Epic Games impose l'intelligence artificielle à ses développeurs, et retarde son jeu Star Wars x Marvel

Epic Games repousse son jeu de tir très attendu mêlant les univers Marvel et Star Wars. En coulisses, le studio opère un virage radical vers l'intelligence artificielle, imposant à ses équipes de nouvelles méthodes de développement qui bouleversent l'industrie et soulèvent de nombreuses interrogations.

Epic Games traverse une période un peu plus compliqué depuis quelque temps. Le studio derrière Fortnite vient de repousser la sortie de son jeu de tir (qui n'a pas encore été annoncé), qui devait réunir les univers de Marvel et Star Wars. Initialement prévu pour mars 2027, le titre n'a désormais plus aucune date de sortie. Selon les informations rapportées par le journaliste Jason Schreier de Bloomberg, ce retard s'accompagne d'un changement de cap drastique en interne, orienté massivement vers l'intelligence artificielle générative.

Le virage radical vers l'intelligence artificielle

Le développement de ce projet ambitieux s'avère plus lent que prévu. Epic Games aurait sous-estimé les ressources humaines et le temps nécessaires pour mener à bien cette collaboration avec Disney, qui a pourtant investi un milliard et demi de dollars dans le studio il y a deux ans. Face à ces difficultés, la direction a pris une décision radicale.

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Selon un message interne envoyé par l'un des réalisateurs du jeu, la consigne est claire. « Fini le code écrit à la main. » Les développeurs sont désormais poussés à adopter une approche privilégiant l'intelligence artificielle. Le message précise également que l'ensemble de la direction artistique devra être générée via des processus entièrement automatisés par l'IA, en s'appuyant sur des outils comme Claude d'Anthropic.

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L'inquiétude gronde chez les développeurs

Cette nouvelle directive a provoqué une onde de choc au sein des équipes. Plusieurs sources anonymes ont confié à Bloomberg leur scepticisme, certains employés plaisantant ironiquement sur la nécessité de demander à l'intelligence artificielle de corriger ses propres erreurs. D'autres espèrent qu'il ne s'agit pas d'une demande sérieuse, craignant que cette initiative ne rencontre pas le succès escompté par la direction.

Pour tenter d'apaiser la situation, Jake Jones, directeur de la communication d'Epic Games, a tenu à clarifier la position de l'entreprise.

Nous adoptons un développement accéléré par l'IA, dirigé par les développeurs d'Epic qui sont les visionnaires et les moteurs créatifs de tout ce que nous faisons.

Tim Sweeney défend sa vision de l'avenir

Le président-directeur général d'Epic Games, Tim Sweeney, a publiquement assumé ce changement de paradigme sur les réseaux sociaux. Il a confirmé qu'un pivot massif était en cours pour réorganiser les développeurs afin de maximiser l'accélération par l'intelligence artificielle. Il insiste sur le fait que l'objectif n'est pas de faire la même chose avec moins d'employés, mais de permettre à chacun de créer davantage et de meilleure qualité.

We have a huge pivot underway here at Epic, moving developers around to retool for maximum AI acceleration. The aim isn't to do the same stuff with fewer people, but to enable everyone here to build MORE and BETTER stuff, and to bring the benefits to all teams using Unreal. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 12, 2026

Face aux critiques l'accusant de ne pas comprendre les inquiétudes de l'industrie, notamment après le licenciement de plus de mille employés en mars dernier, Tim Sweeney s'est montré inflexible.

Une grande partie de l'industrie voudrait que nous soyons encore en 2016, mais ce n'est pas le cas. Notre travail est de concevoir pour le présent et l'avenir proche.

Le studio n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. L'année dernière, Epic et Disney avaient déjà collaboré pour intégrer une voix générée par IA pour Dark Vador dans Fortnite, une fonctionnalité qui avait rapidement été détournée par les joueurs. Reste à voir si cette stratégie agressive portera ses fruits pour ce titre multijoueur, qui reste encore secret et ne verra pas le jour tout de suite.