WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour

La mise à jour de contenu 12.1.5 de WoW Midnight sera déployée le mercredi 14 octobre 2026, et en plus d'amener de nouvelles activités comme le labyrinthe de Kindo'jan ou le boss Kith'ix, Blizzard propose des ajustements pour les classes. Toutes les spécialisations ne sont toutefois pas concernées, et la plupart des changements sont en lien avec les talents ou des corrections de bugs. Afin d'en savoir plus, nous vous proposons de consulter les détails de l'équilibrage des classes du patch 12.1.5 de WoW Midnight ci-dessous.

Équilibrage des classes du 14 octobre 2026 de WoW Midnight

Chasseur de démons

Dévoration

Commentaires de l'équipe de développement : les interruptions d'Effondrement d'étoile ont posé problème dès la sortie de la spécialisation Dévoration, et les modifications apportées lors de cette mise à jour visent à diminuer la frustration que peuvent ressentir les personnages-joueurs.

Jusqu'à maintenant, nous imposions un temps de recharge après l'interruption ou l'annulation d'Effondrement d'étoile afin de dissuader tout style de jeu qui tenterait d'exploiter la réduction de la perte de fureur lors de l'incantation du sort pour prolonger Métamorphose du Vide et lancer Effondrement d'étoile au « bon » moment. Bien que ce temps de recharge imposé se soit avéré efficace pour empêcher ces abus, il pouvait également être déconcertant pour les personnages-joueurs lorsqu'un sort était interrompu ou annulé manuellement pour des raisons tout à fait normales. Nous espérons que les ajustements apportés dans le cadre de cette mise à jour permettront d'atteindre un certain équilibre, de sorte qu'aucune pénalité ne soit appliquée aux mécanismes de jeu normaux et que les personnages-joueurs remarquent à peine la nouvelle restriction sous-jacente, tout en réduisant au minimum les possibilités et les incitations à manipuler le mécanisme de perte de fureur ralentie du sort.

Enfin, en raison de la longue durée d'incantation d'Effondrement d'étoile et de sa portée moyenne, il arrivait bien trop souvent que le sort se retrouve interrompu après que la cible sorte de la zone d'effet. De ce fait, nous accordons un peu de marge de manœuvre à l'incantation d'Effondrement d'étoile en lui accordant une portée accrue une fois l'incantation lancée.

Effondrement d'étoile dispose désormais d'une portée accrue une fois son incantation lancée, ce qui réduit les cas où le sort échoue car la cible sort de sa portée.

Le temps de recharge d'Effondrement d'étoile ne s'applique plus pendant 5 s après que le sort est interrompu ou annulé.

Le ralentissement de la perte de fureur lors de l'incantation d'Effondrement d'étoile ne s'applique désormais que pour une durée limitée.

Si Effondrement d'étoile est lancé, puis annulé et lancé à nouveau, le ralentissement de la perte de fureur ne sera efficace que pendant environ 1,5 incantation complète.

Une fois cette durée écoulée, la perte de fureur reprendra son cours normal, sans prendre en compte le fait que le sort a été interrompu ou relancé.

Lames forgées d'âmes augmente désormais les chances de coup critique d'Entaille dévorante et de Lame du Vide de 18 % (au lieu de 15 %).

Épuration du Vide réduit désormais le temps de recharge de Rayon du Vide lors de Métamorphose du Vide de 2,5 s (au lieu de 2 s).

De nombreux talents ont changé d'emplacement.

Commentaires de l'équipe de développement : nous modifions l'emplacement de plusieurs talents afin de faciliter l'accès aux effets fonctionnels essentiels. Le dernier palier était très dense : c'est pour cela que nous avons déplacé deux de ses talents vers le palier intermédiaire. Parmi les talents finaux du dernier palier figuraient des effets qui constituent des éléments fondamentaux : La traque est adapté aux configurations axées sur les marques du Vide, tandis qu'Éradiquer est un élément clé pour infliger des dégâts de zone dans n'importe quelle configuration. Ainsi, ces deux talents ont été déplacés à d'autres emplacements plus accessibles au palier intermédiaire de l'arbre, tandis que d'autres talents les ont remplacés en tant que talents finaux.

Marque du Vide

Commentaires de l'équipe de développement : l'arbre de talent Marque du Vide bénéficiait de plusieurs améliorations puissantes axées sur Métamorphose du Vide, ce qui dissuadait les personnages-joueurs de lancer Effondrement d'étoile, qui repoussait le moment où ces derniers pourraient lancer Métamorphose du Vide et bénéficier à nouveau de ces améliorations. Effondrement d'étoile a été conçu pour rejoindre les techniques incontournables des chasseurs et chasseuses de démons Dévoration, peu importe les talents héroïques sélectionnés. Ainsi, certaines améliorations de Marque du Vide seront désormais octroyées par Effondrement d'étoile plutôt que par Métamorphose du Vide.

Intensité démoniaque permet désormais à Effondrement d'étoile de mettre fin au temps de recharge de La traque.

Intensité démoniaque renforce désormais les dégâts de La traque de 30 %.

Transformation violente met désormais fin au temps de recharge d'Immolation de l'âme.

Transformation violente ne met plus fin au temps de recharge de La traque.

Transformation violente n'augmente plus les dégâts de La traque (au lieu de les augmenter de 25 %) et ne met plus fin au temps de recharge d'Immolation de l'âme.

Montée du monstre augmente désormais l'Intelligence de 10 % lorsque vous n'êtes pas en forme de démon (au lieu de 15 %).

Montée du monstre augmente désormais les dégâts d'Effondrement d'étoile de 20 % (au lieu de 15 %).

Druide

Restauration

Commentaires de l'équipe de développement : la version actuelle de Bonté de la nature peut entraîner quelques problèmes lors de la rotation des sorts. Nous lui avons apporté quelques ajustements afin que ce talent fonctionne de manière plus harmonieuse avec le reste de l'arsenal de soins.

Bonté de la nature a été retravaillé – Rétablissement rend des points de vie à 3 personnages alliés au maximum bénéficiant de Récupération, à hauteur de 15 % de ses soins. Privilégie les personnages alliés avec le moins de points de vie.

Évocateur

Augmentation

Garde-temps

Temporalité est désormais prolongé par Maîtrise : marcheur du temps.

Explosion temporelle est désormais prolongé par Maîtrise : marcheur du temps.

Squammandant

Les dégâts de Fonte d'armure ont été augmentés de 100 %.

Préservation

La durée de Bénédiction de Mérithra a été réduite à 30 s (au lieu de 1 min).

Consumation de flamme ne s'applique plus deux fois lorsque la cible bénéficie de soins accrus.

Garde-temps

Correction d'un problème à cause duquel le fait de prolonger la durée de Souffle de feu avec Tempo doublé pouvait mettre fin aux soins conférés par Flamme du don de vie.

Correction d'un problème à cause duquel Image rémanente pouvait parfois permettre à Souffle profond de lancer Flamme vivante sur l'évocateur ou l'évocatrice.

Chasseur

Précision

Commentaires de l'équipe de développement : nous remplaçons Décharge avec un talent axé davantage sur Visée, qui vous offrira une fenêtre de tir lorsque vous infligez un coup critique avec Visée.

Nouveau talent : Empennage sanglant – Les coups critiques de Visée appliquent désormais l'effet de saignement de Maître tireur à hauteur de 20 % des dégâts infligés. Pendant 4 s après un coup critique de Visée, la cible subit des dégâts de saignement supplémentaires chaque fois que vos techniques lui infligent des dégâts.

Correction d'un problème à cause duquel Tir explosif sélectionnait automatiquement une cible proche lorsque le talent était lancé sans que les personnages-joueurs n'aient sélectionné de cible.

Décharge a été supprimé.

Forestier-sombre

Correction d'un problème à cause duquel Portée ombreuse ne générait pas de Tirs piégés lorsque Poudre sinistre touchait exactement 2 cibles.

Survie

Correction d'un problème à cause duquel le bonus aux dégâts de Frappe à l'unisson conféré par Lacération du raptor (rang 3) ne fonctionnait pas correctement lorsqu'Aspect de l'aigle était actif.

Correction d'un problème à cause duquel Lacération du raptor bénéficiait d'une portée plus longue que prévu lorsqu'Aspect de l'aigle était actif.

Mage

Arcanes

Plusieurs sorts de la spécialisation Arcanes ont été ajoutés au système de densité des sorts afin d'offrir davantage d'options de visibilité pour les personnages-joueurs non-mages.

Givre

Correction d'un problème à cause duquel le modificateur de dégâts de Bris de glace ne s'appliquait pas à Éclair de givre, ce qui permettait aux éclairs de givre d'infliger la totalité de leurs dégâts aux cibles.

Correction d'un problème à cause duquel, après avoir lancé Éclair de givrefeu et choisi le talent héroïque Jeteur de sorts, le multiplicateur de dégâts de Bris de glace conféré à Éclair de givre s'appliquait à la cible principale en plus de la cible secondaire.

Correction d'un problème à cause duquel le rayon de recherche de la deuxième cible d'un sort Éclair de givre lancé par Bris de glace était plus petit que celui des autres sorts.

Correction d'un problème lié aux dégâts de Fracasser, à cause duquel, lorsque deux javelots de glace étaient dans les airs en même temps et que seul le premier bénéficiait de Doigts de givre, aucun des deux ne bénéficiait de Doigts de givre. Ce problème pouvait également se produire avec Vide thermique et a été corrigé.

Correction d'un problème lié à Réfraction cristalline, à cause duquel l'interruption de Rayon de givre suite à l'incantation d'un deuxième sort Rayon de givre pouvait empêcher la génération de Doigts de givre.

Givrefeu

Correction d'un problème qui empêchait les effets de Renforcement de givrefeu de s'appliquer à la cible secondaire lorsqu'Éclair de givrefeu touchait une deuxième cible grâce à Bris de glace.

L'encadré d'aide d'Imprégnation de givrefeu a été mis à jour, mais la fonctionnalité reste inchangée.

Jeteur de sorts

Tempête fragmentée peut désormais être suivi dans le gestionnaire de temps de recharge.

Tempête fragmentée n'est plus supprimé lors du début d'un combat de raid ou d'une instance mythique +.

Moine

Correction d'un problème à cause duquel il était possible d'utiliser Transcendance : Transfert lorsque le personnage-joueur était réduit au silence si le talent Transcendance : esprits liés était appris.

Prêtre

Discipline

La durée de Maîtrise des ténèbres a été réduite à 30 s (au lieu de 1 min).

Sacré

Célérité divine et Sérénité ultime ont échangé leur position dans l'arbre de spécialisation.

Commentaires de l'équipe de développement : Sérénité ultime est un outil puissant pour les prêtres et prêtresses Sacré, surtout dans les contenus mythiques +. De ce fait, nous le déplaçons plus haut dans l'arbre des talents afin de réduire le nombre de points nécessaires aux prêtres et prêtresses Sacré pour l'obtenir, ce qui leur offrira davantage de choix parmi les talents au-delà du deuxième palier.

Voleur

Kriss n'affiche désormais plus par erreur d'effet visuel à l'impact sur le personnage voleur.

Assassinat

La traînée d'arme d'Estropier a été mise à jour.

L'animation de Tempête cramoisie a été mise à jour et le sort bénéficie désormais d'une traînée d'arme.

Hors-la-loi

Manœuvres habiles a été modifié – Le talent n'augmente plus le coût en énergie de Déluge de lames de 30. Désormais, il augmente le coût en énergie de Déluge de lames de 5 par cible touchée, pour un maximum de 30.

Commentaires de l'équipe de développement : cet ajustement vise à réduire le coût de maintien de Déluge de lames lors de combats contre un petit nombre de cibles supplémentaires.

Finesse

Tous les modificateurs appliqués aux dégâts d'ombre et à de nombreuses autres techniques infligeant des dégâts d'ombre ont été modifiés afin d'empêcher toute situation où les bonus aux dégâts pouvaient être appliqués de manière incorrecte.

Commentaires de l'équipe de développement : les bonus aux dégâts d'ombre devraient désormais s'appliquer systématiquement à toute technique d'ombre (p. ex. : les frappes secondaires de Technique secrète, les attaques de Coups de grâce ombreux et celles des clones d'ombre). Les effets infligeant des dégâts d'ombre en fonction des dégâts infligés par les attaques (p. ex. : l'effet de Lames de l'ombre, l'effet miroir de Morsure de Gueulétripe et Ombre persistante) devraient désormais s'appliquer correctement lorsque les attaques les déclenchant infligent des dégâts physiques et ne devraient plus s'appliquer deux fois lorsque ces attaques infligent des dégâts d'ombre. L'impact de ces changements sur les dégâts globaux infligés reste à déterminer.

L'effet visuel d'incantation et de l'arme de Lames de l'ombre a été modifié.

Chaman

Amélioration

Correction d'un problème à cause duquel Accumulation statique pouvait empêcher la génération automatique de cumuls d'arme du Maelström si le talent était activé à certains moments pendant Ascendance ou Vents funestes.

Restauration

La prolongation de Remous grâce à Marée montante rallonge désormais le décompte de Remous plutôt que de l'actualiser.

Correction d'un problème à cause duquel Rapidité de la nature et Rapidité ancestrale ne permettaient pas à Pluie guérisseuse d'être lancé instantanément.

Guerrier

Protection

Les dégâts d'Exécution ont été augmentés de 30 %.

Colosse

Commentaires de l'équipe de développement : Colosse a été conçu pour refléter la puissance et l'habileté innées des guerriers, ce qui se traduit pour la spécialisation Protection par une gestion plus efficace de la rage. Nous pensons que Colosse tirera profit d'un accès plus efficace à Revanche et à Exécution, ce qui lui permettra d'adopter une rotation plus originale et de disposer de meilleurs outils de gestion de la menace.