Le très attendu Everwild annulé par Xbox après les nouveaux licenciements

Coup dur pour les équipes de Rare et pour les joueurs qui attendaient avec impatience Everwild : l'ambitieux projet a été annulé dans le cadre d'une vaste restructuration de la branche gaming de Microsoft. Cette décision intervient alors que l'entreprise procède à une nouvelle série de licenciements massifs, touchant particulièrement son emblématique studio britannique.
Plus tôt dans la journée nous apprenions que Microsoft allait licencier plusieurs milliers de personnes
, et que cela impacterait également la branche gaming en Europe. Mais nous ignorions qu'un projet majeur et très attendu, en développement depuis des années dans les locaux de Rare serait touché. Everwild ne devrait, malheureusement, jamais voir le jour
.
Everwild, une décennie de développement pour finalement être abandonné
Selon des sources fiables relayées par VGC
et confirmées par Insider Gaming
, Everwild, en développement depuis plus de dix ans sous diverses formes, a été purement et simplement annulé
. Rare aurait informé ses équipes de l'arrêt définitif du projet ce mercredi, alors même que Microsoft annonçait simultanément une importante réduction d'effectifs dans ses studios Xbox.
Annoncé en grande pompe en novembre 2019, Everwild s'était immédiatement distingué par sa direction artistique singulière et son atmosphère onirique
. Malgré un reboot complet en 2021
sous la direction du vétéran Gregg Mayles
, designer réputé pour ses travaux sur Banjo-Kazooie et Sea of Thieves, le projet n'aurait jamais réellement trouvé de vision claire et définitive. Alors même que Phill Spencer avouait qu'il était en bonne voie il y a quelques mois
...
Rare sévèrement impacté par la restructuration de Xbox
Le studio britannique Rare, connu mondialement pour des licences cultes comme Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie ou encore GoldenEye 007, subit ainsi un nouveau revers majeur. Si le nombre exact de licenciements chez Rare n'est pas encore précisé, plusieurs sources internes évoquent des coupes « significatives
».
Cette mauvaise nouvelle s'inscrit dans une vague de licenciements plus large chez Microsoft, touchant environ 4 % de ses effectifs mondiaux
, soit près de 9 100 employés
. Des studios comme King (Candy Crush) et potentiellement Turn 10 (Forza Motorsport) sont aussi directement affectés. Microsoft s'est exprimé brièvement à ce sujet, expliquant que ces changements visent à « augmenter l'agilité et l'efficacité
» de l'entreprise dans un marché dynamique.
Une mauvaise nouvelle pour les joueurs, d'autant plus que ce titre était assez attendu
, notamment grâce à son ambiance et au savoir-faire de Rare. La communauté n'attendra donc plus dans l'espoir d'avoir des nouvelles, qui étaient très rares depuis 2020, puisque Everwild ne devrait plus faire parler de lui
.
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