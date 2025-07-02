Microsoft annule aussi un MMORPG chez Zenimax Online Studios (The Elder Scrolls Online)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 juillet 2025 à 17h48
La crise est bien lancée chez Microsoft. Un deuxième jeu aurait été annulé à la suite des récents licenciements, qui n'avait pas encore été dévoilé. Un MMORPG par les développeurs de The Elder Scrolls Online.
Microsoft annule aussi un MMORPG chez Zenimax Online Studios (The Elder Scrolls Online)
Malgré des bénéficies records, Microsoft continue de licencier en masse et d'annuler des projets, y compris dans la branche gaming, qui est loin d'être épargnée. Nous apprenions il y a quelques heures que 9 000 emplois seront supprimés chez Microsoft, et qu'au moins 200 en Europe dans la branche gaming, mais probablement beaucoup plus compte tenu des informations qui arrivent au compte-gouttes. Deux jeux sont annulés, dont un MMORPG qui n'avait pas encore été dévoilé.

Un MMORPG par les développeurs de TESO annulé

Zenimax Online Studios semblait travailler, en parallèle de The Elder Scrolls Online, sur un nouveau projet, un MMORPG. Une désignation qui interpelle tout de suite, compte tenu d'un genre très populaire et prisé des joueurs, mais où les jeux n'arrivent pas forcément à conquérir le public.

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Ce projet, qui avait comme nom de code Blackbird, aurait tout bonnement été annulé d'après les informations du très fiable Jason Schreier. Il explique que cette annulation intervient « dans le cadre des licenciements chez Xbox », sans donner davantage de détails. Probablement que les décideurs estimaient qu'il n'avait pas le potentiel pour séduire les joueurs.

BREAKING: The new MMORPG project from Zenimax Online Studios, maker of Elder Scrolls Online, has been canceled as part of the Xbox layoffs, sources tell Bloomberg News. The project, code-named Blackbird, had been in development since 2018. Still more news to come this morning.

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2 juillet 2025 à 17:05
Quoi qu'il en soit, il était en développement depuis 2018, et il s'agit (au moins) du deuxième jeu annulé avec ces licenciements.

2 jeux annulés, Microsoft continue d'étonner

Plus tôt, c'était un projet ambitieux et très attendu chez Rare qui connaissait le même sort, Everwild. Celui-ci est également annulé, toujours d'après les informations de Jason Schreier et d'autres journalistes bien informés.

Microsoft n'en est pas à son coup d'essai

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Ce n'est pas la première fois que la restructuration de Microsoft fait des dégâts dans un studio qu'il a récemment racheté. Si Rare est sa propriété depuis des années, ce n'est pas le cas de Zenimax Online Studios, qui a été racheté en même temps que Bethesda en 2021. Avant lui, un autre projet qui avait suscité l'intérêt des joueurs a été annulé, chez Blizzard, aussi racheté par Microsoft (2023). Un jeu de survie, en développement depuis 6 ans. Cette annulation était accompagnée d'un licenciement de 1 900 personnes.

L'annonce de cette annulation avait fortement interrogé la communauté, comme cela devrait être le cas avec ce MMORPG du nom de code Blackbird, bien que celui-ci n'ait jamais été mentionné.
Corentin Rimbert

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