WoW : La monture de L'ura mythique, les Cendres de Belo'ren, est retirée à certains joueurs

En août 2026, juste après le déploiement du patch 12.1 de WoW Midnight, des joueurs ont eu la mauvaise surprise de se voir retirer la fameuse monture de L'ura mythique, les Cendres de Belo'ren.

Au mois d'août 2026, alors que la Malédiction d'Ula'tek vient d'être déployée sur les serveurs de WoW Midnight, des joueurs ont constaté une bien mauvaise surprise en ouvrant leur boîte aux lettres. La très convoitée monture mythique de L'ura, les Cendres de Belo'ren, leur a été retirée par Blizzard.

Des joueurs se voient confisquer la monture de L'ura mythique sur WoW Midnight

Depuis le 13 août 2026, des témoignages quelque peu surprenants se multiplient sur Reddit et Discord. Plusieurs joueurs de WoW rapportent avoir reçu un courrier de Blizzard, ayant été suivi d'une confiscation des Cendres de Belo'ren, le Graal de la saison 1 pour les collectionneurs de monture.

Lors d'une récente vérification, nous avons constaté qu'une ou plusieurs récompenses obtenues sur ce compte étaient liées à des activités enfreignant nos conditions d'utilisation en jeu. Par conséquent, nous avons retiré ces récompenses de votre compte.

Si le retrait de la monture L'ura est désormais acté pour les joueurs visés, la cause exacte de ce coup de balai reste encore floue : sanction ciblée contre le Real Money Trading (RMT) ou lutte contre les communautés de boosting ?

Un signal fort adressé aux acheteurs ?

En théorie, les règles de Blizzard sont claires : participer à un run contre des PO est toléré. En revanche, passer par des organisations extérieures (et illégales) ou payer avec de l'argent réel est interdit. Le problème ici est que la situation paraît plus complexe, puisque plusieurs joueurs affirment avoir acquis la monture uniquement avec leur or en jeu. D'autres ont aussi témoigné avoir subi le même sort, alors que les Cendres de Belo'ren avaient été obtenues de manière légitime. Dans ce cas, il se pourrait que des officiers aient secrètement revendu la monture contre de l'argent réel à leur insu, lors d'une sortie de guilde.

Des gens ont déjà signalé que celles qu'ils ont achetées avec de l'or sont en train d'être retirées, y compris des personnes qui l'avaient obtenue normalement en progressant dans des guildes mythiques dont les officiers vendaient ensuite secrètement des places contre de l'argent réel. Il semble que n'importe qui l'ayant obtenue avec une guilde qui faisait du RMT peut se la faire retirer.

Il apparaît donc que Blizzard applique une politique de tolérance zéro : dès lors qu'un groupe ou une guilde est lié à des activités de RMT, l'intégralité des récompenses associées peut être supprimée, peu importe la bonne foi des participants. En touchant directement les acheteurs plutôt que les seuls vendeurs, le développeur modifie sa stratégie. Un moyen radical de rendre le recours à ces services bien moins attractif : à quoi bon dépenser ses pièces d'or si la sanction peut tomber à tout moment ?

Blizzard ne s'est cependant pas encore exprimé officiellement à ce sujet, et nous espérons qu'une réponse claire sera apportée dans les joueurs à venir. Restez donc à l'affût de l'actualité de WoW Midnight pour ne rien rater.