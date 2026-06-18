WoW : Saison 2 de Midnight, aperçu des nouveautés

Blizzard a présenté les grandes nouveautés à venir en saison 2 de WoW Midnight en juin 2026. Découvrez tout ce qu'il faut savoir à ce sujet dans cet article.

La saison 2 de WoW Midnight se rapprochera et sortira au cours de l'été 2026, c'est donc en toute logique que Blizzard a partagé un premier aperçu des nouveautés le 18 juin. Nous vous proposons de découvrir un résumé de ce qui vous attend dans ce prochain chapitre de l'extension, « La malédiction d'Ula'tek » dans cet article.

Que réserve la saison 2 de WoW Midnight ?

Nouvelle zone en extérieur : l'île Annelée

La saison 2 de WoW Midnight introduira une nouvelle zone, l'île Annelée, un lieu qui vous invitera à poursuivre l'histoire de Zul'jan. Elle sera localisée au large de la côte est de Zul'Aman.

Là-bas, vous prendrez part à des aventures au cœur de la montagne de l'île, et explorerez un écosystème corrompu. Des défis de groupe seront disponibles, ainsi qu'une rotation d'événements publics menant à un combat de boss. Comme à Zul'Aman, vous aurez accès à un arbre de talents pour bénéficier de pouvoirs puissants en arpentant ces lieux.

En plus de cela, des vagues de malédiction apparaîtront périodiquement à travers des créatures élites rares à cinq lieux différents de l'île. Les vaincre débloquera la pêche maudite à cet endroit. Notez que l'activité de la Traque se verra dotée de nouveaux affixes, de nouvelles cibles, et de nouvelles chasses sur l'île Annelée.

Boss hors instance dans les repaires

Pour pimenter l'expérience de WoW Midnight, Blizzard vous propose de vous mesurer à des boss hors instance dans des affrontements instanciés. La difficulté ira jusqu'au mythique, et vous pourrez opter pour un format de groupe compris entre 15 et 25 joueurs, de la même façon que dans le Chute-des-Spores.

Nouveau donjon : l'Autel des crochets

Comme souvent, la prochaine saison de Midnight vous offrira la possibilité de découvrir un nouveau donjon, qui sera d'ailleurs présent dans la rotation mythique+, l'Autel des crochets. L'instance accueillera 3 boss, et sera disponible au lancement du patch 12.1 en mode normal et héroïque.

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Nouveau raid : l'abîme Venimeux

Avec le début de la saison 2 de Midnight, vous pourrez affronter Ula'tek dans l'abîme Venimeux, un raid comportant 8 boss.

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Nouveaux gouffres

Le patch 12.1 de WoW Midnight amènera en outre 3 gouffres supplémentaires, y compris un nouveau Gouffre de Némésis :

L'arène de la Gloire

Île Torsadine

Profondeurs de Chute-venin (Gouffre de Némésis)

Saison 2 de JcJ

Après l'implantation du terrain d'entraînement, des champs de bataille contre des bots seront introduits en saison 2.

Mises à jour de l'interface utilisateur et du gestionnaire de temps de recharge

Bonnes nouvelles concernant l'interface en saison 2 de WoW Midnight : le gestionnaire de temps de recharge sera désormais capable de suivre les bijoux et les potions, afin de vous aider à gérer vos consommables. Des modifications relatives au système de ping sont aussi au programme, et surtout, les healers bénéficieront de configurations supplémentaires pour leurs fenêtres de raid, pour choisir notamment quels effets afficher ou non. La question des auras privées pouvant être purgées n'a pas été abordée, mais le PTR à venir nous en apprendra probablement plus sur ce problème.

Logis

Blizzard a entendu vos requêtes, et ajoute la possibilité d'exporter la totalité de votre extérieur et de votre en intérieur, et bien sûr, sauvegarder la configuration actuelle. Autrement dit, vous serez enfin autorisé à changer d'avis, et serez en mesure de partager vos créations avec vos amis.

Qui plus est, vos mascottes pourront se promener dans votre maison grâce à l'élément de décoration Couchage pour mascotte. Concernant la vie de quartier, de nouvelles initiatives seront disponibles.

Traque de Xal'atath avec Arator

Pour clôturer cet aperçu des nouveautés de la saison 2 de WoW Midnight, Blizzard a indiqué que des nouvelles d'Arator arriveront, et qu'il faudra « faire face aux conséquences des évènements de la flèche du Vide ». Vous enquêterez avec lui sur le retour de la Lame du Crépuscule tout en poursuivant la traque de Xal'atath.

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La date de sortie de la saison 2 de WoW Midnight n'est pas encore connue à ce jour, mais nous pouvons affirmer qu'elle sera là au cours de l'été.