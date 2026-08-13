WoW : Les objets de Lore de l'île Annelée, où les trouver ?

Retrouvez la localisation exacte des 10 objets d'histoire de l'île Annelée, la nouvelle zone de WoW Midnight arrivée avec le patch 12.1.

Maintenant que l'île Annelée est accessible sur les serveurs de WoW Midnight, vous avez le champ libre pour améliorer votre Renom avec la faction principale des Forces de Zul'jarra. Plusieurs sources existent, et l'une d'entre elle consiste à découvrir les objets d'histoire, représentés par une icône de loupe sur votre minimap.

Localisation des objets d'histoire de l'île Annelée sur WoW Midnight

L'île Annelée comprend 10 objets de Lore, octroyant chacun 250 points de Renom avec les Forces de Zul'jarra. Autrement dit, vous pouvez récolter 2 500 points en les trouvant tous, un bonus non négligeable, surtout en début de saison. Voici leur localisation exacte, avec les coordonnées.

Head Mason's Tablet → 43.8, 61.2 (dans les Caveaux d'Atal'Utek, au pont est) Worn Tablet → 48.2, 68.4 Message in a Bottle → 61.5, 73.1 Forum Rules → 55.4, 51.2 Zandalari Logbook → 52.8, 45.6 Amani Exile's Words → 68.3, 71.9 Abandoned Tablet → 36.1, 79.4 Oily Black Stone → 33.2, 81.7 Survival Journals → 73.9, 61.5 Profaned Plaque → 60.2, 33.8 (dans les Caveaux d'Atal'Utek, au pont ouest)

La carte ci-dessous permet de mieux visualiser leur emplacement, et devrait peut-être vous aider à établir un itinéraire optimal. Les numéros indiqués correspondent aux objets d'histoire listés plus haut, le 1 faisant par exemple référence à Head Mason's Tablet.

Les deux chroniques disposées dans les Caveaux se trouvent à l'entrée, là où vous vous déplacez très vite sur votre monture. Inutile donc de vous aventurer trop profondément, il est préférable de traverser d'est en ouest l'entrée pour gagner du temps.





Seule la première découverte rapporte des points de réputation ; si vous cliquez de nouveau sur l'un de ces objets avec un personnage secondaire, vous serez récompensé de Marne de Lumière du Vide. Identifier tous les objets de lore de l'île Annelée entraîne en outre la validation du haut-fait Étude de l'hissstoire, accordant le jouet Lame des Entortillâmes maudite.