WoW : Faites des économies en payant moins de frais de réparation avec la mise à jour 12.0.7

Le patch 12.0.7 de WoW Midnight fera du bien à vos finances, grâce à une baisse du coût des réparations de l'équipement.

Les finances de nombreux joueurs de WoW Midnight sont particulièrement éprouvées par les coûts des réparations de l'équipement depuis plusieurs semaines. Gagner de l'or est difficile en raison de la baisse des prix des ressources, et a contrario, réparer coûte de plus en plus cher, avec la hausse de l'iLvl du gear. Fort heureusement pour votre porte-monnaie, la mise à jour 12.0.7 va venir changer la donne.

Les coûts de réparation vont diminuer avec le patch 12.0.7 de WoW Midnight

Sur WoW Midnight, les joueurs dépensent chaque jour des milliers de pièces d'or pour réparer leur équipement, et les plus touchés par ce problème sont les tanks et les classes évoluant en mêlée. La durabilité des armes et des boucliers fond comme neige au soleil, et ceux qui bloquent les dégâts ne connaissent que trop bien ce phénomène.

Pour vous faciliter la vie, la mise à jour 12.0.7 de WoW viendra mettre un terme à la perte de durabilité des armes liée au combat. Cependant, rien ne changera si vous mourez, ou si vous acceptez une résurrection. Cet ajustement est actuellement testable sur le PTR, et plusieurs joueurs ont déjà expérimenté cela par l'intermédiaire des mannequins d'entraînement. Selon nos confrères de Wowhead, quelque chose aurait aussi été modifié concernant la manière dont les blocages sont pris en compte. Il semble que les coups bloqués ne provoqueront plus de perte aléatoire de durabilité sur l'armure.

Le patch 12.0.7 de Midnight sortira en juin 2026, et introduira également le raid à boss unique de la Chute-des-Spores, les zones de Naigtal et du Val, une difficulté de monde héroïque et un chapitre supplémentaire de la campagne. Pour en savoir plus, consultez la présentation officielle des nouveautés par ici.