Plusieurs studios Call of Duty aussi touchés par des licenciements

Alors que Microsoft poursuit ses réductions massives d'effectifs dans sa branche jeux vidéo, plusieurs studios emblématiques travaillant sur la saga Call of Duty viennent d'en faire les frais. Raven Software et Sledgehammer Games, deux piliers du développement de la franchise, sont particulièrement concernés par ces nouvelles suppressions d'emplois.
Microsoft a lâché une bombe dans l'industrie vidéoludique, une nouvelle, en annonçant le licenciement de centaines de personnes
(plus de 9 000 au total dans l'entreprise). Plusieurs jeux ont été annulés, comme Everwild
, le reboot de Perfect Dark ou encore un MMORPG non annoncé chez ZeniMax Online Studios
. L'une des licences majeures des studios Xbox est également concernée, avec plusieurs suppressions de postes du côté de Call of Duty
.
Raven Software et Sledgehammer Games en première ligne
Selon les informations dévoilées par Insider Gaming
, les studios Raven Software et Sledgehammer Games figurent parmi les plus touchés par cette nouvelle vague de licenciements orchestrée par Microsoft
.
Si le nombre exact d'employés licenciés n'est pas encore connu, ces suppressions de postes interviennent dans un contexte déjà compliqué pour les équipes en pleine production des prochains titres Call of Duty
. Raven Software est actuellement impliqué aux côtés de Treyarch dans le développement du très attendu Call of Duty: Black Ops 7
, tandis que Sledgehammer Games travaillait déjà sur les prochains volets de la franchise.
Une stratégie inquiétante chez Microsoft
Ces licenciements font partie d'une série de coupes majeures amorcée ces dernières années chez Microsoft Gaming
. Après avoir récemment annoncé des suppressions dans d'autres studios comme ZeniMax Media, King ou encore Rare, Xbox poursuit donc sa restructuration interne
, avec des répercussions potentiellement importantes sur la qualité et la cadence de production des futures sorties.
La multiplication des licenciements dans des studios réputés, particulièrement ceux en charge d'une franchise aussi stratégique que Call of Duty, inquiète les joueurs et le marché en général quant à l'avenir de certaines licences phares.
Un impact incertain sur l'avenir de Call of Duty
Le futur proche de la franchise Call of Duty reste donc très incertain. Avec Raven et Sledgehammer directement impactés, l'inquiétude autour de l'état d'avancement et de la qualité des prochains titres grandit chez les fans
. Il reste à savoir si Microsoft parviendra à maintenir ses promesses en matière de qualité de jeu tout en réduisant significativement ses équipes. Ou si la stratégie va changer, en ne sortant, par exemple, plus un jeu par an...
En attendant, Call of Duty: Black Ops 7 sortira cet automne
, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.
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