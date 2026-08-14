WoW : Localisation des créatures rares de l'île Annelée

Retrouvez la localisation de toutes les créatures rares de l'île Annelée, la zone introduite avec le patch 12.1 de WoW Midnight, dans cet article.

Depuis l'ouverture de l'île Annelée sur les serveurs de WoW Midnight, les joueurs peuvent la parcourir dans le but de découvrir des trésors, des objets de lore, ou encore pour améliorer leur réputation avec L'équipage du Capitaine Tokka et les Forces de Zul'jarra, la faction principale de la zone. Afin de vous aider à optimiser votre exploration, nous vous indiquons la localisation des créatures rares de l'île Annelée ci-dessous.

Où sont les rares de l'île Annelée sur WoW Midnight ?

L'île Annelée abrite 12 créatures rares, réparties sur l'ensemble de la zone, et la première élimination de chacune d'entre elles accorde 50 points de Renom avec les Forces de Zul'jarra, ainsi que des fragments de clés de coffre. De plus, vous obtiendrez de l'équipement Aventurier 1/6 lié au bataillon, et vous avez une chance de décrocher les montures Tortilleur rubis et Croc-du-ciel topaze.

Voici la localisation des rares de l'île Annelée :

Siffltara (Hisstara) → 53, 50

(Hisstara) → 53, 50 Farthik (Farthik the Plunderer) → 53, 72. Pour qu'il descende, vous devrez d'abord interagir avec le coffre au trésor situé au bout de l'allée. Il deviendra alors ciblable.

Kari'zah (Kari'zah the Forgotten) → 63, 62

(Kari'zah the Forgotten) → 63, 62 Garsecg → 69, 44

→ 69, 44 Craneur l'œil-écu (Coin-Eye Skully) → 58, 65

(Coin-Eye Skully) → 58, 65 Sss'alik → 58, 40

→ 58, 40 Szarith les Crochets (Szarith the Fanged) → 40, 19, dans les Caveaux d'Atal'Utek

(Szarith the Fanged) → 40, 19, dans les Caveaux d'Atal'Utek Bouche-de-vase (Siltmouth) → 50, 69

(Siltmouth) → 50, 69 Tétanos (Lockjaw) → 31, 56

(Lockjaw) → 31, 56 Naz'zira → 52, 44, dans la tombe du prêtre perdu

Grand balèze (Big Mon) → 38, 63, est susceptible de lâcher la mascotte P'tit balèze

(Big Mon) → 38, 63, est susceptible de lâcher la mascotte P'tit balèze Destra → 52, 32

Pour que vous ayez une meilleure vision d'ensemble, nous vous avons préparé une carte des rares de l'île Annelée.

Avoir vaincu au moins une fois chacune de ces créatures rares de l'île Annelée sur WoW Midnight, vous validerez en plus le haut-fait Frappe annelée, octroyant l'élément de décor Forge amani.

Si vous souhaitez explorer l'île Annelée de fond en comble, n'hésitez pas à consulter nos articles indiquant les emplacements de ses trésors et de ses objets d'histoire.