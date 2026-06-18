WoW : Quelle sera la rotation des donjons mythiques en saison 2 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 juin 2026 à 18h27
Blizzard a dévoilé les 8 donjons de la rotation mythique+ de la saison 2 de WoW Midnight. Découvrez-les par dans cet article.
WoW : Quelle sera la rotation des donjons mythiques en saison 2 ?

Alors que la mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight vient de sortir en juin 2026, tous les regards sont déjà rivés vers les contenus à venir au cours de la seconde saison de l'extension. Un premier aperçu a été communiqué le 18 juin, et il s'avère que vous pourrez explorer une nouvelle zone, vous mesurer à Ula'tek dans un raid inédit, découvrir un donjon supplémentaire, et bénéficier d'améliorations pour votre interface. En partageant ces informations, Blizzard a également révélé la rotation des donjons mythiques+ de la saison 2 de Midnight.

Quels donjons seront dans le rotation mythique+ lors de la saison 2 de WoW Midnight ?

La saison 1 de WoW Midnight a démarré en mars dernier, et les joueurs commencent à s'impatienter à l'idée de parcourir d'autres donjons en mythique+. L'Orée-du-Ciel, la Flèche de Coursevent ou encore la Fosse de Saron ont fait leur temps, et une nouvelle rotation va arriver avec la saison 2 au cours de l'été. Comme vous vous en doutez, les donjons de Midnight non présents en saison 1 seront disponibles durant la saison 2, tout comme l'instance inédite qui arrivera avec le patch 12.1, l'Autel des crochets. En plus de cela, vous retrouverez deux donjons de BFA et un de Dragonflight.

Midnight

  • Allée du meurtre (Murder Row)
  • Antre de Nalorakk (Den of Nalorakk)
  • Le val aveuglant (The Blinding Vale)
  • Arène de la Cicatrice du Vide (Voidscar Arena)
  • Autel des crochets (Altar of Fangs)

Dragonflight 

  • Bassins de l'Essence rubis (Ruby Life Pools)

Battle for Azeroth 

  • Temple de Sephraliss (Temple of Sethraliss)
  • Repos des rois (King's Rest)

murder-row

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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