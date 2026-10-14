Epic Games se vante d'utiliser l'IA pour coder la nouvelle version de son launcher, et annonce faire mieux que Steam

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 octobre 2026 à 18h45
Epic Games déploie une refonte majeure de sa boutique en ligne. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, l'éditeur promet une application nettement plus rapide que Steam. Une annonce qui suscite de vives réactions, quelques mois seulement après une vague massive de licenciements au sein de l'entreprise.
Epic Games se vante d'utiliser l'IA pour coder la nouvelle version de son launcher, et annonce faire mieux que Steam

Alors que le launcher d'Epic Games reste largement à la traine par rapport à Steam, la société vient d'annoncer qu'une refonte importante est sur le point d'arriver. Celle-ci serait meilleure que son concurrent, et surtout, a été développée en grande partie avec l'aide de l'IA, ce qui questionne la communauté en sachant que la société a licencié environ 1 000 personnes plus tôt dans l'année. Epic Games sait décidément faire parler de lui.

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Un lancement propulsé par l'intelligence artificielle

L'Epic Games Store fait peau neuve et compte bien rattraper son retard sur la plateforme de Valve. Pour y parvenir, l'entreprise dirigée par Tim Sweeney a fait un choix technologique assumé : l'utilisation massive de l'intelligence artificielle pour générer le code de sa nouvelle application. Sur les réseaux sociaux, la firme n'a pas hésité à employer le terme très en vogue de vibe coding pour décrire son processus de développement.

Programmer, c'est difficile. Alors, au lieu de faire ça, nous avons vibe codé le nouveau launcher de l'Epic Games Store qui est désormais plus rapide et plus réactif que l'actuel, avec un nouveau look.

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Cette déclaration provocatrice met en lumière la nouvelle stratégie de la société, qui assume une transition vers une accélération maximale par l'IA. Selon les données fournies par l'éditeur, ce nouveau lanceur affiche un temps de démarrage à froid de 5,47 secondes, soit près de la moitié des 10,07 secondes enregistrées par Steam. Le temps de restauration depuis la barre des tâches serait également légèrement supérieur à celui de son concurrent, bien que le gain soit mesuré en centièmes de seconde.

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Une refonte ergonomique très attendue

Au-delà des performances brutes, cette mise à jour apporte des fonctionnalités réclamées de longue date par la communauté. L'interface a été entièrement repensée pour offrir une navigation plus fluide et intuitive. Les joueurs pourront profiter d'une liste de jeux récents facilement accessible, d'un centre de téléchargement centralisé affichant les vitesses en temps réel, ainsi que d'un flux d'activité détaillant le temps de jeu et la date d'installation.

La bibliothèque de jeux bénéficie également d'améliorations notables. Elle supporte de nouvelles vues détaillées et en grille, une recherche visuelle optimisée et la création de groupes de collection. Selon les développeurs, la navigation au sein de cette bibliothèque serait trente fois plus rapide qu'auparavant. Pour mener à bien ce chantier colossal, Epic Games s'était d'ailleurs attaché les services de l'ancien responsable de Battle.net il y a quelques mois.

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Une communication qui fait grincer des dents

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Si les avancées techniques sont indéniables, le ton employé par Epic Games passe mal auprès d'une partie de l'industrie. Se vanter d'utiliser l'intelligence artificielle car la programmation traditionnelle serait trop complexe résonne étrangement alors que l'entreprise a licencié plus de 1 000 employés en début d'année. À l'époque, Tim Sweeney avait justifié cette décision par une baisse de l'engagement sur Fortnite.

Le directeur général tente aujourd'hui de rassurer sur ses intentions concernant l'automatisation des tâches.

Le but n'est pas de faire la même chose avec moins de personnes, mais de permettre à chacun ici de construire plus et mieux, et d'apporter ces avantages à toutes les équipes utilisant l'Unreal Engine.

Le nouveau lanceur est d'ores et déjà disponible en version d'essai sur le site officiel. L'éditeur prévient toutefois que des bugs sont à prévoir et invite les utilisateurs à faire remonter leurs retours pour peaufiner cette nouvelle mouture censée, à terme, rivaliser sérieusement avec le géant Steam.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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