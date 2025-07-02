Nouvelle vague de licenciements chez Microsoft, 9 000 employés touchés



le 02 juillet 2025 à 15h49 Publié par Corentin Rimbert le 02 juillet 2025 à 15h49

Microsoft continue sa restructuration avec une nouvelle annonce choque : 9 000 personnes, environ, vont perdre leur travail, touchant également la branche Gaming chez Xbox, et l'Europe.