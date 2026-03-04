WoW : Points de connaissance des métiers, comment en obtenir sur Midnight ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 06 mars 2026 à 13h25
Les points de connaissance sont essentiels pour avancer dans son métier sur WoW Midnight. Retrouvez une liste des sources en offrant dans cet article.
WoW : Points de connaissance des métiers, comment en obtenir sur Midnight ?
Sur WoW Midnight, le système des métiers invite les joueurs à récolter des points de connaissance pour améliorer leur spécialisation. Chaque profession propose 1 à 4 spécialisations, et une fois le choix effectué, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il convient alors de récupérer des points de connaissance pour pouvoir bénéficier de toutes les spécialisations, soit parce que vous avez commis une erreur, soit parce que vous êtes désireux de perfectionner vos capacités dans un métier. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici les sources de gains points de connaissance sur WoW Midnight.

Comment acquérir des points de connaissance pour son métier sur WoW Midnight ?

1- Premier craft

La première méthode d'obtention de points de connaissance dans un métier est le premier craft de chaque recette. Les alchimistes par exemple en reçoivent un, ainsi que de l'Aplomb d'artisanat en alchimie (la monnaie de la profession), à chaque première concoction d'une potion, d'un flacon, ou d'une transmutation. Ce schéma se retrouve dans tous les métiers, y compris ceux de récolte : le premier plan d'herbe ou de minerai d'une variété vous octroie un point de connaissance (et de l'Aplomb).

first-craft

2- Foire de Sombrelune

Dès que la Foire de Sombrelune est active, il est vivement recommandé de compléter les quêtes associées à son métier pour acquérir 3 points de connaissance (ainsi que 2 points de compétence). Ces quêtes sont très rapides à effectuer, mais certaines nécessites des composants particuliers :
  • Alchimie → 5x Jus de baie lunaire + 5x Boisson gazeuse de la foire
  • Calligraphie → 5x Parchemin léger 
  • Travail du cuir → 10x Verroterie rutilante + 5x Bobine de fil grossier + 5x Teinture bleue 
  • Couture → 1x Bobine de fil grossier + 1x Teinture rouge + 1x Teinture bleue
  • Cuisine → 5x Farine simple

3- Rang 6 de Renom avec les factions de Midnight

Les herboristes par exemple peuvent s'offrir les Traditions des Haranir : herboristerie en atteignant le rang 6 de Renom avec Hara'ti. Cela coûte de l'Aplomb ainsi que des Marne de Lumière du Vide, et offre une fois 10 points de connaissance.

Hara'ti La Singularité Tribu Amani Cour de Lune d'Argent
  • Herboristerie
  • Calligraphie
  • Ingénierie
  • Forge
  • Alchimie
  • Minage
  • Travail du cuir
  • Dépeçage
  • Couture
  • Enchantement
  • Joaillerie


4- Traités professionnels

Les calligraphes peuvent vous fournir un Traité lié au bataillon, rapportant 1 point de connaissance par semaine, par exemple le Traité thalassien d'alchimie, à condition d'avoir obtenu au moins 25 points de compétence dans la profession concernée. Si tel est le cas, pensez-donc à passer commande pour récupérer votre point hebdomadaire.

Voici les ressources nécessaires :
commande-traite

5- Quête hebdomadaire et commandes d'artisanat des PNJ

Chaque semaine, votre maître de métier va vous proposer une quête accordant de la connaissance. Les professions de récolte devront simplement remettre une petite partie du fruit de leur travail, et les métiers de crafting devront honorer des commandes d'artisanat. Cliquez sur la table de travail associée à votre profession, et rendez-vous dans l'onglet de commande.

commande-artisanat-pnj
Vous verrez alors une liste, et en sélectionnant un produit, vous pourrez consulter la récompense que vous obtiendrez en le créant pour un PNJ. Le plus souvent, il s'agit d'Aplomb et de connaissance. N'hésitez donc pas à crafter plus que ce que vous demande la quête hebdomadaire, pour accroître encore un peu plus votre connaissance. Cette source est précieuse et ne doit pas être négligée.

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6- Trésors uniques de connaissance

Pour chaque profession de WoW Midnight, plusieurs trésors sont dissimulés dans les zones de l'extension. Ces objets peuvent être ramassés une fois par personnage, et accordent chacun 3 points de connaissance. Le meilleur moyen de les trouver aisément est de faire appel à l'addon « Myu's Knowledge Points Tracker », disponible via CurseForge.

addon-myu

7- Écho d'abondance pour les métiers de récolte

En collectant de l'Abondance pure dans l'événement des Échos d'abondance, disponible dans chaque zone de WoW Midnight, il est possible de s'offrir un apprentissage unique octroyant 10 points de connaissance en minage, enchantement, herboristerie et dépeçage. Le livre vous reviendra à 1 600 Abondances pures et 75 Aplombs. Notez que pour récupérer de l'Abondance pure, vous devez lancer l'événement en utilisant un Éclat de Dundun.

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9- Ouverture de coffres, récolte et désenchantement

Enfin, chaque semaine, récolter et désenchanter vous octroiera des objets offrant de la connaissance, et vous obtiendrez 5 objets rares à 1 point puis un épique à 4 points, soit 9 points par semaine. D'une façon similaire, les professions de craft peuvent découvrir des trésors similaires en ouvrant les coffrets dans chaque zone de l'extension, mais vous n'en obtiendrez que 2 accordant chacun 2 points, soit 4 points par semaine. 

Métier
 
 
Alchimie
Couture
Forge
Ingénierie
Joaillerie
Calligraphie
Enchantement
 Vélin thalassien perdu (coffre)
Éclat de mana palpitant (x1)
Dépeçage
Herboristerie
Minage

Notez que les métiers de récolte reçoivent aussi des objets similaires de rattrapage, qui ne sont accessibles que si le jeu considère que vous avez du retard :
coffre-connaissance
Vous l'aurez sans doute compris : les points de connaissance sont précieux et rares sur WoW Midnight. Maîtriser toutes les spécialisations exigera donc d'être patient, et assidu.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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