Bethesda stoppe brutalement le financement de plusieurs projets secrets, des studios indépendants en péril

La vague de licenciements massifs chez Microsoft continue de provoquer des dommages collatéraux importants. Cette fois, c'est Bethesda Softworks, filiale emblématique du géant américain, qui a annoncé l'arrêt brutal du financement de plusieurs jeux non dévoilés. Parmi les victimes figure notamment le studio indépendant Romero Games, fondé par John Romero, co-créateur légendaire de Doom.
Romero Games perd son projet phare
C'est sur les réseaux sociaux
que Romero Games
a révélé la triste nouvelle. Le studio, basé en Irlande depuis 2015, travaillait sur un ambitieux FPS encore tenu secret
. Cependant, l'arrêt inattendu du financement par Bethesda menace désormais directement l'avenir de ce projet, qui pourrait ne pas voir le jour, ou baisser ses ambitions :
Nous avons appris hier soir que notre éditeur annulait le financement de notre jeu, ainsi que de plusieurs autres projets non annoncés chez divers studios. Cette décision stratégique a été prise au plus haut niveau, bien au-dessus de notre contrôle ou de notre visibilité.
L'équipe précise néanmoins que cette décision n'est aucunement liée à la qualité ou à l'avancement du projet. « Ce n'est absolument pas le reflet du travail de notre équipe, de nos performances, ou de la qualité du projet lui-même. Nous avons respecté chaque échéance et franchi toutes les étapes internes avec succès, recevant constamment des éloges.
» La situation est particulièrement dramatique pour ce studio composé de vétérans du secteur, certains travaillant ensemble depuis plus de vingt ans.
D'autres studios dans l'œil du cyclone
Le cas de Romero Games n'est malheureusement pas isolé. Bethesda aurait également stoppé le financement de plusieurs autres jeux encore non annoncés
, menaçant directement la survie économique de plusieurs studios indépendants. Si Bethesda n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, cette décision s'inscrit directement dans la politique actuelle de restructuration menée par Microsoft (qui détient Bethesda), qui vient d'annoncer la suppression de 9 000 postes à travers ses filiales, y compris chez Xbox et Bethesda
.
Licenciements massifs : la tempête continue chez Microsoft
Ces arrêts brutaux de financement s'ajoutent à la longue liste des coupes drastiques décidées par Microsoft ces derniers jours. Depuis l'annonce des licenciements, au moins trois projets majeurs ont été supprimés : le reboot de Perfect Dark
, Everwild
et un MMORPG au sein de Zenimax Online Studios
.
À cela s'additionnent d'autres mauvaises nouvelles, comme des licenciements du côté de la licence Call of Duty
, chez Raven Software et Sledgehammer Games.
Quel avenir pour Romero Games et les autres studios touchés ?
Face à l'urgence, Romero Games explore toutes les options pour sauvegarder son projet et ses emplois
. Le studio lance notamment un appel à l'aide auprès de la communauté et du secteur :
Nous évaluons actuellement nos prochaines étapes pour soutenir rapidement notre équipe. C'est une journée extrêmement difficile, et nous sommes dévastés que cela en soit arrivé là. Si vous connaissez des opportunités ou pouvez aider notre formidable équipe, n'hésitez pas à nous contacter.
Le destin des autres studios touchés par l'arrêt brutal du financement reste incertain. La communauté des développeurs, très solidaire, pourrait jouer un rôle déterminant dans la survie de ces projets abandonnés par Bethesda. Dans tous les cas, Microsoft continue de semer le trouble dans l'industrie, en dépit d'une croissance importante. Au détriment de la communauté, mais surtout de toutes les personnes touchées.
commentaire (0)