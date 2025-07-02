Nouvelle vague de licenciements chez Microsoft, 9 000 employés touchés

Microsoft continue sa restructuration avec une nouvelle annonce choque : 9 000 personnes, environ, vont perdre leur travail, touchant également la branche Gaming chez Xbox, et l'Europe.
Malgré des bénéfices records, Microsoft continue sa politique agressive de réduction des coûts avec une nouvelle vague de licenciements
. Cette fois-ci, la branche Xbox
est particulièrement impactée, avec plus de 200 employés licenciés
en Europe parmi les 9 000 touchés et de nouvelles suppressions prévues aux États-Unis dans les prochains jours. Un choc pour les équipes et les joueurs, d'autant que le géant américain affiche des résultats financiers exceptionnels.
King et ZeniMax Media : premières victimes en Europe
Selon Bloomberg
, l'essentiel des suppressions de postes européennes concerne le studio King
, célèbre pour son jeu mobile phare Candy Crush
. Le studio barcelonais perd ainsi environ 10 % de son effectif
, soit près de 200 collaborateurs. Par ailleurs, les équipes marketing de ZeniMax Media
basées à Londres, mais aussi à Rockville dans le Maryland (États-Unis), subissent également des coupes significatives, bien que l'ampleur exacte reste à préciser.
Des licenciements imminents au sein des équipes Xbox aux États-Unis
Ces réductions d'effectifs européennes précèdent une vague similaire qui touchera prochainement les studios américains de Xbox. Selon des informations rapportées par Variety
, Microsoft prévoit au total de supprimer jusqu'à 4 % de ses effectifs mondiaux
, soit potentiellement 9 000 emplois à travers toutes ses divisions.
Un chiffre relativement élevé qui interpelle évidemment la communauté.
Des licenciements pour simplifier l'organisation interne selon Phil Spencer
Dans un email interne adressé aux employés de la division gaming ce mercredi, le patron de Xbox, Phil Spencer
, explique les raisons de cette restructuration massive. Il insiste notamment sur la nécessité de supprimer des « couches de management
» afin d'améliorer l'agilité et l'efficacité de Microsoft Gaming :
Pour garantir un succès durable et nous concentrer sur nos priorités stratégiques, nous allons réduire ou stopper certaines activités et suivre la politique de Microsoft consistant à supprimer des couches managériales pour gagner en agilité et en efficacité.
Phil Spencer affirme également que ces décisions difficiles, bien que douloureuses à court terme, sont indispensables pour assurer la pérennité de la marque :
Nos résultats actuels découlent des décisions difficiles prises auparavant. Nous devons aujourd'hui faire ces choix pour maintenir notre succès dans les années à venir.
Un paradoxe face aux résultats financiers exceptionnels de Microsoft
Cette annonce de licenciements intervient paradoxalement au moment où Microsoft affiche une santé financière exceptionnelle
. Lors du dernier trimestre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 70,1 milliards de dollars
(+13 %) et un bénéfice net de 25,8 milliards de dollars
(+18 %). Même la branche Xbox affiche une forte croissance annuelle
. Pourtant, cela n'empêche pas la direction de poursuivre ses coupes budgétaires. Depuis deux ans, Microsoft Gaming multiplie les suppressions de postes
: en janvier 2024, environ 1 900 employés avaient été licenciés suite à l'acquisition d'Activision Blizzard King, et plus de 650 suppressions supplémentaires avaient suivi quelques mois plus tard.
Malgré les promesses d'accompagnement (indemnités de départ, aides au reclassement, couverture santé), cette série de licenciements suscite une vive inquiétude chez les employés et dans la communauté des joueurs. Le moral des équipes risque de subir un nouveau coup dur, et beaucoup se demandent comment ces changements impacteront la créativité et la qualité des futurs jeux Xbox.
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