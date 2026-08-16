WoW : Les Vagues de malédiction, comment fonctionne cette activité ?

Le patch 12.1 de WoW Midnight a ouvert les portes de l'île Annelée et de ses Vagues de malédiction (Curse Surge). Retrouvez des explications relatives à leur fonctionnement dans cet article.

Depuis que l'île Annelée est disponible sur les serveurs de WoW Midnight, les joueurs peuvent l'explorer pour découvrir ses trésors, ses créatures rares et ses objets de Lore, mais aussi, améliorer leur Renom avec les Forces de Zul'jarra, la faction principale de la saison 2. Pour ce faire, il est intéressant de compléter l'une des quêtes hebdomadaires intitulée Repousser la vague, et octroyant 1 000 points de Renom.

Afin de vous aider à y parvenir, nous vous expliquons ici ce qu'il faut savoir à propos des Vagues de malédiction (Curse Surge).

Que sont les Vagues de malédiction sur WoW Midnight ?

Depuis le lancement du patch 12.1 de WoW Midnight, les Vagues de malédiction sont une activité se déroulant sur l'île Annelée. Leur fonctionnement est très simple : vous devez éliminer quelques créatures avant de faire apparaître un ennemi plus puissant, qu'il faudra vaincre. En y parvenant, vous obtiendrez notamment une Sacoche imprégnée de venin.

Après avoir atteint le Renom 8 avec les Forces de Zul'jarra, chacun de ces mini-boss pourra laisse tomber une pièce d'équipement Vétéran liée au bataillon chaque jour. Notez que les Vagues de malédiction ne se parcourent pas seul, il est préférable d'avoir rejoint au moins 2 ou 3 autres joueurs.

Quand ont lieu les Vagues de malédiction ?

La véritable difficulté des Vagues de malédiction est liée à leur fréquence d'apparition. En effet, elles ne se déclenchent que toutes les 45 minutes, et ne durent que quelques minutes au plus. Une icône comme présentée ci-dessous est visible sur votre minimap lorsqu'une Vague est active.

Malheureusement, le marqueur ne se montrera pas lorsqu'aucune Curse Surge n'est en cours, c'est pourquoi vous devrez être vigilant, et ne pas hésiter à noter l'heure à laquelle vous terminez une Vague pour connaître l'heure à laquelle commencera la suivante. Cette entreprise est laborieuse, mais vous n'aurez pas vraiment le choix si vous escomptez compléter Repousser la vague le plus vite possible.

Ceux qui aiment se lancer des défis peuvent en outre tenter de valider le haut-fait Brise-malédiction, demandant d'achever 300 Vagues de malédiction, ce qui devrait prendre plus de 220 heures de surveillance. Blizzard pourrait intervenir pour rendre l'activité moins contraignante, alors restez à l'affût de l'actualité de WoW Midnight pour ne pas manquer une potentielle bonne surprise.