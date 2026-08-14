WoW Midnight : Ce détail qui gâche l'exploration de l'île Annelée

L'île Annelée a ouvert ses portes sur WoW Midnight, mais les joueurs voient leur exploration être quelque peu contrariée à cause d'un détail.

L'île Annelée est accessible depuis le patch 12.1 de WoW Midnight, et les joueurs l'explorent pour découvrir tous ses secrets. La sortie d'un lieu inédit provoque souvent un sentiment de curiosité, et d'exaltation à l'idée de récupérer des trésors et butins variés. Comme les autres zones de l'extension, l'île Annelée comporte des coffres, mais leur ouverture n'engendre que déception et frustration.

Les trésors classiques de l'île Annelée n'ont pas grand-chose à offrir

Depuis la sortie de WoW Midnight, les joueurs ouvrent régulièrement des coffres à Zul'Aman, Harandar ou dans la Tempête du Vide, pour récupérer des recettes ou leurs points de connaissance hebdomadaires, et parfois, des objets liés quand équipés, pouvant se vendre contre quelques milliers de PO à l'hôtel des ventes. L'île Annelée a introduit ses propres coffres, à savoir les jarres canope fissurées, les babioles en venin coagulé et les carapaces chantantes, visibles à partir du Renom 3 avec les Forces de Zul'jarra.

Ces trésors communs abondent dans la zone, à tel point que la minimap en est parfois envahie, ce qui est d'autant plus surprenant quand on tient compte du fait que les coffres disparaissent de la carte après avoir été ouverts par un joueur. Ordinairement, il est plus difficile d'en trouver, surtout le mercredi avec la réinitialisation hebdomadaire.

La raison de ce manque d'intérêt pour les coffres de l'île Annelée est évidente pour la communauté de WoW : ils ne contiennent rien d'important.

L'auteur de cette publication Reddit implore Blizzard d'arrêter d'ajouter des trésors n'offrant que 5 Marnes de Lumière du Vide et quelques potions de soins, et son avis est partagé par bon nombre d'entre vous. En regardant la liste des butins potentiels via les Jarre canope fissurée, nous remarquons qu'effectivement, seuls des objets gris, des Marnes et des potions sont disponibles.

En revanche, ces trésors classiques peuvent contenir les points de connaissance hebdomadaires des métiers, ce qui aura au moins le mérite de vous aider un peu dans la collecte de la semaine.

Historiquement, les coffres de WoW ont pu contenir des butins valant leur pesant d'or. Sur Vanilla Classic, il était par exemple possible de recevoir la très convoitée Recette : Elixir des arcanes supérieur. Il est ainsi dommage que la découverte d'un coffre ne suscite aucune émotion, surtout au patch 12.1 de Midnight. Le développeur pourrait ravir les joueurs en leur redonnant un peu d'attrait, ce qui pourrait se faire en proposant des transmogrifications, des patrons, ou des composants d'artisanat de valeur. Des ajustements pourraient arriver au cours d'un prochain correctif, alors restez à l'affût de l'actualité de WoW pour ne rien manquer et peut-être constater une bonne surprise.