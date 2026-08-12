WoW : Les recettes de métier de la saison 2, où les trouver ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 août 2026 à 20h42
Retrouvez la liste des nouvelles recettes du patch 12.1 de WoW Midnight, ainsi que le moyen de les obtenir, dans cet article.
WoW : Les recettes de métier de la saison 2, où les trouver ?

La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek est disponible depuis les 12 août 2026 sur les serveurs de WoW Midnight, et ce nouveau chapitre nous emmène vers l'île Annelée et l'univers des Trolls Amani. Ces habitants, réputés pour connaître des recettes atypiques, acceptent de partager leurs secrets, et c'est pour cette raison que des patrons de métier supplémentaires ont été ajoutés en saison 2. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous listons les recettes de profession proposées avec le patch 12.1, ainsi que le moyen de les obtenir.

Où trouver les recettes de métier du patch 12.1 pour chaque profession ?

Alchimie

Enchantement

Calligraphie

Joaillerie

Ingénierie

Travail du cuir

Forge

Couture

Cuisine

Pêche

Notez que :

  • Le PNJ Quartier-maître Sluggs est localisé en 51, 49, sur un îlot au centre de l'île Annelée.
  • Les patrons en lien avec la faction des Forces de Zul'jarra se récupèrent auprès de l'intendante Jan'sari la Vigilante, en 58.8, 46.0.
  • La Recette thalassienne en bouteille s'obtient en pêchant.
  • L'Assemblage V'anore est localisée à Lune-d'Argent en 55, 65 (vendeur de butins en lien avec l'activité de la Traque)

Étant donné que le patch 12.1 de WoW Midnight vient de sortir, nous n'avons pas la certitude absolue que toutes ces données soient exactes. Si vous remarquez une erreur, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Pièce corrosive, à quoi sert cette monnaie et comment en obtenir ?
World of Warcraft 12 août 2026

WoW : Pièce corrosive, à quoi sert cette monnaie et comment en obtenir ?

La monnaie des Pièces corrosives est arrivée en août 2026 sur WoW Midnight. Découvrez son utilité et comment la farmer dans cet article.
WoW : Quel est le niveau des équipements obtenus en raid et en donjon mythique en saison 2 ?
World of Warcraft 12 août 2026

WoW : Quel est le niveau des équipements obtenus en raid et en donjon mythique en saison 2 ?

Retrouvez des informations concernant l'iLvl des équipements obtenables en raid, en donjon mythique, ainsi que dans les traques et les gouffres en saison 2 de WoW Midnight.
WoW : Les Forces de Zul'jarra, quelles récompenses obtenir en augmentant le Renom de cette faction ?
World of Warcraft 12 août 2026

WoW : Les Forces de Zul'jarra, quelles récompenses obtenir en augmentant le Renom de cette faction ?

Découvrez ce que vous réserve la faction des Forces de Zul'jarra sur WoW Midnight si vous améliorez votre niveau de Renom.

commentaire (0)