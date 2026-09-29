WoW : Patch 12.1.5, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour de contenu 12.1.5 de WoW Midnight dans cet article.

La saison 2 de WoW Midnight a commencé au mois d'août 2026, et il n'y a plus longtemps à patienter pour que de nouveaux contenus soient ajoutés, comme cela avait été le cas au cours de la première saison. En effet, le déploiement de la mise à jour 12.1.5 approche, et nous vous indiquons ici sa date de sortie afin que vous puissiez vous organiser en prévision de cela.

Quand sort le patch 12.1.5 de WoW Midnight ?

Chaque saison de WoW Midnight est rythmée par le déploiement de deux mises à jour de contenu, et la première de la seconde saison sera bientôt d'actualité. En effet, Blizzard a fixé la date de sortie du patch 12.1.5 au mercredi 14 octobre 2026, juste après la réinitialisation hebdomadaire.

Cette mise à jour apporte une vague de nouveautés, qui viendront donner un coup de fouet à la saison :

Dès le 7 octobre, les joueurs préparent le terrain auprès d'Orin Fugéclat à Lune-d'Argent. Par la suite, le déblocage des venithes ascendantes (disponibles en raid, clé Mythique+ et Gouffres) permettra d'améliorer l'équipement de la saison 2. La limite d'écus sera quant à elle levée la semaine du 21 octobre.

(disponibles en raid, clé Mythique+ et Gouffres) permettra d'améliorer l'équipement de la saison 2. La limite d'écus sera quant à elle levée la semaine du 21 octobre. Nouveau raid à boss unique : Le Déliement de Kith'ix oppose les joueurs au général c'thraxxi Kith'ix aux côtés de Dame Liadrin, dans un affrontement épique disponible en tous modes, y compris en Mythique flexible de 15 à 25 joueurs.

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Le labyrinthe de Kindo'jan : Évolution des Gouffres, cette instance inédite se parcourt en solo ou en aile avec Valeera Sanguinar. Plus le parcours est long et risqué, plus les récompenses augmentent, offrant jusqu'à de l'équipement mythique.

: Évolution des Gouffres, cette instance inédite se parcourt en solo ou en aile avec Valeera Sanguinar. Plus le parcours est long et risqué, plus les récompenses augmentent, offrant jusqu'à de l'équipement mythique. Nouvelle campagne et événement mondial : L'histoire se poursuit dans La Promesse de demain, menant au cœur de Quel'Thalas et Zul'Aman. En extérieur, l'événement des Invasions des Aqir propose toutes les heures des scénarios dynamiques variés enrichis de divers affixes.

: L'histoire se poursuit dans La Promesse de demain, menant au cœur de Quel'Thalas et Zul'Aman. En extérieur, l'événement des Invasions des Aqir propose toutes les heures des scénarios dynamiques variés enrichis de divers affixes. Haut fait Saga mythique : Les amateurs de challenge en clé Mythique+ pourront viser le haut fait de la saison 2 en atteignant un score de 3 600.

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Rendez-vous dès le 14 octobre pour découvrir le patch 12.1.5 de WoW Midnight, et vivre de nouvelles aventures à travers la campagne, l'affrontement face à Kith'ix ou encore en faisant monter d'un cran le niveau de votre équipement.