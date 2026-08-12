WoW : Les recettes de métier de la saison 2, où les trouver ?

Retrouvez la liste des nouvelles recettes du patch 12.1 de WoW Midnight, ainsi que le moyen de les obtenir, dans cet article.

La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek est disponible depuis les 12 août 2026 sur les serveurs de WoW Midnight, et ce nouveau chapitre nous emmène vers l'île Annelée et l'univers des Trolls Amani. Ces habitants, réputés pour connaître des recettes atypiques, acceptent de partager leurs secrets, et c'est pour cette raison que des patrons de métier supplémentaires ont été ajoutés en saison 2. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous listons les recettes de profession proposées avec le patch 12.1, ainsi que le moyen de les obtenir.

Où trouver les recettes de métier du patch 12.1 pour chaque profession ?

Alchimie

Enchantement

Calligraphie

Joaillerie

Ingénierie

Travail du cuir

Forge

Couture

Cuisine

Pêche

Notez que :

Le PNJ Quartier-maître Sluggs est localisé en 51, 49, sur un îlot au centre de l'île Annelée .

. Les patrons en lien avec la faction des Forces de Zul'jarra se récupèrent auprès de l'intendante Jan'sari la Vigilante , en 58.8, 46.0.

, en 58.8, 46.0. La Recette thalassienne en bouteille s'obtient en pêchant.

L'Assemblage V'anore est localisée à Lune-d'Argent en 55, 65 (vendeur de butins en lien avec l'activité de la Traque)

Étant donné que le patch 12.1 de WoW Midnight vient de sortir, nous n'avons pas la certitude absolue que toutes ces données soient exactes. Si vous remarquez une erreur, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.