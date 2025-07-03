Bethesda stoppe brutalement le financement de plusieurs projets secrets, des studios indépendants en péril



le 03 juillet 2025 à 14h54 Publié par Corentin Rimbert le 03 juillet 2025 à 14h54

La vague de licenciements massifs chez Microsoft continue de provoquer des dommages collatéraux importants. Cette fois, c'est Bethesda Softworks, filiale emblématique du géant américain, qui a annoncé l'arrêt brutal du financement de plusieurs jeux non dévoilés. Parmi les victimes figure notamment le studio indépendant Romero Games, fondé par John Romero, co-créateur légendaire de Doom.