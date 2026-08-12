WoW : Comment se rendre sur l'île Annelée ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 août 2026 à 10h55
L'île Annelée est disponible depuis le 12 août 2026. Découvrez comment débloquer cette zone de WoW Midnight dans cet article.
WoW : Comment se rendre sur l'île Annelée ?

La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek est disponible depuis le 12 août 2026 sur WoW Midnight, et la chose la plus importante à faire pour bien démarrer ce nouveau chapitre est de se rendre dans la nouvelle zone du jeu, l'île Annelée. Or, il n'est pas possible de simplement prendre sa monture, traverser Zul'Aman, et atterrir tranquillement sur le rivage : sans prérequis, vous serez expulsé de l'île, et renvoyé au centre de Zul'Aman. Afin de vous aider, nous vous expliquons ici comment aller sur l'île Annelée (The Coiled Isle).

Comment débloquer l'accès à l'île Annelée sur WoW Midnight ?

Vous vous en doutez sans doute, mais pour voyager vers l'île Annelée depuis le déploiement de la mise à jour du 12 août 2026 sur WoW Midnight, il est indispensable d'achever le premier chapitre de la campagne de la Malédiction d'Ula'tek, et d'entamer le second.

Pour commencer, acceptez la quête Les préparatifs sont terminés, que vous recevrez en vous connectant dans Lune-d'Argent. Vous serez alors invité à faire route vers Harandar, afin d'y accomplir quelques missions rapides.

ulatek-harandar

Après avoir aperçu Ula'tek, vous devrez effectuer votre Retour à Zul'Aman en empruntant le portail, comme présenté ci-dessous.

portail-zulaman

Continuez ensuite la campagne à Zul'Aman. Vous naviguerez dans la zone, et à un moment donné Zul'jan vous demandera de compléter le donjon des Cavernes de Maisara, lorsque vous aurez terminé les quêtes à proximité de l'instance. Attendez qu'il finisse de parler, puis interagissez avec pour passer le donjon et valider directement la quête, cela vous fera gagner du temps.

zuljan (1)

Peu après, vous clôturerez le premier chapitre de la campagne (avec Une impasse), L'héritage des Amani, et commencerez le second, Une île de crochets. C'est à ce moment que vous débloquerez la faction des Forces de Zul'Jarra, et que vous améliorerez votre Renom. En achevant les quêtes sur le grand pont dans les airs au centre de la zone, vous recevrez finalement What Lies Beyond the Fog, qui vous invitera à poursuivre votre périple vers l'île Annelée.

quetes-zulaman-campagne-fin

Il ne vous restera plus qu'à voler vers la zone de la seconde saison de WoW Midnight, et y découvrir ses créatures rares, continuer la campagne, augmenter votre Renom ou encore chercher des trésors.

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Notez qu'au passage, vous obtiendrez plusieurs transmogrifications, ainsi que la monture Chagrynx du crépuscule et le mascotte Akiki.

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Débloquer l'île Annelée ne devrait pas vous prendre plus d'une heure, alors ne tardez pas à récupérer votre accès pour profiter comme il se doit de cette nouvelle phase de WoW Midnight.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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