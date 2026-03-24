Epic Games licencie 1 000 employés et annonce la fermeture de trois modes majeurs de Fortnite

Epic Games a, récemment, annoncé une vague de licenciements, qui impacte de nombreux employés, en plus de la fermeture de divers modes pour Fortnite.
Bien que Fortnite
soit un véritable succès, et ce, depuis des années, Epic Games fait face à de nouvelles difficultés et a, d'ailleurs, annoncé une vague de licenciements, qui impacte de multiples employés
.
De nombreux licenciements du côté d'Epic Games
En effet, dans un récent communiqué
partagé par l'entreprise américaine, Epic Games a annoncé devoir se séparer de plusieurs de ses employés
. Selon les informations dévoilées, c'est plus « de 1 000 employés d'Epic
» qui sont affectés. La raison ? La firme précise ceci : « nos dépenses dépassent largement nos recettes, et nous devons procéder à des coupes importantes pour assurer la viabilité financière de l'entreprise
». Epic Games ajoute à ce sujet :
Ces licenciements, associés à plus de 500 millions de dollars d'économies identifiées dans les contrats, le marketing et la suppression de certains postes vacants, nous permettent de retrouver une situation plus stable.
Epic Games explique par la suite : « Ces défis sont communs à l'ensemble du secteur : un ralentissement de la croissance, une baisse des dépenses et des conditions économiques plus difficiles ; des ventes de consoles actuelles inférieures à celles de la génération précédente ; et des jeux qui doivent rivaliser pour capter l'attention des joueurs face à d'autres formes de divertissement de plus en plus captivantes
».
Des difficultés avec Fortnite, avec la fermeture de trois modes
Dans cette même déclaration, Epic Games rappelle que Fortnite a connu quelques difficultés, depuis son lancement, et ajoute même avoir du mal à « reproduire la magie
» de saison en saison :
Et certains de nos défis sont propres à Epic. Bien que Fortnite reste l'un des jeux les plus populaires au monde, nous avons eu du mal à reproduire la magie de Fortnite de manière constante à chaque saison ; nous n'en sommes qu'aux prémices de notre retour sur mobile et de l'optimisation de Fortnite pour les milliards de smartphones dans le monde ; et en tant que pionniers de l'industrie, nous avons essuyé de nombreux revers dans une bataille qui commence seulement à porter ses fruits pour nous-mêmes et pour tous les développeurs.
Trois modes de Fortnite
, notamment Rocket Racing, Frénésie/Ballistic et Festival Battle Stage, vont prochainement fermer leurs portes
, comme indiqué via une publication sur Twitter/X
. Frénésie et Scène Royale ne seront plus disponibles à compter du 16 avril, tandis que Rocket Racing disparaîtra en octobre prochain.
Toutefois, bien conscient de tout cela, Epic Games sait désormais vers quoi se diriger pour son jeu à succès : « Ce que nous devons faire maintenant est clair : créer des expériences Fortnite exceptionnelles avec du contenu saisonnier, du gameplay, une histoire et des événements en direct inédits
».
commentaires (4)
Travail
Je ne Comprends pas.
Ne virer pas rocket racing, plutôt retirer scène dimpro qui sert a rien ainsi que lego, sa aiderai déjà a avoir moins de petits sur le jeu
Tiens donc comme c'est étonnant... Ça coûte cher de signer des licences de merde pour Fortnite maintenant que les jean Kevin ne dépense pu d'argent