Steam a pulvérisé son record de joueurs

La plateforme de Valve vient de franchir un nouveau cap en rassemblant plus de 43,5 millions d'utilisateurs simultanés. Porté par des titres multijoueur incontournables et des nouveautés à succès, Steam confirme sa domination absolue sur le marché du jeu vidéo sur PC.

La plateforme de distribution numérique de Valve continue de repousser les limites de sa popularité. Le 11 octobre, Steam a enregistré un nouveau record absolu de fréquentation avec 43 505 724 utilisateurs connectés simultanément. Ce chiffre vertigineux, rapporté par les données publiques de SteamDB, témoigne de la croissance ininterrompue du service qui avait déjà connu une explosion de son audience lors de la pandémie. En octobre 2020, la plateforme plafonnait à 23,1 millions de joueurs, avant de grimper à 26,5 millions l'année suivante. Aujourd'hui, elle s'approche doucement du seuil symbolique des 44 millions.

Les piliers historiques toujours au sommet

Les mastodontes multijoueur de Valve restent les principaux moteurs de cet engouement. Counter-Strike 2 et DOTA 2 continuent de dominer les classements avec respectivement plus de 1,4 million et 1 million de joueurs en simultané lors de leurs pics journaliers. De son côté, PUBG maintient une base solide avec plus de 713 000 adeptes. Ces piliers de l'industrie prouvent que les jeux de tir en ligne conservent un pouvoir d'attraction phénoménal sur le long terme.

Mais si les classiques assurent une base constante, les récentes sorties ont largement contribué à ce nouveau record. Deadlock, un autre jeu de Valve, toujours disponible via invitation, est déjà très populaire. Sa dernière mise à jour a propulsé son audience à plus de 262 000 joueurs il y a deux jours, son record. Parallèlement, le lancement mondial du jeu de rôle en ligne AION 2 a rassemblé près de 398 000 curieux, tandis que la dernière mise à jour d'ARC Raiders a elle aussi réuni les joueurs.

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In fine, le record est amélioré de près d'un million d'utilisateurs, passant de 42 686 616 utilisateurs simultanés à 43 505 724. D'ailleurs, ce record aurait pu être une nouvelle fois largement battu dès ce mois de novembre, si Rockstar avait sorti GTA 6 sur PC simultanément au lancement PS5 et Xbox Series, mais il n'en sera rien.

Une dynamique commerciale inarrêtable

Au-delà de la fréquentation, c'est toute l'économie de la plateforme qui tourne à plein régime. Selon les estimations du cabinet Alinea Analytics, le mois de septembre a généré des revenus records s'élevant à 1,7 milliard de dollars. Les nouvelles licences représentent une part non négligeable de ce succès financier. Et le calendrier d'octobre promet de maintenir cette cadence infernale avec des lancements majeurs tels que Planet Zoo 2, Call of Duty: Modern Warfare 4, sans oublier Final Fantasy Resonance.

Steam est une combinaison de jeux grand public et indépendants qui offre d'innombrables raisons de s'y connecter quotidiennement.

Ce mélange unique, couplé à une communauté active qui s'entraide via des guides intégrés et des forums dédiés, consolide le statut de leader de Valve. Bien que des critiques émergent régulièrement concernant une forme de monopole sur la distribution numérique, l'attractivité du service reste inégalée. La question n'est plus de savoir si Steam battra un nouveau record, mais simplement quand la barre des 50 millions sera franchie. Très probablement courant 2027.