WoW : Équilibrage des classes du 28 octobre 2026, les détails de la mise à jour

Deux semaines après le déploiement du patch 12.1.5 de WoW Midnight, Blizzard propose un nouvel équilibrage des classes, dans le but de corriger les disparités majeures qui touchent certaines classes. Le principal concerné n'est autre que le Voleur Finesse, qui domine trop largement le classement des DPS en clé mythique depuis qu'un bug a été rectifié. Cette spécialisation fait ainsi l'objet d'un nerf, au contraire du Druide Farouche, du Mage Feu ou encore du Chasseur Précision, qui verront leurs dégâts s'améliorer. Des changements sont également au programme en mode PvP, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 28 octobre 2026 de WoW Midnight ci-dessous.
Équilibrage des classes du 28 octobre 2026 de WoW Midnight
Druide
Farouche
- Dégâts infligés augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
Restauration
Note des développeurs : Ces changements visent à aider le Druide Restauration à faire face aux dégâts de burst dans les donjons, car il est en retrait par rapport aux autres soigneurs. Ses performances étant bonnes en raid, nous ciblons les talents et compétences privilégiés lors du soin d'un groupe de 5 personnes.
- Soins de Verdoiement augmentés de 60 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Soins de Rétablissement augmentés de 10 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Promte guérison améliorée augmente les soins de Prompte guérison de 40 % (au lieu de 30 %). Ne s'applique pas au combat JcJ.
Chasseur
Précision
Note des développeurs : Ces changements visent à renforcer l'efficacité des dégâts de zone des Chasseurs Précision.
- Tirs piégés augmente désormais les ricochets de Visée et de Tir rapide de 85 % (au lieu de 75 %).
- Dégâts de Tir explosif augmentés de 10 %.
- Dégâts de Salve augmentés de 10 %.
Mage
Feu
- Dégâts infligés augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
Voleur
Finesse
Note des développeurs : L'amélioration reçue par le Voleur Finesse en compensation lors de la mise à jour 12.1.5 a dépassé nos attentes, nous annulons donc une part importante de cette hausse. De plus, ces modifications bénéficiaient davantage à l'Entourloupeur qu'au Nécrotraqueur ; l'Entourloupeur reçoit donc un affaiblissement supplémentaire plus léger.
- Dégâts de toutes les compétences réduits de 8 %.
- Entourloupeur : Trouble augmente désormais les dégâts de 5 % (au lieu de 7 %).
Démoniste
Affliction
- Dégâts d'Affliction instable augmentés de 20 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
Destruction
- Dégâts de Pluie de feu augmentés de 20 %.
PvP
Chevalier de la mort
Impie
Note des développeurs : Les derniers ajustements apportés au San'layn ont augmenté sa viabilité, mais l'impact de Frappe vampirique a été plus élevé que souhaité.
- San'layn : Dégâts de Frappe vampirique réduits de 20 % en combat JcJ.
Chasseur de démons
Dévoration
- Dégâts d'Effondrement d'étoile augmentés de 20 % en combat JcJ.
Évocateur
Préservation
- Garde-temps : Dynamo chronologique augmente les soins et les dégâts de Flamme vivante de 80 % lorsqu'elle n'est pas lancée instantanément en combat JcJ (au lieu de 50 %).
- Garde-temps : Réverbérations permet désormais à Étreinte verdoyante de soigner d'un montant supplémentaire de 80 % en 8 secondes en combat JcJ (au lieu de 40 %).
Chasseur
Précision
- Dégâts de Tir mortel augmentés de 40 % en combat JcJ.
- Chances d'activation de Coup définitif par Visée augmentées à 25 % en combat JcJ.
- Forestier-sombre : Dégâts de Flèche noire augmentés de 40 % en combat JcJ.
Mage
Feu
Note des développeurs : Le Mage Feu continue de surperformer, nous réduisons donc ses dégâts globaux pour les aligner sur nos attentes.
- Tous les dégâts réduits de 5 % en combat JcJ.
Givre
Note des développeurs : Le Givrefeu n'a pas été une option compétitive pour les Mages Givre cette saison, nous augmentons donc certains de ses aspects de dégâts de burst pour différencier son profil de celui de Jetteur de sorts.
- Givrefeu : Dégâts de Météore de Cœur isotherme augmentés de 20 % en combat JcJ.
- Givrefeu : Dégâts de l'Explosion pyrotechnique de Dualité augmentés de 20 % en combat JcJ.
Moine
Tisse-brume
Note des développeurs : Canalisation des Astres vénérables n'a pas été une option compétitive pour les Tisse-brume cette saison, nous augmentons donc ses soins constants et ses soins de burst.
- Canalisation des Astres vénérables : Soins de Canalisation astrale augmentés de 35 % en combat JcJ.
- Canalisation des Astres vénérables : Montant d'absorption de Force du Buffle noir augmenté de 25 % en combat JcJ.
Paladin
Sacré
Note des développeurs : Le débit global du Paladin Sacré a été insuffisant et nous réduisons le coût en mana de Lumière sacrée pour encourager les soins incantés.
- Tous les soins augmentés de 5 % en combat JcJ.
- Faveur divine réduit désormais le coût en mana de Lumière sacrée de 50 % en combat JcJ (au lieu de 30 %).
Prêtre
Sacré
Note des développeurs : Ces changements visent à améliorer encore la viabilité de l'Archonte en JcJ, grâce à des augmentations ciblées sur les soins de groupe de la Prière de soins et sur la puissance des effets de proc de l'arbre.
- Litanie dévote soigne désormais la cible principale de Prière de soins de 75 % supplémentaires en combat JcJ (au lieu de 125 %).
- Soins de Prière de soins augmentés de 30 % en combat JcJ.
- Archonte : Énergie résonante augmente désormais les soins produits de 4 % par cumul en combat JcJ (au lieu de 2 %).
- Archonte : Afflux surpuissants augmente désormais les soins des sorts affectés par Vague de Lumière de 10 % en combat JcJ (au lieu de 5 %).
- Archonte : Potentiel réalisé augmente désormais les soins de Soins rapides de 25 % en combat JcJ (au lieu de 20 %).
Voleur
Assassinat
- Nécrotraqueur : Dégâts de Marque du nécrotraqueur augmentés de 20 % en combat JcJ.
- Nécrotraqueur : Dégâts de Jusqu'au dernier augmentés de 20 % en combat JcJ.
- Nécrotraqueur : Nuit noire augmente désormais les dégâts de la prochaine Éviscération de 15 % en combat JcJ (au lieu de 8 %).
Chaman
Restauration
- Soins du Totem guérisseur et du Totem de flux tempétueux augmentés de 20 % en combat JcJ.
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