sonore avec un bon équilibre entre les graves et les aigus, pour un rendu satisfaisant. Cependant, la spatialisation des sons est réellement plus optimale sur PC, et ce, via Dolby Atmos (ce qui nécessite le téléchargement de l'application). Comprenez par là que celle-ci reste convaincante et satisfaisante sur consoles, mais qu'elle ne fait pas partie des plus précises et immersives possibles.

Pour ce qui est de la configuration manuelle et à la volée du son, le casque dispose d'une petite molette crantée sur l'oreillette gauche, qui permet d'augmenter ou baisser le volume. Appuyer sur celle-ci donne, d'ailleurs, la possibilité de couper le microphone. À cet endroit, nous retrouvons également le bouton ON/OFF, sous l'emplacement réservé au microphone, ainsi que l'entrée pour le câble USB et une led de couleur s'illuminant à l'activation et selon le mode de connexion utilisée. Insérer de façon assez discrète, ces différents boutons sont faciles et rapides d'accès pour plus de simplicité ainsi qu'efficacité.







Ne se targuant pas de faire partie des périphériques audio haut de gamme, le casque HS35 v3 sans fil de Corsair parvient à offrir de belles performances, qui conviendront à la grande majorité, et profite d'un tarif abordable. Les plus exigeants quant à la précision sonore, et plus précisément en ce qui concerne la spatialisation, devront probablement se pencher sur d'autres modèles, demandant un budget bien souvent assez élevé.

Autonomie

À travers ces différentes communications, la marque Corsair annonce une autonomie de 30 heures pour ce périphérique. Une estimation plutôt juste et dont nous avons pu profiter en l'utilisant exclusivement en connexion sans fil, à l'aide du dongle. Évidemment, en fonction du mode de connexion sélectionné ou du volume paramétré, celle-ci pourrait varier d'un utilisateur à un autre. Dans tous les cas, l'autonomie du HS35 v3 sans fil est vraiment bonne.

La recharge du casque se fait via le câble USB-C, qui est présent dans la boîte. En revanche, et comme cela est très fréquemment le cas pour les produits électroniques actuels, le bloc de prise USB pour un branchement secteur n'est pas fourni. En outre, nous aurions apprécié que le câble, qui profite d'une longueur convenable, soit tressé afin de garantir une plus grande longévité et une meilleure robustesse.

Connectivité et compatibilité

L'une des plus grandes forces du casque HS35 v3 sans fil de la marque Corsair réside dans sa compatibilité. Il est, ainsi, tout à fait possible de l'utiliser sur différentes plateformes de jeu, notamment sur PC, Mac, consoles PlayStation, mais aussi sur Switch et appareils mobiles. En offrant une compatibilité quasi complète (les machines de XBOX ne sont pas mentionnées par la marque), Corsair s'assure d'atteindre un large public et de contenter la grande majorité des joueurs avec ce périphérique abordable.

D'ailleurs, pour garantir cette compatibilité, le casque offre une connectivité tri-mode. En plus du câble USB, permettant un branchement en filaire et la recharge, et du Bluetooth, le périphérique vient avec un transmetteur, comprenant deux dongles pour le mode sans fil. Ainsi, le produit est fourni avec un petit dongle de type USB-C qui se range dans une clé USB traditionnelle. Cette combinaison est plutôt innovante et permet un branchement sur une grande variété de plateformes. De plus, profiter du mode Bluetooth est relativement simple : il suffit d'associer le périphérique à l'appareil mobile et de presser deux fois le bouton ON/OFF pour passer en Bluetooth (la led change alors de couleur et une voix confirme la modification du mode de connexion utilisé).

En plus d'offrir un dongle avec un rangement sécurisé et bien pensé, le HS35 de Cosair profite d'une très bonne adaptabilité d'un point de vue connectivité, qui est donc au service de sa large compatibilité. L'aspect massivement multiplateforme du périphérique est un atout indéniable, d'autant plus que les joueurs tendent, de nos jours, à avoir plusieurs plateformes de jeu chez eux.