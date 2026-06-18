WoW : Quelle sera la rotation des donjons mythiques en saison 2 ?

Blizzard a dévoilé les 8 donjons de la rotation mythique+ de la saison 2 de WoW Midnight. Découvrez-les par dans cet article.

Alors que la mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight vient de sortir en juin 2026, tous les regards sont déjà rivés vers les contenus à venir au cours de la seconde saison de l'extension. Un premier aperçu a été communiqué le 18 juin, et il s'avère que vous pourrez explorer une nouvelle zone, vous mesurer à Ula'tek dans un raid inédit, découvrir un donjon supplémentaire, et bénéficier d'améliorations pour votre interface. En partageant ces informations, Blizzard a également révélé la rotation des donjons mythiques+ de la saison 2 de Midnight.

Quels donjons seront dans le rotation mythique+ lors de la saison 2 de WoW Midnight ?

La saison 1 de WoW Midnight a démarré en mars dernier, et les joueurs commencent à s'impatienter à l'idée de parcourir d'autres donjons en mythique+. L'Orée-du-Ciel, la Flèche de Coursevent ou encore la Fosse de Saron ont fait leur temps, et une nouvelle rotation va arriver avec la saison 2 au cours de l'été. Comme vous vous en doutez, les donjons de Midnight non présents en saison 1 seront disponibles durant la saison 2, tout comme l'instance inédite qui arrivera avec le patch 12.1, l'Autel des crochets. En plus de cela, vous retrouverez deux donjons de BFA et un de Dragonflight.

Midnight

Allée du meurtre (Murder Row)

Antre de Nalorakk (Den of Nalorakk)

Le val aveuglant (The Blinding Vale)

Arène de la Cicatrice du Vide (Voidscar Arena)

Autel des crochets (Altar of Fangs)

Dragonflight

Bassins de l'Essence rubis (Ruby Life Pools)

Battle for Azeroth

Temple de Sephraliss (Temple of Sethraliss)

Repos des rois (King's Rest)

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La date de sortie de la saison 2 n'est pas encore connue à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais le patch 12.1 de WoW Midnight devrait arriver pendant l'été 2026. En attendant, n'hésitez pas à réviser les mécaniques de ces 8 donjons pour faire grimper votre RIO dès le commencement de la saison 2.