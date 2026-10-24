WoW : Équilibrage des classes du 28 octobre 2026, les détails de la mise à jour

Deux semaines après le déploiement du patch 12.1.5 de WoW Midnight, Blizzard propose un nouvel équilibrage des classes, dans le but de corriger les disparités majeures qui touchent certaines classes. Le principal concerné n'est autre que le Voleur Finesse, qui domine trop largement le classement des DPS en clé mythique depuis qu'un bug a été rectifié. Cette spécialisation fait ainsi l'objet d'un nerf, au contraire du Druide Farouche, du Mage Feu ou encore du Chasseur Précision, qui verront leurs dégâts s'améliorer. Des changements sont également au programme en mode PvP, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 28 octobre 2026 de WoW Midnight ci-dessous.

Équilibrage des classes du 28 octobre 2026 de WoW Midnight

Druide

Farouche

Dégâts infligés augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Restauration

Note des développeurs : Ces changements visent à aider le Druide Restauration à faire face aux dégâts de burst dans les donjons, car il est en retrait par rapport aux autres soigneurs. Ses performances étant bonnes en raid, nous ciblons les talents et compétences privilégiés lors du soin d'un groupe de 5 personnes.

Soins de Verdoiement augmentés de 60 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Soins de Rétablissement augmentés de 10 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Promte guérison améliorée augmente les soins de Prompte guérison de 40 % (au lieu de 30 %). Ne s'applique pas au combat JcJ.

Chasseur

Précision

Note des développeurs : Ces changements visent à renforcer l'efficacité des dégâts de zone des Chasseurs Précision.

Tirs piégés augmente désormais les ricochets de Visée et de Tir rapide de 85 % (au lieu de 75 %).

Dégâts de Tir explosif augmentés de 10 %.

Dégâts de Salve augmentés de 10 %.

Mage

Feu

Dégâts infligés augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Voleur

Finesse

Note des développeurs : L'amélioration reçue par le Voleur Finesse en compensation lors de la mise à jour 12.1.5 a dépassé nos attentes, nous annulons donc une part importante de cette hausse. De plus, ces modifications bénéficiaient davantage à l'Entourloupeur qu'au Nécrotraqueur ; l'Entourloupeur reçoit donc un affaiblissement supplémentaire plus léger.

Dégâts de toutes les compétences réduits de 8 %.

Entourloupeur : Trouble augmente désormais les dégâts de 5 % (au lieu de 7 %).

Démoniste

Affliction

Dégâts d'Affliction instable augmentés de 20 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Destruction

Dégâts de Pluie de feu augmentés de 20 %.

PvP

Chevalier de la mort

Impie

Note des développeurs : Les derniers ajustements apportés au San'layn ont augmenté sa viabilité, mais l'impact de Frappe vampirique a été plus élevé que souhaité.

San'layn : Dégâts de Frappe vampirique réduits de 20 % en combat JcJ.

Chasseur de démons

Dévoration

Dégâts d'Effondrement d'étoile augmentés de 20 % en combat JcJ.

Évocateur

Préservation

Garde-temps : Dynamo chronologique augmente les soins et les dégâts de Flamme vivante de 80 % lorsqu'elle n'est pas lancée instantanément en combat JcJ (au lieu de 50 %).

Garde-temps : Réverbérations permet désormais à Étreinte verdoyante de soigner d'un montant supplémentaire de 80 % en 8 secondes en combat JcJ (au lieu de 40 %).

Chasseur

Précision

Dégâts de Tir mortel augmentés de 40 % en combat JcJ.

Chances d'activation de Coup définitif par Visée augmentées à 25 % en combat JcJ.

Forestier-sombre : Dégâts de Flèche noire augmentés de 40 % en combat JcJ.

Mage

Feu

Note des développeurs : Le Mage Feu continue de surperformer, nous réduisons donc ses dégâts globaux pour les aligner sur nos attentes.

Tous les dégâts réduits de 5 % en combat JcJ.

Givre

Note des développeurs : Le Givrefeu n'a pas été une option compétitive pour les Mages Givre cette saison, nous augmentons donc certains de ses aspects de dégâts de burst pour différencier son profil de celui de Jetteur de sorts.

Givrefeu : Dégâts de Météore de Cœur isotherme augmentés de 20 % en combat JcJ.

Givrefeu : Dégâts de l'Explosion pyrotechnique de Dualité augmentés de 20 % en combat JcJ.

Moine

Tisse-brume

Note des développeurs : Canalisation des Astres vénérables n'a pas été une option compétitive pour les Tisse-brume cette saison, nous augmentons donc ses soins constants et ses soins de burst.

Canalisation des Astres vénérables : Soins de Canalisation astrale augmentés de 35 % en combat JcJ.

Canalisation des Astres vénérables : Montant d'absorption de Force du Buffle noir augmenté de 25 % en combat JcJ.

Paladin

Sacré

Note des développeurs : Le débit global du Paladin Sacré a été insuffisant et nous réduisons le coût en mana de Lumière sacrée pour encourager les soins incantés.

Tous les soins augmentés de 5 % en combat JcJ.

Faveur divine réduit désormais le coût en mana de Lumière sacrée de 50 % en combat JcJ (au lieu de 30 %).

Prêtre

Sacré

Note des développeurs : Ces changements visent à améliorer encore la viabilité de l'Archonte en JcJ, grâce à des augmentations ciblées sur les soins de groupe de la Prière de soins et sur la puissance des effets de proc de l'arbre.

Voleur

Assassinat

Nécrotraqueur : Dégâts de Marque du nécrotraqueur augmentés de 20 % en combat JcJ.

Nécrotraqueur : Dégâts de Jusqu'au dernier augmentés de 20 % en combat JcJ.

Nécrotraqueur : Nuit noire augmente désormais les dégâts de la prochaine Éviscération de 15 % en combat JcJ (au lieu de 8 %).

Chaman

Restauration