WoW : Équilibrage des classes du 28 octobre 2026, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 octobre 2026 à 11h30
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes du 28 octobre 2026 de WoW Midnight dans cet article. Le très attendu nerf du Voleur Finesse arrive enfin.
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WoW : Équilibrage des classes du 28 octobre 2026, les détails de la mise à jour

Deux semaines après le déploiement du patch 12.1.5 de WoW Midnight, Blizzard propose un nouvel équilibrage des classes, dans le but de corriger les disparités majeures qui touchent certaines classes. Le principal concerné n'est autre que le Voleur Finesse, qui domine trop largement le classement des DPS en clé mythique depuis qu'un bug a été rectifié. Cette spécialisation fait ainsi l'objet d'un nerf, au contraire du Druide Farouche, du Mage Feu ou encore du Chasseur Précision, qui verront leurs dégâts s'améliorer. Des changements sont également au programme en mode PvP, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 28 octobre 2026 de WoW Midnight ci-dessous.

Équilibrage des classes du 28 octobre 2026 de WoW Midnight

Druide

Farouche

  • Dégâts infligés augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Restauration

Note des développeurs : Ces changements visent à aider le Druide Restauration à faire face aux dégâts de burst dans les donjons, car il est en retrait par rapport aux autres soigneurs. Ses performances étant bonnes en raid, nous ciblons les talents et compétences privilégiés lors du soin d'un groupe de 5 personnes.

Chasseur

Précision

Note des développeurs : Ces changements visent à renforcer l'efficacité des dégâts de zone des Chasseurs Précision.

Mage

Feu

  • Dégâts infligés augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Voleur

Finesse

Note des développeurs : L'amélioration reçue par le Voleur Finesse en compensation lors de la mise à jour 12.1.5 a dépassé nos attentes, nous annulons donc une part importante de cette hausse. De plus, ces modifications bénéficiaient davantage à l'Entourloupeur qu'au Nécrotraqueur ; l'Entourloupeur reçoit donc un affaiblissement supplémentaire plus léger.

  • Dégâts de toutes les compétences réduits de 8 %.
  • Entourloupeur : Trouble augmente désormais les dégâts de 5 % (au lieu de 7 %).

Démoniste

Affliction

Destruction

PvP

Chevalier de la mort

Impie

Note des développeurs : Les derniers ajustements apportés au San'layn ont augmenté sa viabilité, mais l'impact de Frappe vampirique a été plus élevé que souhaité.

Chasseur de démons

Dévoration 

Évocateur

Préservation

Chasseur

Précision

  • Dégâts de Tir mortel augmentés de 40 % en combat JcJ.
  • Chances d'activation de Coup définitif par Visée augmentées à 25 % en combat JcJ.
  • Forestier-sombre : Dégâts de Flèche noire augmentés de 40 % en combat JcJ.

Mage

Feu

Note des développeurs : Le Mage Feu continue de surperformer, nous réduisons donc ses dégâts globaux pour les aligner sur nos attentes.

  • Tous les dégâts réduits de 5 % en combat JcJ.

Givre

Note des développeurs : Le Givrefeu n'a pas été une option compétitive pour les Mages Givre cette saison, nous augmentons donc certains de ses aspects de dégâts de burst pour différencier son profil de celui de Jetteur de sorts.

Moine

Tisse-brume

Note des développeurs : Canalisation des Astres vénérables n'a pas été une option compétitive pour les Tisse-brume cette saison, nous augmentons donc ses soins constants et ses soins de burst.

  • Canalisation des Astres vénérables : Soins de Canalisation astrale augmentés de 35 % en combat JcJ.
  • Canalisation des Astres vénérables : Montant d'absorption de Force du Buffle noir augmenté de 25 % en combat JcJ.

Paladin

Sacré

Note des développeurs : Le débit global du Paladin Sacré a été insuffisant et nous réduisons le coût en mana de Lumière sacrée pour encourager les soins incantés.

  • Tous les soins augmentés de 5 % en combat JcJ.
  • Faveur divine réduit désormais le coût en mana de Lumière sacrée de 50 % en combat JcJ (au lieu de 30 %).

Prêtre

Sacré

Note des développeurs : Ces changements visent à améliorer encore la viabilité de l'Archonte en JcJ, grâce à des augmentations ciblées sur les soins de groupe de la Prière de soins et sur la puissance des effets de proc de l'arbre.

Voleur

Assassinat

Chaman

Restauration

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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