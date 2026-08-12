WoW : Les recettes de métier de la saison 2, où les trouver ?
le 12 août 2026 à 20h42
La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek est disponible depuis les 12 août 2026 sur les serveurs de WoW Midnight, et ce nouveau chapitre nous emmène vers l'île Annelée et l'univers des Trolls Amani. Ces habitants, réputés pour connaître des recettes atypiques, acceptent de partager leurs secrets, et c'est pour cette raison que des patrons de métier supplémentaires ont été ajoutés en saison 2. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous listons les recettes de profession proposées avec le patch 12.1, ainsi que le moyen de les obtenir.
Où trouver les recettes de métier du patch 12.1 pour chaque profession ?
Alchimie
- Recette : potion de soins concentrée de Lune-d'Argent → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Recette : brillance liquide → 2 500 Pièces corrosives, Crâne d'Er'inye dans les caveaux d'Atal'Utek
- Recette : panacée envoûtante → Quartier-maître Sluggs, réputation Capitaine Tokka
- Fausse giclée de venin → Assemblage V'anore
Enchantement
- Formule : rite des hash'ey → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Formule : masque maléficieux intense → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Formule : poisson de puits du Vide enchanté → Navigatrice Otoola, sur l'île Annelée en 57, 48
- Formule : masque tiki furieux → Assemblage V'anore
Calligraphie
- Technique de rune de Vantus : marées → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Technique de contrat : forces de Zul'jarra → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Technique : fresque « Regard maudit d'Ula'tek » → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Technique : tablette amani gravée → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
Joaillerie
- Dessin : olivine amani opalescente → Quartier-maître Sluggs, réputation Capitaine Tokka
- Dessin : ammolite polie → World drop ou hôtel des ventes
- Raffinage de pierre voile-de-brune → Maître joaillier de Lune-d'Argent
- Raffinage de verre cristallin → Maître joaillier de Lune-d'Argent
- Dessin : grenat amani grondant → Navigatrice Otoola, sur l'île Annelée en 57, 48
Ingénierie
- Schéma : harpon amani torsadé → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Schéma : bateau en bouteille des Portvaillant → Quartier-maître Sluggs, réputation Capitaine Tokka
- Schéma : R0CKY → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Schéma : R0CKY-FL0TTY → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Schéma : lampe d'extérieur en étherlume → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Schéma : G-00 → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Schéma : œil-de-serpent torsadé → World drop ou hôtel des ventes
Travail du cuir
- Patron : vélum en peau de serpent lisse → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Patron : Moby monté → Quartier-maître Sluggs, réputation Capitaine Tokka
- Patron : râtelier en peau de serpent étirée → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Patron : crochet décoré → Les crochets jumeaux, dans le raid de l'abîme Venimeux
Forge
- Plans : établi de maître-forge amani → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Plans : lance décorative de maître-forge amani → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Plans : râtelier de maître-forge amani → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Plans : pierre rituelle de chasse → Assemblage V'anore
Couture
- Patron : couchage de la Lame du Crépuscule → Recette thalassienne en bouteille ou hôtel des ventes
- Patron : doublure en peau de reptile → Autel des Crochets
- Patron : sac à bandoulière tortollan → Navigatrice Otoola, sur l'île Annelée en 57, 48
Cuisine
- Recette : cueillette des Loas → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Recette : festin de connaissance → Quartier-maître Sluggs, réputation Capitaine Tokka
- Recette : plat de poisson-globe → Quartier-maître Sluggs, réputation Capitaine Tokka
Pêche
- Appât à tête-de-serpent d'Ula'tek → Renom 5 avec les Forces de Zul'jarra
- Recette : multiprotection de Tokka → Quartier-maître Sluggs, réputation Capitaine Tokka
Notez que :
- Le PNJ Quartier-maître Sluggs est localisé en 51, 49, sur un îlot au centre de l'île Annelée.
- Les patrons en lien avec la faction des Forces de Zul'jarra se récupèrent auprès de l'intendante Jan'sari la Vigilante, en 58.8, 46.0.
- La Recette thalassienne en bouteille s'obtient en pêchant.
- L'Assemblage V'anore est localisée à Lune-d'Argent en 55, 65 (vendeur de butins en lien avec l'activité de la Traque)
Étant donné que le patch 12.1 de WoW Midnight vient de sortir, nous n'avons pas la certitude absolue que toutes ces données soient exactes. Si vous remarquez une erreur, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.
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