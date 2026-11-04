Call of Duty: Modern Warfare 4 : À quoi correspond le contenu « Non Milsim » ?

Une nouvelle forme d'étiquetage fait son apparition dans le multijoueur de Modern Warfare 4, avec l'arrivée d'une mention rouge « Attention : Contenu Non Milsim ». Mais que cela veut-il réellement dire ?

Si vous jouez de manière occasionnelle aux jeux Call of Duty ou aux jeux de tir militaires, la notion de Milsim ne vous est peut-être pas familière. Dans le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 4, ces nouveaux avertissements permettent d'identifier directement le degré de réalisme d'un mode avant de s'y lancer, dans le but de moins frustrer les joueurs en recherche de réalisme.

Que signifie le terme Milsim ?

Le terme Milsim est un raccourci utilisé dans l'industrie du jeu vidéo pour désigner la « Simulation Militaire » (Military Simulation en version anglaise). Il fait référence au genre revendiqué par la franchise Call of Duty ainsi que par d'autres titres similaires comme Battlefield. Même si le degré réel de réalisme de ces jeux reste sujet à débat, l'étiquette sert de repère quant à l'ambiance et au gameplay proposés.

















Que signifie l'étiquette « Contenu Non Milsim » ?

L'avertissement « Contenu Non Milsim » est apposé sur certains modes multijoueus spécifiques de Modern Warfare 4 pour indiquer clairement que l'expérience proposée ne cherche pas à refléter le combat militaire réel. Ces modes font le choix de délaisser tout réalisme au profit de mécaniques de jeu fantaisistes ou extraordinaires, que ce soit pour un événement temporaire ou simplement proposer aux joueurs un mode décalé.

C'est notamment le cas du mode temporaire d'Halloween intitulé Possession et sa variante en mêlée générale. Dans ce mode de jeu, éliminer un ennemi vous permet de sauter directement dans son corps pour en prendre le contrôle, une fonctionnalité qui s'éloigne totalement de tout ancrage réaliste.

Au fil de l'évolution de Call of Duty: Modern Warfare 4, d'autres modes de ce genre devraient voir le jour avec la mention « Non Milsim ». Cela veut simplement dire que l'expérience n'est pas une simulation réaliste, et se permet quelques incartades.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui des meilleures armes, mais aussi celui des meilleurs atouts à équiper.