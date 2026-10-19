WoW : Quelles nouveautés réserve l'édition 2026 de la Sanssaint ?

La Sanssaint est de retour sur les serveurs de WoW Midnight : découvrez ce qui vous attend avec l'édition 2026 de l'événement mondial d'Halloween dans cet article.

Chaque année à l'approche des festivités d'Halloween et de la Toussaint, les décors de WoW changent et des surprises vous attendent grâce à l'événement saisonnier de la Sanssaint. Découvrez ce que vous réserve l'édition 2026 ci-dessous, du 19 octobre au 2 novembre 2026.

Nouveautés de l'édition 2026 de la Sanssaint sur WoW Midnight

Il est temps de faire des blagues et de récolter des bonbons sur WoW Midnight : la Sanssaint est de retour, et avec cet événement mondial, de nouveaux seaux sont disponibles à travers Quel'Thalas. Pour l'occasion, chaque quartier se voit en outre attribuer un thème aléatoire, et en acceptant la quête « Une maison hantée », vous pourrez prendre part aux festivités. Des bonbons de quartier pourront ainsi être échangés contre des bonbons farceurs, à employer pour faire de bonnes affaires.

Toutes les heures, une chasse aux bonbons sera organisée dans votre quartier, et la compléter vous récompensera d'un peu d'expérience, de 2 bonbons farceurs et 3 bonbons de quartier.

Des quêtes journalières font également partie de l'équation, et le temps investi dans ces activités ne sera pas perdu : vous obtiendrez des éléments de décoration « vendus par Jolli Maxiboum sur les rivages de Tranchevent et Holly Millebrille au cap Fondateur en échange de vos pièces d'or durement acquises » , ainsi que « des articles festifs en échange de bonbons farceurs ou de pièces d'or auprès d'Echo à Fossoyeuse et de Jack à Hurlevent. »

Enfin, plusieurs hauts-faits supplémentaires ont été ajoutés :

Bonbons et blagues de Midnight → Piocher dans les seaux de bonbons des zones de Midnight.

→ Piocher dans les seaux de bonbons des zones de Midnight. Bec sucré → Accomplir les hauts faits du bois de la Pénombre, de Gangrebois et de Drustvar.

→ Accomplir les hauts faits du bois de la Pénombre, de Gangrebois et de Drustvar. Spécialiste des caramels du bois de la Pénombre → Terminer les 3 quêtes de bonbons d'un quartier sur le thème du bois de la Pénombre.

→ Terminer les 3 quêtes de bonbons d'un quartier sur le thème du bois de la Pénombre. Référence en bouchées fondantes de Gangrebois → Terminer les 3 quêtes de bonbons d'un quartier sur le thème de Gangrebois.

→ Terminer les 3 quêtes de bonbons d'un quartier sur le thème de Gangrebois. Adepte des Choc-O-Miam de Drustvar → Terminer les 3 quêtes de bonbons d'un quartier sur le thème de Drustvar.

→ Terminer les 3 quêtes de bonbons d'un quartier sur le thème de Drustvar. Un ami effrayant → Trouver Pépé quand il porte son effrayant costume d'épouvantail. Récompense : élément de décoration Pépé épouvantail

→ Trouver Pépé quand il porte son effrayant costume d'épouvantail. Récompense : élément de décoration Pépé épouvantail Même pas peur des fantômes → Collecter et déposer 10 fantômes dans n'importe quel quartier

Retour d'anciens cosmétiques

Comme au cours des années précédentes, vous pourrez vous mesurer au Cavalier sans tête à partir du niveau 10, et décrocher en plus des transmogrifications, la monture Destrier macabre, et la mascotte Arfus.

Qui plus est, les marchands de la Sanssaint proposent d'échanger vos bonbons contre diverses transmogrifications, telles que l'ensemble de Golem des moissons rapiécé ou celui de rôdeur.

Hâtez-vous de collecter un maximum de bonbons, la Sanssaint 2026 se terminera dans quelques semaines, le 2 novembre 2026.