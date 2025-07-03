Perfect Dark annulé par Microsoft et son studio contraint de fermer définitivement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 juillet 2025 à 12h12
Particulièrement attendu par les joueurs, Perfect Dark devait arriver cette année sur nos consoles. Mais le titre développé par The Initiative est victime du couperet de Microsoft, au grand désespoir de la communauté.
Perfect Dark annulé par Microsoft et son studio contraint de fermer définitivement
La série noire se poursuit chez Microsoft. Après l'annonce du licenciement de plus de 9000 personnes et l'annulation d'Everwild malgré plus de 10 ans de développement, un nouveau jeu est annulé dans le cadre de la restructuration entamée par la firme. Mais le jeu en question était lui aussi en développement depuis plusieurs années, devait sortir en 2025 et aurait permis de faire revivre un titre emblématique de la Nintendo 64 : Perfect Dark

L'annulation du reboot de Perfect Dark : un véritable coup de tonnerre 

Cette décision n'a pas manqué de surprendre la communauté car le reboot de cette franchise était en développement depuis plusieurs années. Développé par le studio The Initiative en partenariat avec Crystal Dynamics, Perfect Dark avait fait parler de lui pendant le Xbox Games Showcase de juin 2024. Pour cette présentation en grandes pompes, un trailer de gameplay avait été partagé ainsi qu'une fenêtre de sortie prévue pour 2025 sur PC, consoles Xbox Series et dans le Xbox Game Pass. 

Miniature vidéo

Cependant, le jeu a tout simplement été annulé par Microsoft. Un communiqué transmis aux employés de Microsoft Gaming par Matt Booty et relayé par Windows Central a confirmé la mauvaise nouvelle ainsi que la fermeture dans la foulée du studio The Initiative. Les équipes n'auront donc même pas eu le temps de sortir un seul jeu vidéo avant de mettre la clé sous la porte.

Des déclarations étonnantes faites à la suite de cette annulation surprise

Néanmoins, cette révélation ne serait pas étonnante pour certains. En effet, suite à cette annonce coup de poing, Ethan Gach (journaliste chez Kotaku) est revenu quelques instants sur la présentation du jeu pendant le Xbox Games Showcase 2024. Une démo avait été proposée pour l'occasion, mais celle-ci serait un simple leurre pour duper le public et la presse d'après plusieurs sources internes. Sur son profil Bluesky, il a déclaré que celle-ci était fausse et qu'elle ne montrait pas « le niveau de progrès que l'on pense avoir atteint dans le développement du jeu ».

The Perfect Dark sizzle reel at last year's Xbox showcase looked awesome. Someone at the time also told me it was basically fake. This was a joint project with Crystal Dynamics, a studio that's also struggling with Tomb Raider.

[image or embed]

— AmericanTruckSongs10 (@ethangach.bsky.social) 2 juillet 2025 à 19:21

Alors choix volontaire pour éviter un fiasco complet ou vraie décision visant à restructurer en profondeur Microsoft quitte à sacrifier des jeux très attendus ? Actuellement, il est encore trop tôt pour se prononcer. Dans tous les cas, la résurrection de Perfect Dark appartient désormais au passé.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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