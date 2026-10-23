WoW : Le Voleur Finesse est devenu incontournable en clé mythique

Le patch 12.1.5 de WoW Midnight a permis au Voleur Finesse de se faire remarquer et de devenir celui qu'il faut à tout prix emmener en donjon mythique. Cependant, un bug le liant au Démoniste transforme la présence des deux classes dans le même groupe en véritable cauchemar.

Le patch 12.1.5 de WoW Midnight est venu corriger un bug impactant la spécialisation Finesse du Voleur (Subtlety), ce qui a bouleversé la méta en donjon mythique. Désormais, la composition la plus efficace consiste à amener un Paladin Sacré, un Chevalier de la mort Sang, un Guerrier Armes, un Chaman Élementaire et un Voleur Finesse, et c'est ce dernier qui va exploser le compteur de dégâts.

Un correctif qui a rapporté 14 % de dégâts de plus aux Voleurs Finesse

14 % de dégâts supplémentaires : c'est ce qu'ont gagné les Voleurs spécialisés Finesse avec le déploiement de la mise à jour 12.1.5 de WoW Midnight à la surprise générale. Presque personne n'avait compris que ces quelques lignes du patch auraient des conséquences aussi importantes, et pourtant, les chiffres ne mentent pas.

Tous les modificateurs appliqués aux dégâts d'ombre et à de nombreuses autres techniques infligeant des dégâts d'ombre ont été modifiés afin d'empêcher toute situation où les bonus aux dégâts pouvaient être appliqués de manière incorrecte.

Depuis quelques jours, la communauté constate des résultats impressionnants de la spécialisation Finesse via les données du site Warcraft.log : le Voleur domine très largement le classement, un écart abyssal qui le rend indispensable en clé mythique.





À l'heure où nous écrivons ces lignes, 5 Voleurs Finesse ont déjà dépassé les 4 250 de RIO et parcourent des clés de niveau 24. Sur Reddit, les joueurs témoignent de leur impatience : Blizzard se doit de réagir et d'infliger un nerf à cette spécialisation qui écrase toute concurrence. Le développeur n'a pas encore pris la parole pour l'instant, mais il y a de grandes chances pour qu'un nouveau correctif soit appliqué au cours des jours à venir.

Un bug liant le Voleur et le Démoniste refait surface

Si vous jouez Démoniste Démonologie depuis la saison 1, vous vous êtes probablement attiré les foudres de votre groupe à cause de ninja pulls répétitifs en donjon. Or, ce phénomène ne se produit que lorsque vous êtes accompagné d'un Voleur Finesse, et ce n'est pas le fruit du hasard. Non, vos démons n'en font pas vraiment qu'à leur tête, car il existe un bug provoquant une interaction entre les clones d'ombre du Voleur et le ciblage de vos pets.

"Phellxgodx" a éclaircit la situation sur Reddit :

Pour ceux qui ne le savent pas, le Voleur Finesse et le talent héroïque Diaboliste (Démonologie et Destruction) ont une interaction étrange : les clones d'ombre issus de l'Apex du voleur font faire n'importe quoi au ciblage des Diabolic Oculi (noeud du talent héroïque) ou de Alythessa Blaze (Apex) des Démonistes Diabolistes, ce qui les amène à attaquer virtuellement n'importe quelle cible à portée. Si vous vous demandiez pourquoi des monstres sont parfois attirés involontairement dans vos donjons, cela pourrait venir de ce bug. Vérifiez bien que vous n'avez pas à la fois un Démoniste Démonologie et un Voleur Finesse dans votre groupe, car cette interaction fait qu'il vaut vraiment mieux éviter de les associer.

Ainsi, les Démonistes Démonologie peinent à rejoindre des groupes, puisque les joueurs leur préfèrent un Voleur Finesse. Si ce problème n'était qu'un détail autrefois, il est aujourd'hui central : une raison de plus pour Blizzard d'agir très vite.